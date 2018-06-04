Сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин освободил своим указом от должности замначальника ГУ МВД РФ по Самарской области полковника полиции Алексея Гриня.
Гринь приехал в 63-й регион из Кировской области в начале 2015 года вслед за генерал-лейтенантом Сергеем Солодовниковым, . Сначала он возглавлял управление экономической безопасности и противодействия коррупции, а потом стал замом начальника региональной полиции по оперативной работе.
По информации региональных СМИ, в самарском ГУ МВД ждут прихода на освободившуюся должность выходца из Магаданской области или Санкт-Петербурга, где ранее работал руководитель ведомства Александр Винников.
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