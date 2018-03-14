В Самарской области арестованы предполагаемые участники преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через Интернет. По версии силовиков, 32-летний уроженец Саратовской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до 30 лет. По данным следствия, граждане наторговали почти на 13 миллионов рублей. Всего в результате проведенных обысков полицейские изъяли у подозреваемых более трех килограммов наркотических синтетических средств. В настоящее время семерых фигурантов взяли под арест, восьмой находится под подпиской о невыезде. Интернет-наркоторговцам грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Следствие продолжается. Устанавливаются все возможные участники этой наркогруппировки. В ГУ МВД России по Самарской области предоставили оперативное видео.
|
Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти
Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Тольятти, заметили подозрительного мужчину. Он шел по улице Лизы Чайкиной. При виде служебной машины, он попытался скрыться из поля зрения стражей порядка. Росгвардейцы решили выяснить причины подобного поведения.
Оказалось, что 29-летний мужчина прибыл в Тольятти из …
|
14 марта 2018, 11:44
|
Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска
На днях к сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель города Октябрьск может хранить крупную партию наркотиков. Для проверки данных в доме подозреваемого было решено провести обыск. В результате осмотра жилища, а также надворных построек правоохранители обнаружили несколько пакетов, …
|
13 марта 2018, 12:22
|
39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти
|
7 марта 2018, 12:18
|
У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны
На днях сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицу Революционную в Тольятти, заметили подозрительного мужчину. По приметам он был похож на человека, который совершил кражу в магазине. Кроме того, при виде патрульной машины житель города попытался убежать.
Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Во …
|
6 марта 2018, 11:52
|
За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки
В Самаре судебные приставы арестовали у должницы халаты и куртки. Этот случай произошел в Промышленном районе. Бизнес-леди, которая занимается торговлей, задолжала своему знакомому 58 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в суд, который обязал предпринимательницу вернуть долг. Приставы вручили должнице постановление о …
|
2 марта 2018, 12:20
|
За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска
|
2 марта 2018, 10:54
|
Федеральная налоговая служба предупредила о появлении в Сети мошеннического сайта
|
16 февраля 2018, 09:45
|
В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет
В России снизились цены на подержанные автомобили, которые продаются через интернет. Падение их стоимости составило 7-9%, сообщает «Коммерсантъ». При этом цены на машины с пробегом у официальных дилеров, наоборот, выросли.
Данную тенденцию аналитики связывают с несколькими причинами. Первая …
|
26 января 2018, 10:51
|
Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете
|
28 декабря 2017, 01:14
|
СОФЖИ сможет освободить от ареста свои счета
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Самарской области о взыскании с ООО «С.И.Т.И.» в пользу Самарского областного фонда жилья и ипотеки 43 миллионов рублей. Решение вступило в законную силу, поэтому СОФЖИ получил возможность освободить свои счета …
|
19 октября 2017, 01:40
|
Самарский районный суд отправил под стражу сразу двух высокопоставленных чиновников
В эту среду Самарский районный суд отправил под стражу сразу двух высокопоставленных чиновников. Один из них - бывший замруководителя администрации губернатора Самарской области, экс-глава департамента мониторинга общественного мнения Денис Подсеваткин. В околополитических кругах известный как человек, который аккумулировал все результаты …
|
19 октября 2017, 09:39
|
В Самаре арестован директор «Приволжского центра общественного мониторинга»
|
21 сентября 2017, 09:11