2
22
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888       d8b  888b    888  888888888             88888888888 
 d88P  Y88b  888       Y8P  8888b   888  888                       888     
 888         888            88888b  888  888                       888     
 888d888b.   88888b.   888  888Y88b 888  8888888b.   888  888      888     
 888P "Y88b  888 "88b  888  888 Y88b888       "Y88b  888  888      888     
 888    888  888  888  888  888  Y88888         888  888  888      888     
 Y88b  d88P  888 d88P  888  888   Y8888  Y88b  d88P  Y88b 888      888     
  "Y8888P"   88888P"   888  888    Y888   "Y8888P"    "Y88888      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ремонт улицы Ново-Вокзальной начался в Самаре

Ремонт улицы Ново-Вокзальной начался в Самаре

В ночь на 16 апреля в Самаре начался ремонт улицы Ново-Вокзальной. Работы стартовали на отрезке от улицы Стара-Загора до Вольской. Сейчас идет фрезерование проезжей части. На этом этапе с дороги будет снят верхний, изношенный слой асфальта. Работы продлятся до конца 

16 апреля 2018, 07:10
Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Прокуратура и УФАС по Пензенской области обвинили в картельном сговоре самарских дорожников. Фигурантами уголовного дела стали три ООО - «ССК «ДорМостАэро», «Волга-Проект» и «НПО «Авангард». Они принимали участие в аукционах на ремонт и обслуживание автомобильных дорог в Пензенской области. Общая 

16 апреля 2018, 12:58
Мусоровоз провалился под асфальт в Тольятти

Мусоровоз провалился под асфальт в Тольятти

Утром 16 апреля в Тольятти произошел провал грунта. Огромная яма в асфальте образовалась в районе дома №43 по улице Фрунзе. В нее угодил мусоровоз. Машина засела в дыре задними колесами.

По словам очевидцев, как только автомобиль выбрался из западни, 
16 апреля 2018, 12:11
95 км дорог в федеральную собственность передала Самарская область

95 км дорог в федеральную собственность передала Самарская область

Самарская область ради экономии сдаст часть  дорог общего пользования в управление федералам. Речь идет о трассах, которые являются продолжением федеральных магистралей. Это 61 км обводной дороги Самары от трассы М-5 «Урал» до трассы «Самара-Волгоград», а также 34 км обводной автодороги 

16 апреля 2018, 11:08
7 автобусных маршрутов появятся во время ЧМ-2018 в Самаре

7 автобусных маршрутов появятся во время ЧМ-2018 в Самаре

Самарская мэрия ищет подрядчика для организации пассажирских перевозок. Это необходимо для запуска семи автобусных и одного трамвайного маршрута на время чемпионата мира по футболу. Транспорт будет ходить от парковок на въезде в Самару к фан-зоне на площади Куйбышева, а также 

8 апреля 2018, 10:55
В блогах: что происходит на улице Луначарского в Самаре?

В блогах: что происходит на улице Луначарского в Самаре?

Блогер Ольга Потапова поделилась впечатлениями от открытия движения по улице Луначарского. Совсем незамеченным прошло это событие, утверждает автор:
«Начиная с прошлого года дорогу то открывали, то закрывали, то засыпали, то закладывали блоками. По слухам, связано это было каким-то образом 
6 апреля 2018, 03:17
Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.

«На ремонт 
3 апреля 2018, 12:29
В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В Самарской области в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» между Самарой и Тольятти пустят скоростной транспорт. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Скорые поезда в период чемпионата задействуют на железнодорожном пригородном 
3 апреля 2018, 11:51
Утром Самару сковали 8-балльные пробки

Утром Самару сковали 8-балльные пробки

По данным сервиса "Яндекс Пробки", утром 28 марта заторы в Самаре оценивались на 8 баллов из десяти. Напомним, накануне об ухудшении погоды и порывах ветра до 18 метров секунду жителей посредством смс-рассылки предупреждало МЧС. Снег переодически выпадал и в течение 
28 марта 2018, 06:29
Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре

Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре 28 марта очевидцы сообщают о перекрытии дублера улицы Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Советской Армии. На место прибыли полицейские и пожарные машины. Образовалась пробка и на Ново-Садовой. Стоят трамваи и автотранспорт. В соцсетях появились предположения о «разминировании» и 
28 марта 2018, 12:57
В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и Ленина

В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и Ленина

В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и проспекта Ленина. Самарские автомобилисты пожаловались на постоянные пробки, возникающие на этом участке. Водители отмечают, что поток машин на Ново-Садовой вырос после открытия участка от улицы Первомайской до Полевой. Один из 
15 января 2018, 04:31
В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
25 декабря 2017, 12:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх