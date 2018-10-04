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Материалы по теме:

В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы

В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы

Резонансное видео выложили в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". В 46-ю школу города не пускают родителей. Крепкая тетенька-охранник не церемонясь вытолкнула маму ребенка, которая решила свое чадо просто навестить. В помещении - отборный мат, вокруг - много школьников.

"Уходите 
4 октября 2018, 09:04
В блогах: распил бабла? В Самаре в 1-3 метрах друг от друга поставили одинаковые таблички

В блогах: распил бабла? В Самаре в 1-3 метрах друг от друга поставили одинаковые таблички

Самарец Владислав Харчев также в "ФБ" рассказал, что на Ленинградской - главной пешеходной улице Самары - буквально в одном-трех метрах друг от друга поставили идентичные таблички. На них карта города с нанесенными достопримечательностями и театрами.

"В чем же 
4 октября 2018, 08:58
В блогах: на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом

В блогах: на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом

Самарчанка Татьяна Акимова поведала в "Фейсбуке", что на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом. "Вот такие молодцы они, наши побратимы, - пишет девушка. - Оказывается, в Штутгарте местные власти назвали именем нашего города еще один из мостов. 
4 октября 2018, 08:52
Екатерина Пузикова подала апелляцию на решение суда о размере компенсации

Екатерина Пузикова подала апелляцию на решение суда о размере компенсации

Екатерина Пузикова, вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова, подала апелляцию на решение Ленинского райсуда, частично удовлетворившего ее иск к правоохранительным органам. В августе Фемида обязала Минфин России выплатить женщине 1 млн 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, который был 
4 октября 2018, 08:21
В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости

В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости

Июнь 2018 года стал по-настоящему победным для сайта телерадиокомпании «ТЕРРА»  trkterra.ru. Прошедший месяц завершился рекордной посещаемостью за всю его историю. За 30 дней на сайте побывали 339 399 человек, которые просмотрели 669 137 страниц. Рост числа уникальных посетителей по сравнению 

2 июля 2018, 04:45
«Прививку» от хакерских атак изобрели самарские ученые

«Прививку» от хакерских атак изобрели самарские ученые

Самарские ученые изобрели «прививку» против хакерских атак. Систему профилактики и защиты интернет-сервисов от взлома создали сотрудники кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета. Свою новую разработку они представили на международной конференции. Исследования по этому проекту начались еще 4 года назад. 

26 марта 2018, 04:52
Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.

Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их 

20 марта 2018, 05:54
Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

В Самарской области арестованы предполагаемые участники преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через Интернет. По версии силовиков, 32-летний уроженец Саратовской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до 

14 марта 2018, 12:48
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