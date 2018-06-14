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В ближайшие несколько месяцев IKEA собирается открыть в России 5-7 магазинов небольшого формата. Но это станет возможным только, если пилотный проект в Москве будет успешным. Новый магазин недавно появился в российской столице и совмещает дизайн-студию кухонь и гардеробов, а также 
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Робопес из Китая будет узнавать температуру владельца и бить током

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Ученые усомнились в пользе секс-роботов

Ученые усомнились в пользе секс-роботов

Исследователи изучили воздействие секс-роботов на человека и не нашли ни одного доказательства, что они могут способствовать улучшению здоровья покупателей. Специалисты проанализировали сотни научных работ, посвященных этой теме и, оказалось, что ни одно исследование не доказывает пользу кукол с точки зрения 
6 июня 2018, 10:55
В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза

В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза

В США одобрили применение первой искусственной радужной оболочки глаза. Эта разработка была создана для лечения аниридии (отсутствия радужной оболочки). Как правило, это заболевание является врожденным, но может появиться из-за проникающего ранения глаза.

Напомним, что радужная оболочка регулирует поступление света 
4 июня 2018, 04:34
Появились фото нового седана Geely Emgrand SL

Появились фото нового седана Geely Emgrand SL

Руководство китайской компании-производителя опубликовало первые официальные фотоснимки новинки Geely Emgrand SL. Известно, что машина поступит в продажу до конца этого года и будет продаваться с двумя турбированными 1,0 и 1,4-литровыми агрегатами, мощность которых составит 136 и 133 л.с. соответственно. Новая 
31 мая 2018, 08:28
В Крыму откроется первая «винная деревня»

В Крыму откроется первая «винная деревня»

1 июня в Гурзуфе начнет свою работу первая «винная деревня» в рамках туристического проекта «Винная дорога Крыма». Программа для отдыхающих будет построена по примеру известных европейских маршрутов.

По задумке организаторов, 1-3 июня в Гурзуфе будет устроена ярмарка с увеселительными 
25 мая 2018, 08:38
В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом

В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом

Компания из канадской провинции Онтарио предлагает гурманам необычный продукт - «шоколадный перец». От других он отличается оригинальным кофейным вкусом и ароматом, а его мякоть слаще, чем у обычных перцев. Овощ выращивается в теплицах и считается продуктом премиум-класса, который не встретишь 
23 мая 2018, 05:59
В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

В России  с 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. Производители и импортеры сигарет, участвующие в нем, будут проставлять на упаковке специальный двухмерный код в формате Data Matrix. Он содержит информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время 
15 января 2018, 10:39
Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
Одной из основных задач акции является подтверждение подлинности продукции и противодействие несанкционированному 

5 декабря 2017, 04:15
Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Послание в кабмин с просьбой тщательного анализа антитабачной концепции, представленной Минздравом, направила ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции. Об этом информирует РБК.
Авторы послания критикуют ряд инициатив министерства. Табачники заявляют о нежелании раскрывать состав продукции, поскольку, по 

2 ноября 2017, 12:02
Дымовая завеса: В России цены на сигареты предложили довести до европейского уровня

Дымовая завеса: В России цены на сигареты предложили довести до европейского уровня

Евразийская антитабачная коалиция обратилась к главе российского кабмина с просьбой довести акцизы до среднеевропейского уровня. Эксперты раскритиковали проект соглашения о принципах ведения налоговой политики в части акцизов на табачную продукцию стран-членов ЕАЭС. Совет Евразийской экономической комиссии уже на этой неделе 

13 сентября 2017, 12:19
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