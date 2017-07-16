Группа АВТОВАЗ уменьшила операционный убыток по итогам прошлого года. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Если в 2015-м он составил 24 миллиарда 700 миллионов рублей, то в 2016-м на 36.8% меньше - 15 миллиардов 600 миллионов рублей. Чистый убыток, …