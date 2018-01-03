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«Гулять всем заводом»: На АвтоВАЗе установили сроки корпоративных отпусков на 2018 год
Единые корпоративные отпуска на АвтоВАЗе в 2018 году установлены с 3 по 10 мая и с 23 июля по 12 августа, говорится в сообщении профсоюза автозавода. Во время отдыха рабочих и остановки производства в цехах предприятия займутся модернизацией и …
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31 октября 2017, 10:06
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От 676 тысяч: На АвтоВАЗе назвали стоимость внедорожника LADA 4х4 Bronto
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30 сентября 2017, 02:41
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В стиле XRAY: На АвтоВАЗе показали новый универсал LADA Vesta SW Cross
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16 июля 2017, 06:55
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«АвтоВАЗ» осенью выпустит эксклюзивную версию Lada Xray
Компания «АвтоВАЗ» собирается осенью выпустить эксклюзивную версию Lada Xray. Как сообщают специализированные издания, речь ведется о комплектации Exclusive.
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22 мая 2017, 09:02
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Самарские полицейские нашли владельца брошенного автомобиля без колес
Полицейские завершили проверку по факту информации, размещенной 28 марта 2014 года на одном из самарских интернет-порталов. Сообщалось, что возле административного здания Самарского речного вокзала стоит брошенный автомобиль "ВАЗ-2108".
Для проверки информации по указанному адресу выехали сотрудники Госавтоинспекции. Они выяснили, что машина …
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9 апреля 2014, 10:53