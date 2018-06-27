Очередной скачок цен на новые автомобили. Сразу 23 производителя анонсировали увеличение стоимости в дилерских центрах. Если в премиум-сегменте рост ценника составит несколько сотен тысяч рублей, то экономвариант подорожает на 15-30 тысяч.

Уже во второй половине лета цены на новые автомобили у …