«Гулять всем заводом»: На АвтоВАЗе установили сроки корпоративных отпусков на 2018 год в сообщении профсоюза автозавода. Во время отдыха рабочих и остановки производства в цехах предприятия займутся модернизацией и … Единые корпоративные отпуска на АвтоВАЗе в 2018 году установлены с 3 по 10 мая и с 23 июля по 12 августа, говорится. Во время отдыха рабочих и остановки производства в цехах предприятия займутся модернизацией и