В Самаре на Ново-Садовой открыли дорогу от Полевой до Первомайской В Самаре в среду, 6 декабря, убрали ограждения с дороги на улице Ново-Садовой на участке от Полевой до Первомайской. Планируется, что с 7 декабря там в штатном режиме заработают светофоры и движение транспорта будет возобновлено - по трем полосам в …