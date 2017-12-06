В Самаре в среду, 6 декабря, убрали ограждения с дороги на улице Ново-Садовой на участке от Полевой до Первомайской. Планируется, что с 7 декабря там в штатном режиме заработают светофоры и движение транспорта будет возобновлено - по трем полосам в каждую сторону.
«В настоящее время по улице Ново-Садовой (участок от Первомайской до Полевой) ведется очистка автодороги от снега. По завершении работ, при благоприятных погодных условиях, уже сегодня автомобилисты смогут проехать по улице Ново-Садовой. Установлены дорожные знаки и нанесена разметка», - сообщает правительство Самарской области.
Как уже сообщала «ТЕРРА», участок Ново-Садовой был перекрыт в 2012 году в связи со строительством метро. Завершить работы планировалось раньше, но сроки неоднократно корректировались и открытие откладывалось.
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