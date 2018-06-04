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Материалы по теме:

Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу

Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу

Соседи помогут коллегам из 63-го региона в обеспечении охраны общественного порядка во время игр мундиаля.

Перед отправкой в служебную командировку сотрудники полиции прошли инструктаж. Его провел лично врио начальника Саратовского ГУ МВД Сергей Полтанов. Он напомнил стражам порядка о 
26 мая 2018, 03:13
Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

В Сочи 3 мая президент РФ Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО Организационный комитет «Россия-2018», посвященное вопросам готовности к ЧМ-2018 регионов, в которых пройдут матчи. В работе принял участие президент ФИФА Джани Инфантино. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, 

4 мая 2018, 10:08
Азаров рассказал президенту Путину о подготовке к ЧМ-2018 в Самаре

Азаров рассказал президенту Путину о подготовке к ЧМ-2018 в Самаре

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подготовке к ЧМ-2018 по футболу в Самаре. Встреча состоялась в 
26 апреля 2018, 11:29
Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Во вторник, 13 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за увеличение доходной части главного финансового документа региона еще на 1 миллиард 230 миллионов рублей. При этом он по-прежнему остается дефицитным: расходы - 149 миллиардов 600 миллионов рублей, доходы меньше почти 

14 марта 2018, 12:00
Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта

Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить строительство нового Ледового дворца спорта в Самаре в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской 

13 марта 2018, 04:54
Куча-мала: В Самаре столкнулись «Ларгус», «десятка», «ПАЗик» и «КамАЗ»

Куча-мала: В Самаре столкнулись «Ларгус», «десятка», «ПАЗик» и «КамАЗ»

Сегодня, 13 января, в Кировском районе Самары в условиях скользкой дороги произошло серьезное ДТП. Как передает ГУ МВД по Самарской области, на улице Литвинова столкнулись «Лада Ларгус», ВАЗ-210, автобус ПАЗ и «КамАЗ».
 
По предварительной версии сотрудников полиции, все транспортные 
13 января 2018, 03:57
Предприниматель-пенсионер обвиняется в мошенничестве на 26 миллионов рублей

Предприниматель-пенсионер обвиняется в мошенничестве на 26 миллионов рублей

Самарский предприниматель 1948 года рождения обвиняется в совершении мошенничества, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Как следует из материалов уголовного дела, индивидуальный предприниматель заключил договор с одним из банков Тольятти на осуществление маркетинговых мероприятий по привлечению клиентов в финансово-кредитную организацию. 

22 сентября 2017, 06:15
В Тольятти неадекватный пассажир такси напал на полицейских: есть видео

В Тольятти неадекватный пассажир такси напал на полицейских: есть видео

Вечером 18 августа в полиции Тольятти поступил звонок от водителя такси. Мужчина сообщил, что его пассажир неадекватно себя ведет. Когда таксист предложил клиенту выйти из машины, тот разбил автомобилю стекло и повредил дверь, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
28 августа 2017, 10:17
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