В период с 12 по 16 декабря в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатических значений на 7 градусов и более, сообщает Приволжское УГМС.

Уже сегодня, 11 декабря, похолодает до минус 13 градусов, снегопад прекратится. В …