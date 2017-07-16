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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Если в 2015-м он составил 24 миллиарда 700 миллионов рублей, то в 2016-м на 36.8% меньше - 15 миллиардов 600 миллионов рублей. Чистый убыток, 

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На АвтоВАЗе закрыли цех, на котором с 1977 года выпускалась «Нива»

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Как пишет «Русский автомобиль», на последний экземпляр легендарного внедорожника, собранного в цеху, рабочие наклеили плакат «Прощай Нива».
 
В 
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В Тольятти пройдет выставка-шоу «Моторэкспо»

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22 сентября 2016, 04:14
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