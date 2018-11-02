1 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с начальником главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилом Черниковым. В числе прочих вопросов стороны обсудили поддержание федеральных трасс в регионе в нормативном состоянии. Очень много проблем тут создают фуры, которые курсируют по дорогам с большим перегрузом. Из-за этого асфальтовое покрытие разрушается раньше времени.
Решить вопрос может помочь внедрение автоматических комплексов фиксации и устройств для взвешивания машин. В случае обнаружения перегруза ответственность за это понесут компании-перевозчики. С них будут взыскивать штрафы. Подобные меры уже с успехом применялись в Татарстане и Москве.
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