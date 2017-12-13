Снежная метель спровоцировала заторы на самарских дорогах - пробки сейчас 8-балльные. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в регионе как минимум до вечера четверга. При этом ветер усилится, местами его порывы могут достигать 16 метров в секунду. К выходным осадки прекратятся и воздух заметно похолодает. Столбик термометра ночью будет опускаться до 13 градусов ниже нуля. Впрочем, это ненадолго: в начале следующей рабочей недели вновь потеплеет. Тем не менее, в ближайшие дни МЧС просит граждан быть предельно осторожными, выходя на улицу. Желательно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и витринами, держаться подальше от карнизов домов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101».
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