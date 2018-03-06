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Материалы по теме:

Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Президент России Владимир Путин покинул Самару. Очевидцы засняли видео, как глава государства сел в вертолет, стоявший на поле стадиона «Торпедо». Ролик выложил портал
7 марта 2018, 08:12
Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Последний раз в нашем регионе он был 4 года назад - закладывал капсулу в основание строящегося стадиона, на котором грядущим летом должны пройти 6 матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня президент провел сразу несколько рабочих встреч и даже успел поздравить 

7 марта 2018, 06:09
Торт с космическим кораблем: какие подарки получил Владимир Путин в Самаре

Торт с космическим кораблем: какие подарки получил Владимир Путин в Самаре

В Самаре 7 марта президент России Владимир Путин во время своего рабочего визита получил несколько подарков. Сотрудники Самарского БКК испекли для главы государства торт, украшенный звездами, планетами и «космическим кораблем» (посмотрите видео). Президент также попробовал продукцию предприятия – рулет с 
7 марта 2018, 03:37
Президент РФ Владимир Путин и женщины-предприниматели встретились в Самаре

Президент РФ Владимир Путин и женщины-предприниматели встретились в Самаре

В Самаре в среду, 7 марта, президент России Владимир Путин проводит встречу с женщинами-предпринимателями. Мероприятие проходит на местном булочно-кондитерском комбинате (Самарский БКК), сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

«Грань между мужскими и женскими профессиями стирается. Мужчины жестче, 
7 марта 2018, 01:15
Владимир Путин приехал на Самарский БКК

Владимир Путин приехал на Самарский БКК

В эти минуты Президент РФ Владимир Путин посещает самарский БКК. В сопровождении главы региона Дмитрия Азарова и директора предприятия Лидии Ерошиной он осматривает производственные цеха, знакомится с технологическим процессом. В "Твиттере" 
7 марта 2018, 11:40
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.

В технопарке 
7 марта 2018, 11:10
28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года

28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года

Самарское предприятие – ПАО «Кузнецов» в ближайшие два года получит от ОДК 28 миллиардов рублей. Ранее 10 миллиардов рублей уже вложены в развитие и модернизацию производства, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Эта информация была озвучена в понедельник, 5 

6 марта 2018, 04:21
АСИ найдет директоров

АСИ найдет директоров

Агентство стратегических инциатив (АСИ) будет помогать Росимуществу искать кандидатов в советы директоров госкомпаний, сообщают "Ведомости".

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Росимущество и АСИ подпишут соглашение о сотрудничестве. Росимущество будет привлекать АСИ для поиска и отбора кандидатов в советы директоров госкомпаний.

Кандидатов в 

20 июня 2013, 10:36
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