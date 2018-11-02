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На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии появится развязка

На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии появится развязка

На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской армии должна появиться двухуровневая развязка. Ее строительство было проанонсировано еще несколько лет назад, но сроки реализации проекта не назывались.

Судя по сообщению регионального Минтранса, от воплощения идеи в жизнь власти не отказались. Более детальная информация 

24 октября 2018, 10:06
Троллейбусы временно перестали ходить по проспекту Масленникова в Самаре

Троллейбусы временно перестали ходить по проспекту Масленникова в Самаре

Аварийные работы на проспекте Масленникова в Самаре вынудили перевозчиков временно изменить схемы движения нескольких троллейбусов. Машины на маршруте № 19 будут ходить только до станции метро «Московская». Троллейбусы №№ 4 и 15 вместо улицы Мичурина будут ходить через Московское шоссе 

18 октября 2018, 10:18
Более 2 млн рублей заплатит мэрия Самары за плохие дороги

Более 2 млн рублей заплатит мэрия Самары за плохие дороги

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск автовладельца о взыскании ущерба, нанесенного городскими дорогами. Мэрию областной столицы обязали заплатить 2 млн 200 тысяч рублей за разбитую иномарку, а также компенсировать почти 60 тысяч расходов, связанных с утратой стоимости, оценкой ущерба и 
16 октября 2018, 09:42
Завершился ремонт улицы Гая в Самаре

Завершился ремонт улицы Гая в Самаре

10 октября в Самаре прошла приемка улицы Гая, на которой завершился ремонт. Работы проходили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ремонт проводился на участке от улицы Врубеля до Луначарского. Его протяженность составляет 1800 метров, а площадь около 9 тысяч «квадратов». 

11 октября 2018, 11:28
На российских трассах могут появиться динамические дорожные знаки

На российских трассах могут появиться динамические дорожные знаки

В ближайшем будущем на российских дорогах могут появиться динамические знаки. Они могут менять свое значение в зависимости от погодных условий и текущей видимости.

Для осуществления данного проекта необходимо разработать специальный ГОСТ. Сейчас им занимается соответствующий институт, подведомственный Минтрансу, сообщают «Известия».

Предполагается, что 

3 сентября 2018, 03:50
«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе 
8 августа 2018, 01:58
В Самарской области отменили ограничения для грузовиков

В Самарской области отменили ограничения для грузовиков

Со среды, 1 августа, в Самарской области отменили временное ограничение на проезд большегрузов. Напомним, что оно действовало в утренние и вечерние часы на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» от Сызрани до населенного пункта Зеленовка (с 890 по 981 км), сообщили 
2 августа 2018, 09:22
Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение

Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение

В среду, 1 августа, в районе автозаправки на улице Котовского в Сызрани случилось ДТП. МАЗ врезался в металлическое ограждение, которое располагается вдоль проезжей части. В этот момент водитель большегруза направлялся в сторону выезда из города. Как рассказали очевидцы, перед грузовиком 
1 августа 2018, 05:15
В центре Сызрани фура Scania «зацепила» внедорожник «Нива»

В центре Сызрани фура Scania «зацепила» внедорожник «Нива»

В среду днем, 25 июля, в центре Сызрани на перекрестке улицы Советской и Некрасовского переулка произошла авария. Фура Scania поворачивала и поцарапала автомобиль Chevrolet Niva. По всей видимости, водитель большегруза не рассчитал траекторию маневра и повредил прицепом внедорожник. Грузовик с 
26 июля 2018, 09:59
Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой

Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой

61,8 миллиона рублей заплатят победителю конкурса. 
3 июля 2018, 09:25
Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре

Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре

В Самаре вступил в силу еще один запрет, направленный на обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу. С 13 июня по 16 июля в областном центре не допускается использование квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов подобного типа.

Напомним, ЧМ стартует 

14 июня 2018, 11:45
Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура

Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура

В Самаре из-за нарушений норм пожарной безопасности могут закрыть три крупных торговых центра. Прокуратура обратилась в суды с исками о полной приостановке деятельности объектов. Речь идет о торговых центрах холдинга «Виктор и Ко» - «Московский», «Космопорт» и «МегаСити», пишет газета 
21 мая 2018, 05:36
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