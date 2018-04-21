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В Тольятти заметили редкий вазовский автомобиль
На улицах Автограда бдительные горожане заметили редкий автомобиль. Это праворульный ВАЗ-2108.
«Видимо, экспортный вариант - в Японию или Великобританию», - предполагают тольяттинцы в паблике «События Тольятти» соцсети ВК.
Как известно, тольяттинский автогигант выпускал экспортные варианты своих машин …
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3 января 2018, 03:09
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«Гулять всем заводом»: На АвтоВАЗе установили сроки корпоративных отпусков на 2018 год
Единые корпоративные отпуска на АвтоВАЗе в 2018 году установлены с 3 по 10 мая и с 23 июля по 12 августа, говорится в сообщении профсоюза автозавода. Во время отдыха рабочих и остановки производства в цехах предприятия займутся модернизацией и …
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31 октября 2017, 10:06
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От 676 тысяч: На АвтоВАЗе назвали стоимость внедорожника LADA 4х4 Bronto
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30 сентября 2017, 02:41
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Экс-глава АвтоВАЗа пристроился на Yazaki
Бывший глава АвтоВАЗа, швед Бу Андерссон вернулся в автомобильный бизнес. Он назначен президентом подразделения компании Yazaki в Европе. Эта японская фирма является одним из крупнейших в мире производителей жгутов, проводов и комплектующих для автоотрасли. Бу Андерссон руководил тольяттинским автогигантом с …
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26 июля 2017, 05:30
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В стиле XRAY: На АвтоВАЗе показали новый универсал LADA Vesta SW Cross
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16 июля 2017, 06:55
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Экс-глава АвтоВАЗа Бу Андерссон будет читать студентам лекции по закупкам
Бывший президент АвтоВАЗа Бу Андерссон будет работать преподавателем в Линчепингском университете в Швеции, передает портал Automotive News.
Экс-глава крупнейшего российского автопроизводителя будет читать в вузе лекции о закупках кандидатам на получение степени MBA.
Как сообщил изданию Бу …
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23 мая 2016, 11:05
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Полиция региона возбудила уголовное дело на контрагента АвтоВАЗа
Речь идет о московской консалтинговой компании «Джейкобсон партнерс». Главное следственное управление областного главка полиции возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении неустановленных лиц этой фирмы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе силового ведомства. Известно, что основным заказчиком «Джейкобсон партнерс» был …
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8 апреля 2016, 08:13
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Француз Николя Мор официально возглавил АвтоВАЗ
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4 апреля 2016, 12:49