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От 676 тысяч: На АвтоВАЗе назвали стоимость внедорожника LADA 4х4 Bronto
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30 сентября 2017, 02:41
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В стиле XRAY: На АвтоВАЗе показали новый универсал LADA Vesta SW Cross
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16 июля 2017, 06:55
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«АвтоВАЗ» осенью выпустит эксклюзивную версию Lada Xray
Компания «АвтоВАЗ» собирается осенью выпустить эксклюзивную версию Lada Xray. Как сообщают специализированные издания, речь ведется о комплектации Exclusive.
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22 мая 2017, 09:02
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Более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta отзовет «АвтоВАЗ»
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует, что АвтоВАЗ отзывает в РФ 106,7 тыс. автомобилей Lada моделей Kalina и Granta, проданных с 3 сентября 2015 года. Причиной тому - возможность перетирания тросом сцепления топливной трубки, сообщают отечественные СМИ.
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22 марта 2017, 09:30