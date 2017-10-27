1
50
48
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: 15 000 самарцев переселят из старых домов

В блогах: 15 000 самарцев переселят из старых домов

Блогер Владимир Марин рассказал, что нужно сделать в Самаре для переселения людей из аварийного жилья. "У нас 203 дома были признаны аварийными до 2012 года, еще почти 600 - после. Из зданий со столетней историей вскоре предстоит переселить примерно 
6 октября 2017, 08:22
Самарская область в лидерах по количеству аварийного жилья: как решить проблему?

Самарская область в лидерах по количеству аварийного жилья: как решить проблему?

В Жигулевске провел рабочий день ВРИО губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вместе с председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергеем Степашиным. В центре внимания - проблема переселения из аварийного жилья (а его в регионе 400 тысяч квадратных метров). 

3 октября 2017, 02:40
Сроки переселения граждан из ветхого и аварийного жилья сорваны?

Сроки переселения граждан из ветхого и аварийного жилья сорваны?

Областная прокуратура проверила, как в регионе идет процесс переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Сейчас, по данным надзорного ведомства, наша губерния входит в десятку субъектов с наибольшим количеством разрушающихся домов. Пять лет назад такой статус присвоили полутора тысячам многоквартирных 

28 сентября 2017, 02:42
Жизнь на пепелище: в поселке Петра-Дубрава горят аварийные дома

Жизнь на пепелище: в поселке Петра-Дубрава горят аварийные дома

В поселке Петра-Дубрава Волжского района Самарской области один за другим горят аварийные дома. Причем происходит это не где-то на окраине, а прямо на центральной улице. Пламя уже уничтожило 7 построек. В одной из них жила семья, за судьбой которой ТЕРРА 

17 августа 2017, 09:25
Некоторым самарцам купят новое жилье

Некоторым самарцам купят новое жилье

Мэрия Самары объявила аукцион на приобретение 221 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Цена контракта - 375 миллионов рублей. На эти деньги планируют купить 11 тысяч квадратных метров. В среднем - 34 тысячи рублей за квадрат, что почти в 

1 августа 2017, 12:08
На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей

На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей

Правительство Самарской области готово заплатить 209 миллионов рублей за квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий тендер появился сегодня на портале госзакупок. 

Согласно техзаданию, у победителя торгов выкупят по цене квадратного метра в 34 тысячи рублей пятиэтажные дома в посёлке 

2 марта 2017, 02:55
Почти 5 тысяч жителей 63 региона по итогам 2016 года должны переселиться из аварийных домов

Почти 5 тысяч жителей 63 региона по итогам 2016 года должны переселиться из аварийных домов

На это выделяется 2 миллиарда 755 миллионов бюджетных рублей.
На 2017 год запланировано обеспечить новым жильём ещё около 6 тысяч граждан, дома которых пойдут под снос. Такие цифры «ТЕРРЕ» сообщили в Правительстве Самарской области.
Всего в рамках реализации программы по 

24 октября 2016, 06:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.