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«Маршрутки» номер 1 и 210 перестали ездить в Самаре
С 29 октября в Самаре прекратили ездить маршрутные такси №1 и №210. Сделано это было по инициативе перевозчиков без уведомления профильного департамента. Для того, чтобы компенсировать отсутствие машин на линиях, было принято решение выделить дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах
Так, на …
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30 октября 2018, 10:54
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На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии появится развязка
На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской армии должна появиться двухуровневая развязка. Ее строительство было проанонсировано еще несколько лет назад, но сроки реализации проекта не назывались.
Судя по сообщению регионального Минтранса, от воплощения идеи в жизнь власти не отказались. Более детальная информация …
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24 октября 2018, 10:06
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Троллейбусы временно перестали ходить по проспекту Масленникова в Самаре
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18 октября 2018, 10:18
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За проезд в самарском общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой
В ближайшем будущем в самарском муниципальном транспорте может быть внедрена возможность оплаты проезда с помощью банковских карт. Об этом сообщили представители Дептранса в ответ на обращение жителей города. Пользователи "Твиттера" посетовали, что расплатиться с помощью карты за проезд уже возможно …
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16 октября 2018, 01:39
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Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»
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21 июня 2018, 06:03
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Сборные Дании и Австралии прилетели в Самару
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20 июня 2018, 10:02
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В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму
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25 декабря 2017, 09:32
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ВВС Дании рассекретили данные о 15 тысячах случаев встречи с НЛО
В Дании исследователи заявили о 15 000 эпизодов, в той или иной мере подтверждающих визиты инопланетян. Вся информация о возможном изучении нашей планеты представителями иных цивилизаций содержится в особой базе военно-воздушных сил этой страны.
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24 ноября 2017, 12:32
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В Самаре стартовали "Рождественские гонки"
Вчера, 6 января, в Самаре стартовали "Рождественские гонки" на собачьих упряжках. Главные заезды соревнований пройдут сегодня, 7 января, на лыжной базе "Чайка" в посёлке Управленческий. "Рождественские гонки" имеют ранг чемпионата России. Кроме того, по их результатам будет сформирована сборная команда …
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7 января 2015, 12:18
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В новогодние каникулы в Самаре пройдут гонки на собачьих упряжках
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30 декабря 2014, 10:33