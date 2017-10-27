В Самаре сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, которая должна была завершиться к 1 сентября этого года. Однако переезда до сих пор ждет 671 семья. Проблема уже вышла на федеральный уровень - за невыполнение сроков регион могут наказать огромными штрафами.
Проблемы переселения из аварийного жилья касаются 70% обращений, поступающих в приемную самарского омбудсмена. И это ключевой вопрос на заседании правозащитников, на которое приглашены чиновники и общественники. Профильная программа действовала в регионе с 2013 года и по 1 сентября 2017-го, на нее выделили 11 млрд рублей. В результате справить новоселье должны были больше 20 тысяч человек. Но на начало осени в аварийных квартирах продолжали проживать больше тысячи семей. Сроки были сорваны в Красноармейском районе области и в Самаре.
Светлана Коростина, руководитель департамента жилищной политики Министерства строительства СО:
- Данное обстоятельство возникло по причине сложившихся неблагоприятных погодных условий для ведения строительства жилых домов. А также в г.о. Самара длительное время проводились безрезультатно аукционные торги на приобретение жилых помещений.
И если Красноармейский район, хоть и позже срока, но все же наверстал упущенное, то Самара так и осталась в аутсайдерах. Положенные по закону квартиры до сих пор не получили 670 человек.
Виктор Часовских, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты СО:
- Это Самара виновата в том, что вот эта программа будет сорвана. И Самарская область, первое, будет иметь неприглядный вид перед Фондом содействия и реформирования ЖКХ, это одно. Это, может, не самое страшное. Самое страшное, что будет наложен штраф - на каждого непереселенного человека 5 тысяч за каждый просроченный день.
Простая арифметика: каждый день просрочки обойдется в 3 млн 355 тысяч рублей. Учитывая, что с 1 сентября уже прошло почти 2 месяца, то область в случае наложения штрафа будет обязана выплатить около 2 млрд! Много вопросов вызывает и качество жилья, куда переселяют людей. Именно поэтому многие не хотят съезжать пусть из своих ветхих, но имеющих все необходимое для жизни квартир.
Ольга Гальцова, уполномоченный по правам человека в Самарской области:
- Вот пример - поселок Озерный, куда были вложены немалые средства. Там половина жилья сегодня находится в неудовлетворительном состоянии. Качество строительства просто неудовлетворительное. И люди отказываются туда ехать. Там нет окон в кухнях, например, как вы себе это представляете?
Сейчас по Самаре поставлены новые сроки реализации сорванной программы - до декабря этого года. Но многие эксперты сомневаются, что и они будут соблюдены.
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