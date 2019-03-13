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В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В среду, 13 марта, произошел пожар в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании в доме № 20 в 5 переулке поступил в 17:28. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения, то выяснилось, что горит двухэтажный кирпичный частный дом на 
13 марта 2019, 07:50
В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей

В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей

Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства 
13 марта 2019, 05:27
В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

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13 марта 2019, 05:06
В блогах: Гендиректора завод

В блогах: Гендиректора завод "Кузнецов" увольняют?

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12 марта 2019, 09:22
В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими

В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими "собакенами" вышел на прогулку

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В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина

В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина

Про фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина поведала блогер Наталья Ширяева. "Наблюдали забавную картину: буксующий детский паровозик. Точнее, переполненный детьми буксующий паровозик, - пишет автор. - Видимо, попал в такую ситуацию из-за подтаявшего снега. Застрял в снежно-грязной 
11 марта 2019, 08:47
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