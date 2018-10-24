На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской армии должна появиться двухуровневая развязка. Ее строительство было проанонсировано еще несколько лет назад, но сроки реализации проекта не назывались.
Судя по сообщению регионального Минтранса, от воплощения идеи в жизнь власти не отказались. Более детальная информация появится после доработки паспорта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«После доведения лимитов будет завершена разработка региональной программы, а также определены сроки реализации строительства развязки», - сообщает Минтранс.
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