11
54
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d88888b.                                   d8888            888b    888   .d8888b.  
 d88P" "Y88b                                 d88888            8888b   888  d88P  Y88b 
 888     888                                d88P888            88888b  888         888 
 888     888  88888b.   88888b.d88b.       d88P 888   .d88b.   888Y88b 888       .d88P 
 888     888  888 "88b  888 "888 "88b     d88P  888  d88P"88b  888 Y88b888   .od888P"  
 888 Y8b 888  888  888  888  888  888    d88P   888  888  888  888  Y88888  d88P"      
 Y88b.Y8b88P  888  888  888  888  888   d8888888888  Y88b 888  888   Y8888  888"       
  "Y888888"   888  888  888  888  888  d88P     888   "Y88888  888    Y888  888888888  
        Y8b                                               888                          
                                                     Y8b d88P                          
                                                      "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

На ближайшие несколько дней самарцы получат передышку от изнуряющей жары, которая установилась в регионе в последние несколько дней. Как сообщают синоптики, столбики термометров пока не будут подниматься выше отметки в 30 градусов.

В понедельник, 9 июля воздух прогреется до 
9 июля 2018, 11:32
Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре

В конце рабочей недели территория Самарской области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, температура воздуха снизится и станет более комфортной. Как сообщили в Приволжском УГМС, неустойчивая погода «оккупирует» область до конца 
5 июля 2018, 03:08
Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области

Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области

Региональное управление МЧС предупредило самарцев об ухудшении погоды в губернии. По данным Приволжского УГМС, 5 июля в с 7:00 до 19:00 местами прогнозируются дожди и грозы. Они будут сопровождаться сильным ветром. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. В связи 

5 июля 2018, 09:08
Как пережить жару

Как пережить жару

Последние несколько недель в Самаре установилась аномальная жара. 3 июля Приволжский гидрометцентр зафиксировал температурный рекорд: в Самаре максимум составил +36,5, ранее столбик термометра поднимался до 33,4 градуса в 1954 году. Если же говорить в целом по области, то самая жаркая 

4 июля 2018, 12:46
Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие выходные. Ожидаются осадки, возможна гроза. Дождь начнется в ночь на субботу, 9 июня, днем продолжится в большинстве районов, но будет «небольшой, умеренный». Температура воздуха ночью от семи до 12 
7 июня 2018, 04:55
Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области

Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области

В Самарской области в ближайшие часы ожидается сильный ветер и дождь. МЧС распространило штормовое предупреждение. «По данным Приволжского УГМС с 19 часов 11 мая до семи часов утра 12 мая местами по Самарской области прогнозируется дождь, порывы ветра 15–18 метров 
11 мая 2018, 05:19
В Самарской области потеплеет до +23

В Самарской области потеплеет до +23

В Самаре синоптики прогнозируют потепление. К субботе, 28 апреля, на территории Самарской области ожидается повышение температуры воздуха до +23 градусов по Цельсию. Вместе с тем в большинстве районов возможен дождь. Отметим, 19 апреля в Самаре был установлен новый суточный рекорд 
25 апреля 2018, 03:09
Погода снова меняется в Самаре

Погода снова меняется в Самаре

В Самарской области снова меняется погода. Во второй половине рабочей недели ожидаются осадки и похолодание. На среду, 18 апреля, синоптики прогнозируют дождь. Почти приблизившись к отметке +20 градусов, столбик термометра снова начнет опускаться. В четверг и пятницу, 19 и 20 
17 апреля 2018, 04:25
До минус 25 мороза: новая неделя в Самарской области начнется с сильного похолодания

До минус 25 мороза: новая неделя в Самарской области начнется с сильного похолодания

В период с 12 по 16 декабря в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатических значений на 7 градусов и более, сообщает Приволжское УГМС.

Уже сегодня, 11 декабря, похолодает до минус 13 градусов, снегопад прекратится. В 

11 декабря 2016, 04:08
В Самару придут 30-градусные морозы

В Самару придут 30-градусные морозы

В Самарской области мороз усилится до –29 градусов по Цельсию. Как сообщается на сайте Приволжского УГМС, до этой отметки столбики термометров опустятся уже сегодня ночью. Прогноз на день 21 января – от 16 до 21 градусов ниже нуля. Переменная облачность. 

20 января 2014, 12:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх