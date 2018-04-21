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Материалы по теме:

В Тольятти заметили редкий вазовский автомобиль

В Тольятти заметили редкий вазовский автомобиль

На улицах Автограда бдительные горожане заметили редкий автомобиль. Это праворульный ВАЗ-2108.

«Видимо, экспортный вариант - в Японию или Великобританию», - предполагают тольяттинцы в паблике «События Тольятти» соцсети ВК.

Как известно, тольяттинский автогигант выпускал экспортные варианты своих машин 
3 января 2018, 03:09
«Гулять всем заводом»: На АвтоВАЗе установили сроки корпоративных отпусков на 2018 год

«Гулять всем заводом»: На АвтоВАЗе установили сроки корпоративных отпусков на 2018 год

Единые корпоративные отпуска на АвтоВАЗе в 2018 году установлены с 3 по 10 мая и с 23 июля по 12 августа, говорится в сообщении профсоюза автозавода. Во время отдыха рабочих и остановки производства в цехах предприятия займутся модернизацией и 
31 октября 2017, 10:06
От 676 тысяч: На АвтоВАЗе назвали стоимость внедорожника LADA 4х4 Bronto

От 676 тысяч: На АвтоВАЗе назвали стоимость внедорожника LADA 4х4 Bronto

Считается, что этот автомобиль станет самым проходимым в линейке тольяттинского производителя.

На сайте "АвтоВАЗа" появилась информация о стоимости самого дорогого внедорожника Lada 4x4 — Bronto. Так цена на машину начинаются от 676 тысяч рублей. Топовый вариант модели обойдётся в 
30 сентября 2017, 02:41
Экс-глава АвтоВАЗа пристроился на Yazaki

Экс-глава АвтоВАЗа пристроился на Yazaki

Бывший глава АвтоВАЗа, швед Бу Андерссон вернулся в автомобильный бизнес. Он назначен президентом подразделения компании Yazaki в Европе. Эта японская фирма является одним из крупнейших в мире производителей жгутов, проводов и комплектующих для автоотрасли. Бу Андерссон руководил тольяттинским автогигантом с 

26 июля 2017, 05:30
В стиле XRAY: На АвтоВАЗе показали новый универсал LADA Vesta SW Cross

В стиле XRAY: На АвтоВАЗе показали новый универсал LADA Vesta SW Cross

Вчера, 15 июля, на дне открытых дверей на АвтоВАЗе в Тольятти состоялся показ нового отечественного универсала LADA Vesta SW Cross. 

На официальный показ новинки собралось немало людей. Публике машину представил главный дизайнер тольяттинского автогиганта Стив Маттин. Подробностей о новинке 
16 июля 2017, 06:55
Экс-глава АвтоВАЗа Бу Андерссон будет читать студентам лекции по закупкам

Экс-глава АвтоВАЗа Бу Андерссон будет читать студентам лекции по закупкам

Бывший президент АвтоВАЗа Бу Андерссон будет работать преподавателем в Линчепингском университете в Швеции, передает портал Automotive News.
 
Экс-глава крупнейшего российского автопроизводителя будет читать в вузе лекции о закупках кандидатам на получение степени MBA.
 
Как сообщил изданию Бу 
23 мая 2016, 11:05
Полиция региона возбудила уголовное дело на контрагента АвтоВАЗа

Полиция региона возбудила уголовное дело на контрагента АвтоВАЗа

Речь идет о московской консалтинговой компании «Джейкобсон партнерс». Главное следственное управление областного главка полиции возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении неустановленных лиц этой фирмы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе силового ведомства. Известно, что основным заказчиком «Джейкобсон партнерс» был 
8 апреля 2016, 08:13
Француз Николя Мор официально возглавил АвтоВАЗ

Француз Николя Мор официально возглавил АвтоВАЗ

4 апреля Николя Мор официально вступил в должность президента АвтоВАЗа, сообщает пресс-центр предприятия. Он был назначен на этот пост решением совета директоров в марте 2016 года. До этого 55-летний француз был генеральным директором Renault в Румынии, где руководил всей коммерческой 
4 апреля 2016, 12:49
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