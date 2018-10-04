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В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы
Резонансное видео выложили в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". В 46-ю школу города не пускают родителей. Крепкая тетенька-охранник не церемонясь вытолкнула маму ребенка, которая решила свое чадо просто навестить. В помещении - отборный мат, вокруг - много школьников.
"Уходите …
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4 октября 2018, 09:04
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В блогах: распил бабла? В Самаре в 1-3 метрах друг от друга поставили одинаковые таблички
Самарец Владислав Харчев также в "ФБ" рассказал, что на Ленинградской - главной пешеходной улице Самары - буквально в одном-трех метрах друг от друга поставили идентичные таблички. На них карта города с нанесенными достопримечательностями и театрами.
"В чем же …
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4 октября 2018, 08:58
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В блогах: на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом
Самарчанка Татьяна Акимова поведала в "Фейсбуке", что на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом. "Вот такие молодцы они, наши побратимы, - пишет девушка. - Оказывается, в Штутгарте местные власти назвали именем нашего города еще один из мостов. …
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4 октября 2018, 08:52
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Екатерина Пузикова подала апелляцию на решение суда о размере компенсации
Екатерина Пузикова, вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова, подала апелляцию на решение Ленинского райсуда, частично удовлетворившего ее иск к правоохранительным органам. В августе Фемида обязала Минфин России выплатить женщине 1 млн 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, который был …
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4 октября 2018, 08:21
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В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости
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2 июля 2018, 04:45
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«Прививку» от хакерских атак изобрели самарские ученые
Самарские ученые изобрели «прививку» против хакерских атак. Систему профилактики и защиты интернет-сервисов от взлома создали сотрудники кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета. Свою новую разработку они представили на международной конференции. Исследования по этому проекту начались еще 4 года назад. …
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26 марта 2018, 04:52
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Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов
29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.
Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их …
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20 марта 2018, 05:54
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Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области
В Самарской области арестованы предполагаемые участники преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через Интернет. По версии силовиков, 32-летний уроженец Саратовской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до …
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14 марта 2018, 12:48