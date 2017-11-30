По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Декабрь, по словам собеседника агентства, прогнозируется сравнительно мягким, особенно это относится к северным регионам. А вот где средняя температура точно окажется выше нормы, так это на северо-западе страны, отмечают синоптики. В самые первые декабрьские дни метеорологи предрекают в центральной части России порывы ветра и снегопад.
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