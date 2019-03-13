|
В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?
Огромный резонанс сегодня в самарских соцсетях вызвал выложенный в паблике "Типичный Тольятти" скан расчетного листа медсестры одной из больниц Автограда. Сотрудница травматолого-ортопедического отделения получила за февраль всего немногим более 9 тысяч рублей. "По телевизору мы слышим, что медсёстры получают …
|
13 марта 2019, 07:57
|
В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме
|
13 марта 2019, 07:50
|
В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей
Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства …
|
13 марта 2019, 05:27
|
В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека
|
13 марта 2019, 05:06
|
В блогах: Гендиректора завод "Кузнецов" увольняют?
Депутат Михаил Матвеев сообщил в "Твиттере", что сразу несколько источников в ОДК и на заводе "Кузнецов" подтвердили информацию о снятии с должности гендиректора Сергея Павлинича. По словам собеседников, пишет Матвеев, новый директор - уже 7-й за 10 лет - …
|
12 марта 2019, 09:22
|
В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими "собакенами" вышел на прогулку
Огромный резонанс среди пользователей вызвали фотографии, которые выложил в "Фейсбуке" самарец Вэл Рессора. "Выходные. Набережная Волги. Известный житель города-курорта Владимир Шумилин вышел на прогулку со своими питомцами. Все собаки - в ошейниках. Судя по фото, у Владимира 11 четвероногих …
|
12 марта 2019, 08:18
|
В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина
Про фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина поведала блогер Наталья Ширяева. "Наблюдали забавную картину: буксующий детский паровозик. Точнее, переполненный детьми буксующий паровозик, - пишет автор. - Видимо, попал в такую ситуацию из-за подтаявшего снега. Застрял в снежно-грязной …
|
11 марта 2019, 08:47
Мы Вам перезвоним!