От 676 тысяч: На АвтоВАЗе назвали стоимость внедорожника LADA 4х4 Bronto Считается, что этот автомобиль станет самым проходимым в линейке тольяттинского производителя.



На сайте "АвтоВАЗа" появилась информация о стоимости самого дорогого внедорожника Lada 4x4 — Bronto. Так цена на машину начинаются от 676 тысяч рублей. Топовый вариант модели обойдётся в …