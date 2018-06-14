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Компания IKEA откроет в России магазины нового типа
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14 июня 2018, 11:25
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Робопес из Китая будет узнавать температуру владельца и бить током
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7 июня 2018, 10:52
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Ученые усомнились в пользе секс-роботов
Исследователи изучили воздействие секс-роботов на человека и не нашли ни одного доказательства, что они могут способствовать улучшению здоровья покупателей. Специалисты проанализировали сотни научных работ, посвященных этой теме и, оказалось, что ни одно исследование не доказывает пользу кукол с точки зрения …
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6 июня 2018, 10:55
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В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза
В США одобрили применение первой искусственной радужной оболочки глаза. Эта разработка была создана для лечения аниридии (отсутствия радужной оболочки). Как правило, это заболевание является врожденным, но может появиться из-за проникающего ранения глаза.
Напомним, что радужная оболочка регулирует поступление света …
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4 июня 2018, 04:34
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Появились фото нового седана Geely Emgrand SL
Руководство китайской компании-производителя опубликовало первые официальные фотоснимки новинки Geely Emgrand SL. Известно, что машина поступит в продажу до конца этого года и будет продаваться с двумя турбированными 1,0 и 1,4-литровыми агрегатами, мощность которых составит 136 и 133 л.с. соответственно. Новая …
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31 мая 2018, 08:28
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В Крыму откроется первая «винная деревня»
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25 мая 2018, 08:38
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В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом
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23 мая 2018, 05:59
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В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет
В России с 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. Производители и импортеры сигарет, участвующие в нем, будут проставлять на упаковке специальный двухмерный код в формате Data Matrix. Он содержит информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время …
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15 января 2018, 10:39
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Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет
Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
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5 декабря 2017, 04:15
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Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет
Послание в кабмин с просьбой тщательного анализа антитабачной концепции, представленной Минздравом, направила ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции. Об этом информирует РБК.
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2 ноября 2017, 12:02
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Дымовая завеса: В России цены на сигареты предложили довести до европейского уровня
Евразийская антитабачная коалиция обратилась к главе российского кабмина с просьбой довести акцизы до среднеевропейского уровня. Эксперты раскритиковали проект соглашения о принципах ведения налоговой политики в части акцизов на табачную продукцию стран-членов ЕАЭС. Совет Евразийской экономической комиссии уже на этой неделе …
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13 сентября 2017, 12:19