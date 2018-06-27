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АвтоВАЗ отзовет для ремонта 7220 автомобилей Lada XRAY
АвтоВАЗ отзывает 7220 автомобилей Lada XRAY, выпущенных с ноября прошлого года. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. По данным Росстандарта, причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо …
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27 июня 2018, 11:47
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Парковка машин в Самаре: где работают эвакуаторы?
Парковка автомобилей в историческом центре Самары теперь чревата неприятными последствиями: их почти отовсюду увозят эвакуаторы. В ГИБДД официально ситуацию не комментируют. Неофициально подтверждают, что мера это временная, и рекомендуют оставлять машины только на специально отведенных площадках, таких как, например, у …
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26 июня 2018, 04:27
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Автомобили снова дорожают: что будет с ценами к концу года?
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26 июня 2018, 11:02
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Американские военные придумали треугольное колесо
Управление перспективных вооружений Министерства обороны США изобрело новое колесо. По сути своей оно является трансформером. Его конструкция позволяет ему принимать как классическую круглую форму, так и треугольную. Во втором варианте колесо представляет собой гусеничный движитель. По замыслу разработчиков, техника на …
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25 июня 2018, 10:07
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Верховный суд разрешил засекречивать данные о владельцах недвижимости
Верховный суд России признал законным право Росреестра засекречивать сведения о владельцах недвижимости. Такое решение было принято судебной коллегией ВС по административным делам.
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19 октября 2017, 09:11
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Наш ответ ЖКХ: Верховный суд разрешил россиянам не платить за плохие услуги
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13 июня 2017, 05:22
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Минюст требует запретить "Свидетелей Иеговы"
Минюст России обратился в Верховный Суд с требованием объявить "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретить их деятельность по всей стране. Власти неоднократно уличали сторонников этой церкви в распространении запрещенной литературы, в которой присутствуют тексты, направленные на возбуждение вражды и унижение …
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16 марта 2017, 03:32
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Верховный суд поставил точку в споре вокруг правомерности создания резервного фонда губернатора Самарской области
Законность его существования в конце 2015 года подвергла сомнению прокуратура Самарской области. Тогда ведомство сочло, что работа Фонда губернатора противоречит федеральному законодательству, и попыталась запретить в судебном порядке. 13 апреля состоялось заседание Верховного Суда в расширенном составе. Изучив материалы и выслушав …
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15 апреля 2016, 04:18