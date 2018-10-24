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Материалы по теме:

Троллейбусы временно перестали ходить по проспекту Масленникова в Самаре

Троллейбусы временно перестали ходить по проспекту Масленникова в Самаре

Аварийные работы на проспекте Масленникова в Самаре вынудили перевозчиков временно изменить схемы движения нескольких троллейбусов. Машины на маршруте № 19 будут ходить только до станции метро «Московская». Троллейбусы №№ 4 и 15 вместо улицы Мичурина будут ходить через Московское шоссе 

18 октября 2018, 10:18
За проезд в самарском общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой

За проезд в самарском общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой

В ближайшем будущем в самарском муниципальном транспорте может быть внедрена возможность оплаты проезда с помощью банковских карт. Об этом сообщили представители Дептранса в ответ на обращение жителей города. Пользователи "Твиттера" посетовали, что расплатиться с помощью карты за проезд уже возможно 

16 октября 2018, 01:39
Более 2 млн рублей заплатит мэрия Самары за плохие дороги

Более 2 млн рублей заплатит мэрия Самары за плохие дороги

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск автовладельца о взыскании ущерба, нанесенного городскими дорогами. Мэрию областной столицы обязали заплатить 2 млн 200 тысяч рублей за разбитую иномарку, а также компенсировать почти 60 тысяч расходов, связанных с утратой стоимости, оценкой ущерба и 
16 октября 2018, 09:42
Завершился ремонт улицы Гая в Самаре

Завершился ремонт улицы Гая в Самаре

10 октября в Самаре прошла приемка улицы Гая, на которой завершился ремонт. Работы проходили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ремонт проводился на участке от улицы Врубеля до Луначарского. Его протяженность составляет 1800 метров, а площадь около 9 тысяч «квадратов». 

11 октября 2018, 11:28
На Московском шоссе около гостиницы «Моя» установят светофор с кнопкой

На Московском шоссе около гостиницы «Моя» установят светофор с кнопкой

В Самаре обсуждается вопрос по борьбе с пробками на въезде в город по Московскому шоссе. Одним из вариантов решения проблемы должна стать установка светофора с кнопкой для пешеходов в районе гостиницы «Моя». С его помощью можно будет накапливать группы людей, 

8 октября 2018, 02:28
Стало известно, когда откроют сквозной проезд по улице Дальней

Стало известно, когда откроют сквозной проезд по улице Дальней

До 20 ноября на улице Дальней около стадиона «Самара Арена» должны убрать временные транспортные контрольно-пропускные пункты. Напомним, что их установили на время чемпионата мира по футболу-2018. Распоряжение министерства транспорта об открытии проезда уже направлено в АНО «Арена-2018», в пользовании которого 
8 октября 2018, 01:09
Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году

Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году

Движение трамваев по Заводскому шоссе в Самаре будет закрыто до 31 декабря этого года. Такие сроки обозначили представители ТТУ в ответ на вопрос о том, когда вагоны снова поедут в Юнгородок.

Напомним, летом в областном центре стартовала реконструкция Заводского шоссе на 

5 октября 2018, 10:35
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