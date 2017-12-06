Названы сроки запуска новой дороги от М5 до аэропорта Самары Завершается строительство новой дороги от трассы М5 до аэропорта Курумоч. Так, на этой неделе началось движение по путепроводу, возведенному над железнодорожными путями. Как будет выглядеть новая дорога и чем она лучше старой? Дорога первой категории, протяженностью чуть более 4 километров, связала …