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Еще один мост через Волгу построят в Самарской области
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства моста через Волгу у села Климовка в обход Тольятти. Створ будущего мостового перехода будет находиться в верхнем бьефе Куйбышевского водохранилища в 35 километрах от плотины Жигулевской ГЭС, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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11 июля 2018, 05:35
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Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары
В понедельник, 9 июля, в Самарской городской больнице №10 на улице Бакинской, 27, строение 1 откроется диализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.
Медицинское учреждение оборудовано современными диализными аппаратами и создано совместно с ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». …
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6 июля 2018, 12:27
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Английские хирурги тренируются оперировать на 3D-сердцах
Медики из больницы Alder Hey в Ливерпуле изобрели способ гарантировать 100% успех операций на сердце у детей. Перед настоящим хирургическим вмешательством они будут проводить тренировки на искусственных органах, напечатанных с помощью 3D-принтера.
Достоверная модель сердца ребенка создается после всестороннего …
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10 мая 2018, 08:06
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Новый завод Valeo появится в Самарской области
Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.
«Французские компании уже представлены в Тольятти, отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, …
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9 апреля 2018, 08:01
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Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций
Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
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27 марта 2018, 08:00
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Сроки завершения строительства Клиники Сердца в Самаре сдвинуты на полгода
Сдать объект в эксплуатацию теперь планируется в начале 2017-го. В результате, в областной столице появится международный медицинский центр, в котором начнут проводить самые сложные кардиохирургические операции.
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16 сентября 2016, 06:01
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Ученые: К 2060 году количество людей с сердечными заболеваниями утроится
Ученые заявили, что к 2060 году число людей с сердечными заболеваниями возрастет в 3 раза. Такой рост эксперты объясняют старением общества, происходящим по причине невысокой рождаемости.
Об этом расказали итальянские специалисты из университета Ландспитали. Они выступили на конгрессе Европейского кардиологического общества, проходящем в …
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29 августа 2016, 05:37
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В Самару прибыл всемирно известный кардиохирург Поль Сержант
В региональную столицу прибыл Поль Сержант - всемирно известный кардиохирург, один из основателей коронарного шунтирования на работающем сердце. В этот понедельник он принял участие в двух операциях в Самарском областном кардиохирургическом диспансере, а затем осмотрел строительную площадку Клиники сердца, которая …
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21 марта 2016, 05:22