Аварийные работы на проспекте Масленникова в Самаре вынудили перевозчиков временно изменить схемы движения нескольких троллейбусов. Машины на маршруте № 19 будут ходить только до станции метро «Московская». Троллейбусы №№ 4 и 15 вместо улицы Мичурина будут ходить через Московское шоссе и Коммунистическую. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
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За проезд в самарском общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой
В ближайшем будущем в самарском муниципальном транспорте может быть внедрена возможность оплаты проезда с помощью банковских карт. Об этом сообщили представители Дептранса в ответ на обращение жителей города. Пользователи "Твиттера" посетовали, что расплатиться с помощью карты за проезд уже возможно …
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16 октября 2018, 01:39
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Более 2 млн рублей заплатит мэрия Самары за плохие дороги
Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск автовладельца о взыскании ущерба, нанесенного городскими дорогами. Мэрию областной столицы обязали заплатить 2 млн 200 тысяч рублей за разбитую иномарку, а также компенсировать почти 60 тысяч расходов, связанных с утратой стоимости, оценкой ущерба и …
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16 октября 2018, 09:42
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Завершился ремонт улицы Гая в Самаре
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11 октября 2018, 11:28
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На Московском шоссе около гостиницы «Моя» установят светофор с кнопкой
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8 октября 2018, 02:28
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Стало известно, когда откроют сквозной проезд по улице Дальней
До 20 ноября на улице Дальней около стадиона «Самара Арена» должны убрать временные транспортные контрольно-пропускные пункты. Напомним, что их установили на время чемпионата мира по футболу-2018. Распоряжение министерства транспорта об открытии проезда уже направлено в АНО «Арена-2018», в пользовании которого …
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8 октября 2018, 01:09
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В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими
По данным Финансового университета при правительстве России, в последние годы в нашей стране постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63% жителей крупных и средних российских городов …
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6 октября 2018, 10:25
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Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году
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5 октября 2018, 10:35
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Самарская мэрия проверяет информацию о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках
28 сентября самарцы, регулярно ездящие на маршрутках, встревожились из-за неожиданной новости. В салонах автобусов заметили объявления, которые гласили, что цена проезда на коммерческом транспорте с 8 октября будет составлять 30 рублей вместо нынешних 25 рублей. Грядущее нововведение вызвало негативную реакцию …
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28 сентября 2018, 11:12
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В Самаре изменилась схема движения троллейбуса №15
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25 июля 2018, 10:14
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Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут
Департамент транспорта Самары озвучил сроки возвращения на линию троллейбуса №16. Он курсировал между 6-м причалом и Губернским рынком. Его отменили в прошлом году из-за строительства нового здания речного вокзала.
В данный момент к возвращению 16-го троллейбуса практически все готово. Осталось завершить …
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24 июля 2018, 09:58
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Троллейбусы №6 вернулись на привычный маршрут в Самаре
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16 июля 2018, 10:06
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Самарцы попросили продлить троллейбусный маршрут №19
Самарцы попросили продлить маршрут троллейбуса №19. Сейчас он ходит до КРЦ «Звезда». Конечную точку предложили передвинуть на площадь Революции, использовав контактную сеть вдоль набережной.
Департамент транспорта Самары рассмотрел этот проект и пояснил, что осуществить его можно только при наличии соответствующего финансирования. …
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5 июля 2018, 03:56