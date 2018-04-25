Российские универсалы Lada Vesta начали продавать в Европе. Уже до конца апреля АвтоВАЗ поставит автомобили Vesta SW и Vesta SW Cross в Словакию, Болгарию и Сербию, говорится в пресс-релизе тольяттинского завода. Эти модели уже реализуются в Венгрии, Австрии и Германии. Они имеют сертификацию в соответствии с требованиями Евросоюза по экологичности и безопасности. Машины также отвечают нормам «Евро-6». Цены начинаются от 12 тысяч евро. До этого на европейские рынки вышел седан Lada Vesta. В прошлом году он был даже признан «Автомобилем года» в категории «Компактный автомобиль класса В» по версии одного из австрийских автопорталов.
|
В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»
В паблике «Тольятти» соцсети «ВКонтакте» предупреждают о получившем распространение способе продажи подержанных автомобилей «Лада»: "На сайтах автомобильных объявлений можно найти десятки предложений о продаже «новых» автомобилей, сошедших с конвейера в 2011-2013 годах. В основном это классические «Жигули» ("четверки", "пятерки" …
|
25 апреля 2018, 08:01
|
Названа десятка самых импортируемых автомобилей в России
Аналитическое агентство «Автостат» подготовило рейтинг наиболее импортируемых автомобилей на российском рынке в 2017 году. Оказалось, что чаще других в страну ввозились Toyota Land Cruiser Prado. Их завезли в количестве 12 351 штуки. Lexus RX находится на втором месте. «Тираж» …
|
24 апреля 2018, 05:57
|
Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти
|
23 апреля 2018, 10:28
|
ФАС завела дело против АвтоВАЗа
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении АвтоВАЗа по признакам координации экономической деятельности уполномоченных дилеров. В результате проверки автозавода ФАС выявила признаки влияния на автоторговцев в части организованного проведения техобслуживания автомобилей. Это влияние, по мнению службы, заключалось в информационных …
|
21 апреля 2018, 05:38
|
Vesta за «копейку»: Чехи совершили кругосветное путешествие на 42-летнем ВАЗ-2101
|
20 апреля 2018, 02:00
|
На АвтоВАЗе отметили День первого автомобиля
|
19 апреля 2018, 08:12
|
В Швеции появилась дорога, которая заряжает электрокары
|
13 апреля 2018, 09:10
|
Lada Vesta Signature - машина для президента АвтоВАЗа
В паблике Russian Cars Industry соцсети "ВКонтакте" выложили эксклюзивные фотографии "роскошной" Lada Vesta Signature, на которой ездит президент "АвтоВАЗа" Николя Мор. По предварительным данным, приблизительная стоимость такого авто около одного миллиона рублей. Главная особенность модели - дополнительные 20 см …
|
13 февраля 2018, 09:03
|
Седаны Lada Vesta обзавелись новыми опциями
Седаны Lada Vesta получили более продвинутое оборудование. Автомобили комплектаций Comfort, Luxe и Exclusive с 1,8 литровым мотором оснастили задними дисковыми тормозами. Кроме того, в машинах для удобства пассажиров на задних сиденьях установили 12-вольтовые розетки. Также там появились мультифункциональный руль, подогрев …
|
25 января 2018, 12:24
|
Rolls-Royce выпустил автокресло, которое стоит как 6 Lada Vesta
Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce представил публике свою новую разработку. Специалисты компании выпустили автокресло, создающее эффект отсутствия притяжения.
Новинка получила название Elysium-R. Технологии, на основе которых устройство было разработано, держатся в секрете. Интересно, что кресло может быть установлено не …
|
11 января 2018, 09:23
|
Появились подробности о спортивных версиях Lada Vesta
|
10 января 2018, 09:15