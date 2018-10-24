Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году Движение трамваев по Заводскому шоссе в Самаре будет закрыто до 31 декабря этого года. Такие сроки обозначили представители ТТУ в ответ на вопрос о том, когда вагоны снова поедут в Юнгородок. Напомним, летом в областном центре стартовала реконструкция Заводского шоссе на …