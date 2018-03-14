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Материалы по теме:

Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти

Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти

Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Тольятти, заметили подозрительного мужчину. Он шел по улице Лизы Чайкиной. При виде служебной машины, он попытался скрыться из поля зрения стражей порядка. Росгвардейцы решили выяснить причины подобного поведения.

Оказалось, что 29-летний мужчина прибыл в Тольятти из 

14 марта 2018, 11:44
Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска

Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска

На днях к сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель города Октябрьск может хранить крупную партию наркотиков. Для проверки данных в доме подозреваемого было решено провести обыск. В результате осмотра жилища, а также надворных построек правоохранители обнаружили несколько пакетов, 

13 марта 2018, 12:22
39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

На днях патрульный экипаж Росгвардии в Тольятти получил тревожный сигнал. Жители одного из домов на улице Ленина сообщили о том, что в их подъезде шумит пьяный дебошир.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 27-летнего парня. У молодого человека поинтересовались, нет ли 

7 марта 2018, 12:18
У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны

У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны

На днях сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицу Революционную в Тольятти, заметили подозрительного мужчину. По приметам он был похож на человека, который совершил кражу в магазине. Кроме того, при виде патрульной машины житель города попытался убежать.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Во 

6 марта 2018, 11:52
За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки

За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки

В Самаре судебные приставы арестовали у должницы халаты и куртки. Этот случай произошел в Промышленном районе. Бизнес-леди, которая занимается торговлей, задолжала своему знакомому 58 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в суд, который обязал предпринимательницу вернуть долг. Приставы вручили должнице постановление о 

2 марта 2018, 12:20
За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

5% от ее заработка будут уходить в доход государству.
2 марта 2018, 10:54
Федеральная налоговая служба предупредила о появлении в Сети мошеннического сайта

Федеральная налоговая служба предупредила о появлении в Сети мошеннического сайта

Федеральная налоговая служба сообщает о том, что в Сети появился мошеннический сайт-клон одного из разделов страницы ФНС. Он предлагает своим пользователям получить компенсацию в виде 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка, что компенсация положена в связи с поправками 

16 февраля 2018, 09:45
В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет

В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет

В России снизились цены на подержанные автомобили, которые продаются через интернет. Падение их стоимости составило 7-9%, сообщает «Коммерсантъ». При этом цены на машины с пробегом у официальных дилеров, наоборот, выросли.

Данную тенденцию аналитики связывают с несколькими причинами. Первая 
26 января 2018, 10:51
Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете

Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете

Количество интернет-краж с банковских карт возросло в РФ на 30% за 3 года. За текущий год зафиксировано 300 000 таких случаев.
За последние 3 года злоумышленники придумали десятки схем вывода денег с карт. В частности, отмечают эксперты, заметно выросло число попыток 

28 декабря 2017, 01:14
СОФЖИ сможет освободить от ареста свои счета

СОФЖИ сможет освободить от ареста свои счета

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Самарской области о взыскании с ООО «С.И.Т.И.» в пользу Самарского областного фонда жилья и ипотеки 43 миллионов рублей. Решение вступило в законную силу, поэтому СОФЖИ получил возможность освободить свои счета 
19 октября 2017, 01:40
Самарский районный суд отправил под стражу сразу двух высокопоставленных чиновников

Самарский районный суд отправил под стражу сразу двух высокопоставленных чиновников

В эту среду Самарский районный суд отправил под стражу сразу двух высокопоставленных чиновников. Один из них - бывший замруководителя администрации губернатора Самарской области, экс-глава департамента мониторинга общественного мнения Денис Подсеваткин. В околополитических кругах известный как человек, который аккумулировал все результаты 

19 октября 2017, 09:39
В Самаре арестован директор «Приволжского центра общественного мониторинга»

В Самаре арестован директор «Приволжского центра общественного мониторинга»

В Самаре взят под стражу директор «Приволжского центра общественного мониторинга» Николай Явкин, который с 30 апреля по 7 июля 2015 года выполнял соцопросы по заказу правительства и Департамента управления делами Губернатора 
21 сентября 2017, 09:11
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