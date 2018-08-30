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Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Игроков самарских «Крыльев Советов» Виталия Денисова  и Паула-Виорела Антона вызвали в национальные сборные Узбекистана и Румынии. Денисов  будет выступать вместе со своей командой на  финальном турнире  Кубка Азии. Во время подготовки к  спортивному событию,  6 и 11  сентября,  сборная Узбекистана 
30 августа 2018, 11:54
В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными

В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными

В исправительной колинии № 5 в Самаре состоялся футбольный матч между ветеранами «Крыльев Советов» и заключенными. Турнир проходил в два этапа, два тайма по 20 минут. В упорной борьбе победила команда заключенных,  ветераны  «Крыльев Советов»   высоко оценили подготовку  команды соперника,  
30 августа 2018, 10:55
На Ставропольской в Самаре встали трамваи

На Ставропольской в Самаре встали трамваи

В четверг, 30 августа, в Самаре встало движение трамваев на улице Ставропольской, неподалеку от пересечения улицы с Ново-Вокзальной, сообщает корреспондент ТЕРРЫ с места событий. Причина задержки банальна - поломка вагона 19 маршрута, который курсирует между улицей Фадеева и Юнгородком. Сотни 
30 августа 2018, 09:13
Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Во вторник, 28 августа, под колесами машины в Самаре оказалась девушка-пешеход. В 16:55 28-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi по Стара-Загоре в направлении улицы Георгия Димитрова. По пути автомобилист сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, 
29 августа 2018, 03:00
В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником

В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником

Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной. 
 
По предварительной версии, несовершеннолетний не сумел держаться на безопасной дистанции до едущего впереди него 
29 августа 2018, 02:38
Двигался задним ходом: в Новокуйбышевске ВАЗ сбил байкера

Двигался задним ходом: в Новокуйбышевске ВАЗ сбил байкера

В Новокуйбышевске в аварии пострадал мотоциклист. В 11:00 в понедельник, 27 августа, 32-летний мужчина ехал на легковушке ВАЗ задним ходом по улице Ульяновской. По пути опытный водитель врезался в мотоцикл Honda. 39-летний байкер получил травмы и был госпитализирован в больницу. 
28 августа 2018, 04:28
В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В понедельник, 27 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадали два пешехода. В 14:15 45-летняя автоледи ехала на автомобиле JEEP по проспекту Кирова в направлении улицы Стара-Загора. По пути автомобилистка сбила 19-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, которые пересекали проспект 
28 августа 2018, 01:59
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