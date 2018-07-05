В первой половине 2018 года продажи моделей тольяттинского автогиганта выросли на 21%, что является лучшим показателем за четыре года. Всего за полгода было продано 169 884 легковых и коммерческих автомобиля LADA. Рыночная доля машин LADA в этом сегменте составляет не менее 20% по оценке компании.
По подсчетам аналитиков «АвтоВАЗа», самой популярной моделью стала LADA Vesta — покупатели приобрели 49 635 автомобилей семейства. Для этой машины такой показатель считается абсолютным рекордом и на 43,55% превышает результаты 2017 года, сообщает пресс-центр ПАО «АвтоВАЗ». Второе место по востребованности заняла LADA Largus, новых хозяев нашли 20 989 универсалов и 4778 фургонов.
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