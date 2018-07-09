|
Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области
|
9 июля 2018, 11:32
|
Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре
В конце рабочей недели территория Самарской области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, температура воздуха снизится и станет более комфортной. Как сообщили в Приволжском УГМС, неустойчивая погода «оккупирует» область до конца …
|
5 июля 2018, 03:08
|
Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области
|
5 июля 2018, 09:08
|
Как пережить жару
|
4 июля 2018, 12:46
|
Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области
|
7 июня 2018, 04:55
|
Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области
|
11 мая 2018, 05:19
|
В Самарской области потеплеет до +23
|
25 апреля 2018, 03:09
|
Погода снова меняется в Самаре
|
17 апреля 2018, 04:25
|
До минус 25 мороза: новая неделя в Самарской области начнется с сильного похолодания
|
11 декабря 2016, 04:08
|
В Самару придут 30-градусные морозы
|
20 января 2014, 12:14