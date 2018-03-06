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Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары
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7 марта 2018, 08:12
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Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре
7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров …
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7 марта 2018, 07:00
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Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина
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7 марта 2018, 06:09
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Торт с космическим кораблем: какие подарки получил Владимир Путин в Самаре
В Самаре 7 марта президент России Владимир Путин во время своего рабочего визита получил несколько подарков. Сотрудники Самарского БКК испекли для главы государства торт, украшенный звездами, планетами и «космическим кораблем» (посмотрите видео). Президент также попробовал продукцию предприятия – рулет с …
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7 марта 2018, 03:37
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Президент РФ Владимир Путин и женщины-предприниматели встретились в Самаре
В Самаре в среду, 7 марта, президент России Владимир Путин проводит встречу с женщинами-предпринимателями. Мероприятие проходит на местном булочно-кондитерском комбинате (Самарский БКК), сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
«Грань между мужскими и женскими профессиями стирается. Мужчины жестче, …
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7 марта 2018, 01:15
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Владимир Путин приехал на Самарский БКК
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7 марта 2018, 11:40
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Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти
Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.
В технопарке …
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7 марта 2018, 11:10
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28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года
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6 марта 2018, 04:21
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АСИ найдет директоров
Агентство стратегических инциатив (АСИ) будет помогать Росимуществу искать кандидатов в советы директоров госкомпаний, сообщают "Ведомости".
На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Росимущество и АСИ подпишут соглашение о сотрудничестве. Росимущество будет привлекать АСИ для поиска и отбора кандидатов в советы директоров госкомпаний.
Кандидатов в …
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20 июня 2013, 10:36