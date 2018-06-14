Компания IKEA откроет в России магазины нового типа … В ближайшие несколько месяцев IKEA собирается открыть в России 5-7 магазинов небольшого формата. Но это станет возможным только, если пилотный проект в Москве будет успешным. Новый магазин недавно появился в российской столице и совмещает дизайн-студию кухонь и гардеробов, а также