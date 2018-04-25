Стало известно, что АвтоВАЗ зарегистрировал названия для двух товарных марок LADA Vesta R и LADA Vesta S-Line. По мнению многих экспертов, именно так автогигант намерен окрестить будущие спортивные версии популярного седана.

Из двух новинок более продвинутой должна стать LADA Vesta R. …