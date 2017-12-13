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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 13 декабря

МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 13 декабря

МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий в Самарской области. Ожидается продолжение снегопада.

«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», c 19 часов 13 декабря до 19 часов 14 декабря, в Самарской области, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. 

13 декабря 2017, 01:30
В Самару на два дня пришла метель

В Самару на два дня пришла метель

В среду в Самаре снова испортилась погода. Метель мела почти всю ночь, а в некоторых районах области не прекращается до сих пор.  По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. В  четверг его должно быть меньше, но ветер при этом 

13 декабря 2017, 11:19
В Самаре на трехлетнюю девочку с балкона упала снежная глыба

В Самаре на трехлетнюю девочку с балкона упала снежная глыба

В Самаре в одну из больниц доставили трехлетнюю девочку, по предварительным данным, пострадавшую в результате схода снега и наледи. Во время прогулки на ребенка с балкона упала снежная глыба. Инцидент произошел в понедельник, 11 декабря. Медиков вызвали на улицу Товарную, 
13 декабря 2017, 09:58
В Самаре накажут виновных за неубранный во дворах снег

В Самаре накажут виновных за неубранный во дворах снег

В Самаре, в Кировском районе, сотрудники администрации и прокуратуры выявили в ряде дворов многочисленные нарушения при организации и осуществлении очистки придомовых проездов. Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел в отношении виновных. Представления внесены в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП г. 

13 декабря 2017, 09:31
В Самарской области ожидается усиление ветра

В Самарской области ожидается усиление ветра

В Самарской области ожидается усиление ветра. Метеорологи прогнозируют усиление южного и юго-восточного ветра в районе Тольятти.
«По сообщению Тольяттинской гидрометобсерватории, 11 и 12 декабря в Тольятти и Ставропольском районе ожидается усиление южного, юго-восточного ветра до 15 м/с», - передает мэрия 

11 декабря 2017, 11:43
В Самаре за ночь вывезли более 400 КамАЗов снега

В Самаре за ночь вывезли более 400 КамАЗов снега

В Самаре продолжают вывозить скопившийся за несколько дней снег. Так, с основных магистралей в ночь с 9 на 10 декабря вывезли 2,8 тысяч тонн снега, заявил врио главы областного Минтранса Иван Пивкин.

«Ночью работало 119 единиц техники и 22 
10 декабря 2017, 03:37
ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

В Самарской области сотрудники ГИБДД возбудили более 20 административных дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог.

«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об  административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных 
7 декабря 2017, 03:54
МЧС предупреждает!

МЧС предупреждает!

5 декабря в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Такая  погода сохранится в регионе как минимум до вечера среды.
6 декабря 2017, 11:18
Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки

Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки

Двухдневный снегопад и колебания температуры воздуха то в минус, то в плюс спровоцировали снежные заносы на дорогах и гололед, число ДТП растет в геометрической прогрессии. Из-за этого Самара второй день стоит в многочасовых пробках, сегодня они уже достигли 10 баллов. 

5 декабря 2017, 05:49
В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»

В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»

В Самаре пошел снег. Во вторник, 5 декабря, в социальных сетях появились сообщения о ДТП и пробках на дорогах. Так, на проспекте Масленникова перевернулся «КамАЗ». На проспекте Ленина произошло массовое ДТП – столкнулись четыре автомобиля. Утром трамваи встали на Ново-Садовой 
5 декабря 2017, 01:58
Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.

Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. 
23 октября 2017, 09:26
Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение по четырем улицам

Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение по четырем улицам

Как сообщает администрация г. о. Самары, в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории города временно ограничивается движение транспорта по следующим участкам:
С 8:00 4 сентября до 22:00 10 сентября движение перекроют по ул. 

5 сентября 2017, 09:17
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре

В среду, 29 марта, в Самарской области ожидается облачная погода с осадками – мокрый снег, возможно слабая метель, порывы ветра местами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС».

Горожанам, которых непогода застанет на 

29 марта 2017, 05:07
В Самарской области слой снега вырос до 79 см и ожидается метель

В Самарской области слой снега вырос до 79 см и ожидается метель

Самарские синоптики подвели итоги снегопада в минувшие выходные. Высота снежного покрова утром в понедельник, 6 февраля, составила от 40 до 65 сантиметров, а в Клявлино, Кинель-Черкассах и Серноводске до 72-79 сантиметров. Количество осадков за выходные составило от пяти до 13 

6 февраля 2017, 10:03
Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

Автоледи застряла в снегу на трассе в Самарской области

В Самарской области спасли женщину-водителя, которая почти пять часов провела в снежном плену. Автомобилистка возвращалась домой в село Севрюкаево в метель, и её машина застряла на заснеженной трассе. Помощь смог вызвать муж автоледи. Из Тольятти и Жигулевска приехали спасатели с 
3 февраля 2017, 10:50
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