Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу Соседи помогут коллегам из 63-го региона в обеспечении охраны общественного порядка во время игр мундиаля.



Перед отправкой в служебную командировку сотрудники полиции прошли инструктаж. Его провел лично врио начальника Саратовского ГУ МВД Сергей Полтанов. Он напомнил стражам порядка о …