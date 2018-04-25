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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»

В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»

В паблике «Тольятти» соцсети «ВКонтакте» предупреждают о получившем распространение способе продажи подержанных автомобилей «Лада»: "На сайтах автомобильных объявлений можно найти десятки предложений о продаже «новых» автомобилей, сошедших с конвейера в 2011-2013 годах. В основном это классические «Жигули» ("четверки", "пятерки" 
25 апреля 2018, 08:01
Названа десятка самых импортируемых автомобилей в России

Названа десятка самых импортируемых автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» подготовило рейтинг наиболее импортируемых автомобилей на российском рынке в 2017 году. Оказалось, что чаще других в страну ввозились Toyota Land Cruiser Prado. Их завезли в количестве 12 351 штуки. Lexus RX находится на втором месте. «Тираж» 
24 апреля 2018, 05:57
Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Тольяттинские фотошпионы в очередной раз засняли на дорогах города рестайлинговую версию автомобиля Lada Granta. Сейчас новинку видно со всех ракурсов. Несмотря на плотный слой камуфляжной ленты, заметно, что в дизайне Granta 
23 апреля 2018, 10:28
ФАС завела дело против АвтоВАЗа

ФАС завела дело против АвтоВАЗа

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении АвтоВАЗа по признакам координации экономической деятельности уполномоченных дилеров. В результате проверки автозавода ФАС выявила признаки влияния на автоторговцев в части организованного проведения техобслуживания автомобилей. Это влияние, по мнению службы, заключалось в информационных 

21 апреля 2018, 05:38
Vesta за «копейку»: Чехи совершили кругосветное путешествие на 42-летнем ВАЗ-2101

Vesta за «копейку»: Чехи совершили кругосветное путешествие на 42-летнем ВАЗ-2101

19 апреля в Тольятти прибыли чешские путешественники профессор Пражского университета Питер Явурек и инженер автомобильного завода Skoda Филипп Фогель. Они завершили кругосветную поездку, в которую они отправились на 42-летнем ВАЗ-2101. За плечами двух мужчин остались 29 стран и 48500 километров.
20 апреля 2018, 02:00
На АвтоВАЗе отметили День первого автомобиля

На АвтоВАЗе отметили День первого автомобиля

19 апреля на АвтоВАЗе отмечается День первого автомобиля. Ровно 48 лет назад с конвейера завода сошел первый ВАЗ-2101. Именно эта легковушка, получившая в народе название «копейка», положила началу по-настоящему массовой автомобилизации СССР.

Примечательно, что в эти дни в Тольятти 
19 апреля 2018, 08:12
В Швеции появилась дорога, которая заряжает электрокары

В Швеции появилась дорога, которая заряжает электрокары

Необычный участок дороги появился в Швеции. Он позволяет электрокарам подзаряжать аккумуляторы прямо на ходу. Для этого прямо в асфальте был уложен контактный рельс, по которому идет ток. Правда для того, чтобы воспользоваться такой зарядкой, машина должна быть оборудована токоприемником.
13 апреля 2018, 09:10
Lada Vesta Signature - машина для президента АвтоВАЗа

Lada Vesta Signature - машина для президента АвтоВАЗа

В паблике Russian Cars Industry соцсети "ВКонтакте" выложили эксклюзивные фотографии "роскошной" Lada Vesta Signature, на которой ездит президент "АвтоВАЗа" Николя Мор. По предварительным данным, приблизительная стоимость такого авто около одного миллиона рублей. Главная особенность модели - дополнительные 20 см 
13 февраля 2018, 09:03
Седаны Lada Vesta обзавелись новыми опциями

Седаны Lada Vesta обзавелись новыми опциями

Седаны Lada Vesta получили более продвинутое оборудование. Автомобили комплектаций Comfort, Luxe и Exclusive с 1,8 литровым мотором оснастили задними дисковыми тормозами. Кроме того, в машинах для удобства пассажиров на задних сиденьях установили 12-вольтовые розетки. Также там появились мультифункциональный руль, подогрев 
25 января 2018, 12:24
Rolls-Royce выпустил автокресло, которое стоит как 6 Lada Vesta

Rolls-Royce выпустил автокресло, которое стоит как 6 Lada Vesta

Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce представил публике свою новую разработку. Специалисты компании выпустили автокресло, создающее эффект отсутствия притяжения.

Новинка получила название Elysium-R. Технологии, на основе которых устройство было разработано, держатся в секрете. Интересно, что кресло может быть установлено не 
11 января 2018, 09:23
Появились подробности о спортивных версиях Lada Vesta

Появились подробности о спортивных версиях Lada Vesta

Стало известно, что АвтоВАЗ зарегистрировал названия для двух товарных марок LADA Vesta R и LADA Vesta S-Line. По мнению многих экспертов, именно так автогигант намерен окрестить будущие спортивные версии популярного седана.

Из двух новинок более продвинутой должна стать LADA Vesta R. 

10 января 2018, 09:15
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