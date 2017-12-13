В среду в Самаре снова испортилась погода. Метель мела почти всю ночь, а в некоторых районах области не прекращается до сих пор. По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. В четверг его должно быть меньше, но ветер при этом усилится, местами его порывы могут достигать 16 метров в секунду. К выходным осадки прекратятся, и при этом заметно похолодает. Столбик термометра ночью будет опускаться до 13 градусов ниже нуля. Впрочем, это ненадолго, в начале следующей рабочей неделей снова потеплеет.
|
В Самарской области ожидается усиление ветра
В Самарской области ожидается усиление ветра. Метеорологи прогнозируют усиление южного и юго-восточного ветра в районе Тольятти.
|
11 декабря 2017, 11:43
|
МЧС предупреждает!
|
6 декабря 2017, 11:18
|
Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники
Снег с федеральных дорог на территории Самарской области убирают 180 единиц техники.
|
5 декабря 2017, 04:47
|
В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом
|
4 декабря 2017, 11:43
|
Синоптики рассказали о погоде в декабре
По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
|
30 ноября 2017, 04:22
|
Гидрометцентр рассказал, какая зима ждет россиян в этом году
19 октября руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд озвучил журналистам прогноз на зиму - 2017/2018. По его заявлению, на большей части российской территории температура будет колебаться в пределах нормы. Сведения о том, что ряд специалистов предсказывают аномально холодную зиму, Вильфанд назвал …
|
19 октября 2017, 05:18
|
Российские авиакомпании остались без прогноза погоды
«Авиаметтелеком» - дочерняя структура Росгидромета - приостановила передачу данных в глобальные информационные системы авиаперевозчиков. Многие аэропорты страны столкнулись с необходимостью самостоятельной обработки таких метеоданных, как давление, скорость и направление ветра, горизонтальная видимость, облачность, а также прогноз изменения погоды, пишут …
|
8 августа 2017, 03:38
|
К выходным Самара может снова утонуть
|
22 июня 2017, 05:49
|
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре
|
29 марта 2017, 05:07
|
В Самарской области слой снега вырос до 79 см и ожидается метель
|
6 февраля 2017, 10:03
|
Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области
|
3 февраля 2017, 10:50
|
В ближайшие дни Самару накроет метель
|
6 января 2017, 03:13