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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области ожидается усиление ветра

В Самарской области ожидается усиление ветра

В Самарской области ожидается усиление ветра. Метеорологи прогнозируют усиление южного и юго-восточного ветра в районе Тольятти.
«По сообщению Тольяттинской гидрометобсерватории, 11 и 12 декабря в Тольятти и Ставропольском районе ожидается усиление южного, юго-восточного ветра до 15 м/с», - передает мэрия 

11 декабря 2017, 11:43
МЧС предупреждает!

МЧС предупреждает!

5 декабря в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Такая  погода сохранится в регионе как минимум до вечера среды.
6 декабря 2017, 11:18
Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог на территории Самарской области убирают 180 единиц техники.
 
«Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами, организована работа аварийных бригад. Последствия неблагоприятных погодных условий устраняют до 180 единиц дорожной техники. По окончании снегопада техника продолжит работать в усиленном 

5 декабря 2017, 04:47
В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом

В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Самарской области осадки и гололед с туманом. Температура воздуха при этом в первой декаде декабря ожидается выше средних многолетних значений на четыре градуса по Цельсию, сообщили в Росгидромете. Осадки в виде дождя и мокрого 
4 декабря 2017, 11:43
Синоптики рассказали о погоде в декабре

Синоптики рассказали о погоде в декабре

По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Декабрь, по словам собеседника агентства, прогнозируется сравнительно мягким, особенно это 

30 ноября 2017, 04:22
Гидрометцентр рассказал, какая зима ждет россиян в этом году

Гидрометцентр рассказал, какая зима ждет россиян в этом году

19 октября руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд озвучил журналистам прогноз на зиму - 2017/2018. По его заявлению, на большей части российской территории температура будет колебаться в пределах нормы. Сведения о том, что ряд специалистов предсказывают аномально холодную зиму, Вильфанд назвал 

19 октября 2017, 05:18
Российские авиакомпании остались без прогноза погоды

Российские авиакомпании остались без прогноза погоды

«Авиаметтелеком» - дочерняя структура Росгидромета - приостановила передачу данных в глобальные информационные системы авиаперевозчиков. Многие аэропорты страны столкнулись с необходимостью самостоятельной обработки таких метеоданных, как давление, скорость и направление ветра, горизонтальная видимость, облачность, а также прогноз изменения погоды, пишут 
8 августа 2017, 03:38
К выходным Самара может снова утонуть

К выходным Самара может снова утонуть

К выходным Самара может снова утонуть, если верить прогнозам синоптиков.
12 июня в губернской столице уже был перекрыт абсолютный максимум суточной нормы осадков, он превысил рекордный показатель 1978 года и составил 16,3 миллиметра. По мнению экспертов, самарская инфраструктура дворов и 

22 июня 2017, 05:49
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре

В среду, 29 марта, в Самарской области ожидается облачная погода с осадками – мокрый снег, возможно слабая метель, порывы ветра местами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС».

Горожанам, которых непогода застанет на 

29 марта 2017, 05:07
В Самарской области слой снега вырос до 79 см и ожидается метель

В Самарской области слой снега вырос до 79 см и ожидается метель

Самарские синоптики подвели итоги снегопада в минувшие выходные. Высота снежного покрова утром в понедельник, 6 февраля, составила от 40 до 65 сантиметров, а в Клявлино, Кинель-Черкассах и Серноводске до 72-79 сантиметров. Количество осадков за выходные составило от пяти до 13 

6 февраля 2017, 10:03
Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

В Самарской области спасли женщину-водителя, которая почти пять часов провела в снежном плену. Автомобилистка возвращалась домой в село Севрюкаево в метель, и её машина застряла на заснеженной трассе. Помощь смог вызвать муж автоледи. Из Тольятти и Жигулевска приехали спасатели с 
3 февраля 2017, 10:50
В ближайшие дни Самару накроет метель

В ближайшие дни Самару накроет метель

В ближайшие несколько дней в Самаре и области ожидаются метель, снег и гололед, передает Приволжский гидрометцентр.
 
Сегодня, 6 января, будет облачно. Снегопад, местами сильный, метель, слабый гололед. Ветер юго-западный от 7 до 12 м/с, местами порывы до 20 м/с. 

6 января 2017, 03:13
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