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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

На выборах депутатов в гордумы Тольятти и Сызрани лидирует КПРФ

На выборах депутатов в гордумы Тольятти и Сызрани лидирует КПРФ

В настоящий момент на выборах депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва и Думы городского округа Сызрань VII созыва по партийным спискам лидирует КПРФ. По результатам обработки бюллетеней в Тольятти по данным 06:01 понедельника, 10 сентября, КПРФ набрала 
10 сентября 2018, 08:32
Последние данные по губернаторским выборам в Самарской области: Дмитрий Азаров набирает более 73% голосов

Последние данные по губернаторским выборам в Самарской области: Дмитрий Азаров набирает более 73% голосов

Всю ночь на понедельник, 10 сентября, продолжалась работа по подсчетам голосов на выборах, которые прошли в Самарской области. По состоянию на 04:43 итоги голосования выглядят следующим образом:

Дмитрий Азаров («Единая Россия») - 73,38%;

Алексей Лескин (КПРФ) - 9,78%;

Александр Степанов (ЛДПР) - 5,62%;

Виталий 

10 сентября 2018, 06:39
«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к  родному городу и его жителям обратился самарский  клуб «Крылья Советов».
 
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты 
«Крыльев Советов» рассказали 
9 сентября 2018, 11:37
Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Избирательная комиссия Самарской области озвучила первые итоги по выборам, которые прошли 9 сентября.

Итоговая явка по голосованию за кандидатов в губернаторы составила 57,35%. По результатам обработки почти 14% бюллетеней уверенную победу одерживает действующий глава региона Дмитрия Азаров. Его поддержали 
9 сентября 2018, 10:31
В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

До понедельника, 10 сентября, в Самарской области установится теплая, солнечная погода без осадков. В ночь на субботу и воскресенье, 8 и 9 сентября, будет дуть неустойчивый слабый ветер, температура воздуха составит + 6-11 градусов. В дневные часы ветер сменится на 
7 сентября 2018, 04:23
До среды в Самарской области области обещают до + 26

До среды в Самарской области области обещают до + 26

В первой половине  новой рабочей недели в Самарской области будет довольно тепло и без существенных осадков. Однако, календарная осень уже чувствуется - по ночам столбик термометра будет опускаться местами до 5 градусов тепла. 
 
В ночь на вторник и среду, 4 и 
3 сентября 2018, 11:26
Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на 1 сентября

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на 1 сентября

В ближайшие  выходные  по всей России  будет отмечаться День знаний. Школьники  и их родители отправятся на традиционные линейки, которые  обычно проводят на свежем воздухе. В этом году учащимся повезло с погодой. По прогнозам  специалистов Приволжского УГМС в ночь на  
30 августа 2018, 09:57
В последние дни лета в Самаре будет до +30

В последние дни лета в Самаре будет до +30

До конца месяца в Самарской области сохранится сухая и теплая погода. Среднесуточная температура воздуха будет близкой к своей климатической норме, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В ночи на четверг и пятницу, 30 и 31 августа, в регионе ожидается малооблачная 
29 августа 2018, 09:12
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