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АвтоВАЗ опубликовал фото своих новинок - Lada Vesta SW и SW Cross
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28 июня 2017, 01:25
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АвтоВАЗ начал выпуск «Весты», которую можно заправлять газом
АвтоВАЗ приступил к производству двухтопливной версии Lada Vesta CNG. Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа. Автомобиль будет работать как на бензине, так и на метане. Использование последнего увеличивает …
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7 июня 2017, 03:21
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«АвтоВАЗ» осенью выпустит эксклюзивную версию Lada Xray
Компания «АвтоВАЗ» собирается осенью выпустить эксклюзивную версию Lada Xray. Как сообщают специализированные издания, речь ведется о комплектации Exclusive.
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22 мая 2017, 09:02
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АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta с новыми опциями
Новые версии вазовской «Весты» - универсал и Lada Vesta Cross получат новые опции. Ожидается появление задних дисковых тормозов. Аналогичную опцию могут внедрить и в седанах Lada Vesta, но только в топовых комплектациях, сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник. …
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7 апреля 2017, 03:11
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Появилось фото замеченной в Тольятти кросс-версии Lada Vesta
В Интернете появилось фото кросс-версии Lada Vesta. Согласно комментариям к снимку, автомобиль был замечен во время тестовых испытаний на дороге в Тольятти. «На автомобиле увеличенный клиренс, он оснащен пластиковым обвесом, спойлером и антенной в форме «плавника», - комментируют администраторы паблика …
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3 апреля 2017, 11:13
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Более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta отзовет «АвтоВАЗ»
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует, что АвтоВАЗ отзывает в РФ 106,7 тыс. автомобилей Lada моделей Kalina и Granta, проданных с 3 сентября 2015 года. Причиной тому - возможность перетирания тросом сцепления топливной трубки, сообщают отечественные СМИ.
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22 марта 2017, 09:30
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АВТОВАЗ уменьшил убытки
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10 февраля 2017, 11:53
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На АвтоВАЗе закрыли цех, на котором с 1977 года выпускалась «Нива»
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25 декабря 2016, 02:23
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На АвтоВАЗе ввели 4-дневный режим работы до 19 февраля
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17 октября 2016, 01:50
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В Тольятти пройдет выставка-шоу «Моторэкспо»
Сегодня в Тольятти открывается ежегодная автомобильная выставка-шоу «Моторэкспо». АвтоВАЗ представит на ней свои новейшие автомобили - премьеры недавнего Московского автосалона: Lada XCode, седан Vesta Cross, XRay Cross, Vesta Sport и Lada XRay Sport. Помимо концепт-каров на стенде и открытой экспозиции …
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22 сентября 2016, 04:14