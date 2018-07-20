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Инвестора для Кардиоцентра ищут в Самаре
В Самарской области продолжается поиск инвестора, который согласится достроить скандально известную клинику сердца. Об этом сообщает областное Минэкономоразвития. Компания должна за счёт собственных средств на условиях государственно-частного партнёрства завершить объект и оснастить его всем необходимым оборудованием. Кардиоцентр при этом будет …
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13 июля 2018, 05:17
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Еще один мост через Волгу построят в Самарской области
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства моста через Волгу у села Климовка в обход Тольятти. Створ будущего мостового перехода будет находиться в верхнем бьефе Куйбышевского водохранилища в 35 километрах от плотины Жигулевской ГЭС, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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11 июля 2018, 05:35
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"Нестле Россия" отдаст 20 миллионов рублей за использование железнодорожных путей
Компания "Нестле Россия" выплатит почти 20 миллионов рублей самарскому ООО "Меридиан". Соответствующее решение принял областной арбитраж. Он уже рассматривал этот спор, принял решение в пользу истца, однако, оно было оспорено в апелляционной инстанции, вернувшей дело на повторное рассмотрение.
"Меридиан" выставил претензии …
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9 июля 2018, 10:37
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Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре
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9 июля 2018, 02:35
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Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода
Арбитражный суд Самарской области отстранил конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову от процедуры банкротства завода по требованию кредитора «РТ-Капитал». Дочерней организации «Ростеха» удалось доказать судьям, что она содействовала выводу из активов должника акций «ТольяттиСпиртПрома». В результате на балансе у АВА вместо …
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8 июля 2018, 10:39
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Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары
В понедельник, 9 июля, в Самарской городской больнице №10 на улице Бакинской, 27, строение 1 откроется диализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.
Медицинское учреждение оборудовано современными диализными аппаратами и создано совместно с ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». …
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6 июля 2018, 12:27
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Компания IKEA откроет в России магазины нового типа
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14 июня 2018, 11:25
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Новый завод Valeo появится в Самарской области
Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.
«Французские компании уже представлены в Тольятти, отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, …
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9 апреля 2018, 08:01