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Материалы по теме:

В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы 

5 декабря 2017, 07:02
Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой

Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой

Появилась новая дата, когда в Самаре предполагается открыть движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от Первомайской до Полевой. Проезд там закрыт уже несколько лет в связи с работами по строительству метро. Предполагаемую дату открытия назвал источник в 
4 декабря 2017, 04:01
Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.

«Об открытии движения сообщим 
23 ноября 2017, 03:07
Названы сроки запуска новой дороги от М5 до аэропорта Самары

Названы сроки запуска новой дороги от М5 до аэропорта Самары

Завершается строительство новой дороги от трассы М5 до аэропорта Курумоч. Так, на этой неделе началось движение по путепроводу, возведенному над железнодорожными путями. Как будет выглядеть новая дорога и чем она лучше старой?

Дорога первой категории, протяженностью чуть более 4 километров, связала 

16 ноября 2017, 08:09
В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу, дорогу заволокло паром

В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу, дорогу заволокло паром

Во вторник, 24 октября, на пересечении улиц Авроры и Гаражной прорвало теплотрассу. Фото с места происшествия пользователь Владимир Мухин опубликовал в соцсети. Дорогу заволокло густым паром.

"Пробки неимоверные! Выбирайте другие пути", - написал один из очевидцев.

«На тепломагистрали 
24 октября 2017, 11:11
В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт

В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт

Минувшей ночью в Самаре, на перекрытом участке улицы Ново-Садовой между Первомайской и Полевой, началась укладка асфальта, сообщает «Волга-Ньюс». Движение транспорта планируют открыть в первых числах ноября. Автомобили смогут ездить по двум полосам по направлению «из города» и по трем 
19 октября 2017, 11:35
В Самаре завершается строительство дороги к новому стадиону

В Самаре завершается строительство дороги к новому стадиону "Самара-Арена"

В региональной столице завершается строительство  дороги к новому стадиону "Самара-Арена", которая обошлась областному бюджету почти в 770 миллионов рублей. Магистраль соединит между собой Волжское шоссе и улицу Демократическую. Именно по ней  на стадион, где летом следующего года пройдут матчи чемпионата 

21 сентября 2017, 04:59
Последний путь: в Самаре водитель умер за рулем

Последний путь: в Самаре водитель умер за рулем

На улице Гагарина на пересечении с улицей Мяги произошла трагедия. Автолюбитель остановился на перекрестке и не смог начать движение. Когда другие другие водители подошли к остановившемуся автомобилю, они увидели, что человек за рулем был мертв.

 

 

 
10 сентября 2017, 01:13
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