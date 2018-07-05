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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Один из старейших российских туроператоров - «Натали Турс» на протяжении четверти века отправлявший российских граждан зарубеж, аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. По оценкам экспертов, в основном, пострадали желающие отправиться в Испанию, прежде всего, чартерными 

5 июля 2018, 05:55
Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти

Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти

Сотрудники регионального министерства труда, занятости и миграционной политики продолжают проверку на тольяттинском «АвтоВАЗе». 17 июня на предприятии случилась трагедия.

Во время работы на закрытом распределительном устройстве произошло короткое замыкание с возникновением вольтовой дуги, пишет tlt.ru. Электромонтер по ремонту 
5 июля 2018, 11:40
В России падают продажи премиум-автомобилей с пробегом

В России падают продажи премиум-автомобилей с пробегом

В России падают продажи автомобилей премиум-класса с пробегом. По данным агентства Автостат, за первый квартал 2018 года в стране были реализованы 108,4 таких машин. Эта цифра на 3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Самой популярной премиальной маркой 
18 мая 2018, 10:34
На 40% упало потребление алкоголя в России

На 40% упало потребление алкоголя в России

Минздрав России заявил, что за последние 12 лет россияне стали пить на 40% меньше. Среднестатистический гражданин нашей страны потребляет на 3,5 литра алкоголя меньше, чем в 2006 году. По мнению специалистов, такая тенденция наблюдается не первый год. По результатам прошлого 
10 мая 2018, 09:16
Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто

Опубликован рейтинг самых популярных в России праворульных авто

Опубликован рейтинг самых популярных праворульных автомобилей в России. Сейчас в стране насчитывается почти 3,5 млн. легковушек с подобным расположением руля. Львиная доля  этих машин - Toyota Corolla, всего 326,4 экземпляров этой модели с правым рулем. На втором месте расположилась Toyota 
7 мая 2018, 09:31
Бу Андерссон о работе на АвтоВАЗе: «Все время словно продираешься через дерьмо»

Бу Андерссон о работе на АвтоВАЗе: «Все время словно продираешься через дерьмо»

В Швеции вышел документальный фильм о тольяттинском автогиганте и работе на нем в роли директора Бу Андерссона. Он руководил заводом в 2014–2016 годах. Однако, как цитирует шведа издание, остался недоволен этой работой.

В документальном фильме Андерсон говорит, что никогда 
21 апреля 2018, 04:29
В Тольятти заметили редкий вазовский автомобиль

В Тольятти заметили редкий вазовский автомобиль

На улицах Автограда бдительные горожане заметили редкий автомобиль. Это праворульный ВАЗ-2108.

«Видимо, экспортный вариант - в Японию или Великобританию», - предполагают тольяттинцы в паблике «События Тольятти» соцсети ВК.

Как известно, тольяттинский автогигант выпускал экспортные варианты своих машин 
3 января 2018, 03:09
«Гулять всем заводом»: На АвтоВАЗе установили сроки корпоративных отпусков на 2018 год

«Гулять всем заводом»: На АвтоВАЗе установили сроки корпоративных отпусков на 2018 год

Единые корпоративные отпуска на АвтоВАЗе в 2018 году установлены с 3 по 10 мая и с 23 июля по 12 августа, говорится в сообщении профсоюза автозавода. Во время отдыха рабочих и остановки производства в цехах предприятия займутся модернизацией и 
31 октября 2017, 10:06
АвтоВАЗ получил почти 16 млрд рублей убытка

АвтоВАЗ получил почти 16 млрд рублей убытка

15 миллиардов 860 миллионов рублей составили убытки АвтоВАЗа по итогам работы за 9 месяцев текущего года. 
30 октября 2015, 04:05
Иностранные компании планируют открыть два завода в Самарской области

Иностранные компании планируют открыть два завода в Самарской области

На заключительном в 2013 году заседании наблюдательного совета особой экономической зоны «Тольятти» 26 ноября были рассмотрены заявки двух новых потенциальных резидентов. В их числе – проект строительства завода по производству шарниров равных угловых скоростей для автомобильной промышленности России. Учредителем выступает 

27 ноября 2013, 03:09
Правительство собирается аннулировать

Правительство собирается аннулировать "спящие" соглашения о производстве автомобилей в режиме промсборки

Ранее это планировалось сделать до конца прошлого года, сообщают "Ведомости".

До конца 2013 года минэкономразвития предложит расторгнуть соглашения о промышленной сборке (дают льготы на ввоз комплектующих), к реализации которых инвесторы не приступали, сообщил "Ведомостям" представитель министерства. Ранее власти обещали аннулировать их 

27 февраля 2013, 11:16

"Рольф" боится кризиса

Один из крупнейших авторитейлеров России группа "Рольф" опасается кризиса и готова продать контроль в компании "Рольф импорт", дистрибьюторе марки Mitsubishi, японской Mitsubishi Corp., сообщают "Ведомости".

Федеральная антимонопольная служба вчера дала разрешение японской Mitsubishi Corp. на приобретение прав, позволяющих определять условия ведения предпринимательской 

12 декабря 2012, 08:53
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