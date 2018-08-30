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Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана
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30 августа 2018, 11:54
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В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными
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30 августа 2018, 10:55
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На Ставропольской в Самаре встали трамваи
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30 августа 2018, 09:13
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Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре
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29 августа 2018, 03:00
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В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником
Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной.
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29 августа 2018, 02:38
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Двигался задним ходом: в Новокуйбышевске ВАЗ сбил байкера
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28 августа 2018, 04:28
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В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов
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28 августа 2018, 01:59