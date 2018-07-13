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Материалы по теме:

Еще один мост через Волгу построят в Самарской области

Еще один мост через Волгу построят в Самарской области

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства моста через Волгу у села Климовка в обход Тольятти. Створ будущего мостового перехода будет находиться в верхнем бьефе Куйбышевского водохранилища в 35 километрах от плотины Жигулевской ГЭС, говорится в сообщении на сайте ведомства. 
 
Общая протяженность участка строительства 
11 июля 2018, 05:35
Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары

Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары

В понедельник, 9 июля, в Самарской городской больнице №10 на улице Бакинской, 27, строение 1 откроется диализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.

Медицинское учреждение оборудовано современными диализными аппаратами и создано совместно с ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». 

6 июля 2018, 12:27
Английские хирурги тренируются оперировать на 3D-сердцах

Английские хирурги тренируются оперировать на 3D-сердцах

Медики из больницы Alder Hey в Ливерпуле изобрели способ гарантировать 100% успех операций на сердце у детей. Перед настоящим хирургическим вмешательством они будут проводить тренировки на искусственных органах, напечатанных с помощью 3D-принтера.

Достоверная модель сердца ребенка создается после всестороннего 
10 мая 2018, 08:06
Новый завод Valeo появится в Самарской области

Новый завод Valeo появится в Самарской области

Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.

«Французские компании уже представлены в Тольятти,  отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, 

9 апреля 2018, 08:01
Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
 
Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в области с 2015 года, пока не смогло 

27 марта 2018, 08:00
Сроки завершения строительства Клиники Сердца в Самаре сдвинуты на полгода

Сроки завершения строительства Клиники Сердца в Самаре сдвинуты на полгода

Сдать объект в эксплуатацию теперь планируется в начале 2017-го. В результате, в областной столице появится международный медицинский центр, в котором начнут проводить самые сложные кардиохирургические операции.
Клиника сердца должна представлять собой современное пятиэтажное здание площадью 25 тысяч квадратных метров. Под 

16 сентября 2016, 06:01
Ученые: К 2060 году количество людей с сердечными заболеваниями утроится

Ученые: К 2060 году количество людей с сердечными заболеваниями утроится

Ученые заявили, что к 2060 году число людей с сердечными заболеваниями возрастет в 3 раза. Такой рост эксперты объясняют старением общества, происходящим по причине невысокой рождаемости.

Об этом расказали итальянские специалисты из университета Ландспитали. Они выступили на конгрессе Европейского кардиологического общества, проходящем в 

29 августа 2016, 05:37
В Самару прибыл всемирно известный кардиохирург Поль Сержант

В Самару прибыл всемирно известный кардиохирург Поль Сержант

В региональную столицу прибыл Поль Сержант - всемирно известный кардиохирург, один из основателей коронарного шунтирования на работающем сердце. В этот понедельник он принял участие в двух операциях в Самарском областном кардиохирургическом диспансере, а затем осмотрел строительную площадку Клиники сердца, которая 
21 марта 2016, 05:22
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