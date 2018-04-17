В Самаре на некоторых улицах во вторник, 17 апреля, возник настоящий транспортный коллапс. Это связано с тем, что из-за религиозного праздника Радоница, который отмечают православные, с 7 утра и до 4 часов вечера ряд участков дорог перекрыли для движения личного транспорта. Это Улица Авроры — от Аэродромной до Партизанской; Аэродромная — от Тушинской до Энтузиастов; Ставропольская — от Пугачевской до Алма-Атинской; Новосельская — от Уральского шоссе до Нижнего выезда. На дорогах образовались пробки. При этом мэрия традиционно обещала обеспечить доставку желающих добраться до кладбищ общественным транспортом, усилив соответствующие маршруты. Однако, как сообщают наши корреспонденты, например, на площади Кирова людям приходилось ожидать автобусов по полтора часа, лишь ближе к 11 утра был подан дополнительный транспорт.
Список улиц, перекрытых с 7:00 до 16:00 17 апреля:
Авроры - от Аэродромной до Партизанской;
Аэродромная - от Тушинской до Энтузиастов;
Ставропольская - от Пугачевской до Алма-Атинской;
Новосельская - от Уральского шоссе до Нижнего выезда.
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