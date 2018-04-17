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Будьте бдительны: розыгрыш формы ЧМ-2018 якобы от «Самара Арены» - это фейк!
В социальных сетях появляются фейковые страницы к ЧМ-2018, в том числе «Самара Арены», на которых якобы от имени спортобъектов предлагаются призы за подписку, сообщает заказчик спортобъектов ФГУП «Спорт-Инжинирнг». Например, на фейк-странице самарского стадиона сообщается, что «первые 20 тысяч подписчиков получат …
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17 апреля 2018, 02:32
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На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре
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17 апреля 2018, 01:10
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Появилось видео и фото нового поля ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»
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17 апреля 2018, 12:02
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Укладку газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат сегодня
Сегодня, 16 апреля, на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат укладку газона, передает пресс-служба главы региона. Работы завершатся к концу понедельника, заявил заместитель гендиректора компании-подрядчка ПСО «Казань» Сергей Пономарев. Как уже сообщала «ТЕРРА», газон для самарского стадиона был срезан в питомнике …
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16 апреля 2018, 01:37
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Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео
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16 апреля 2018, 09:49
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В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»
Блогер Наталья Козловская рассказала, что тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой.
«Генплан Автограда, принятый как фантастический, не привязанный к реалиям проект, предусматривал много интересного, бредового, полезного и нереализованного, - считает автор. - В том числе сеть велодорожек, благоустроенную набережную и …
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19 декабря 2017, 04:16
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В Самаре на Ново-Садовой открыли дорогу от Полевой до Первомайской
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6 декабря 2017, 09:42
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Названы сроки запуска новой дороги от М5 до аэропорта Самары
Завершается строительство новой дороги от трассы М5 до аэропорта Курумоч. Так, на этой неделе началось движение по путепроводу, возведенному над железнодорожными путями. Как будет выглядеть новая дорога и чем она лучше старой?
Дорога первой категории, протяженностью чуть более 4 километров, связала …
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16 ноября 2017, 08:09
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В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу, дорогу заволокло паром
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24 октября 2017, 11:11
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Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка
Очевидцы сообщили об очередном провале машины в Самаре. Инцидент произошел около торгового центра «Айсберг». По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano угодил в яму на парковке. Японский паркетник ушел под асфальт передним левым колесом. Фото с места происшествия появилось в Интернете. …
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29 июня 2017, 01:44
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На набережной в Саратове под асфальт провалился пожарный КамАЗ
Это происшествие случилось в Саратове на набережной в минувшие выходные. Пожарная машина провалилась под асфальт. Для того, чтобы вызволить автомобиль, пришлось прибегнуть к помощи подъемного крана.
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5 июня 2017, 02:14
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Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом
Тольяттинец Андрей Дербенев в «Фейсбуке» сообщил, что проблема набережной 8-го квартала обсуждалась на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Тольятти 30 мая. На данный момент оба провала засыпают бетонным ломом. Далее планируется закрыть весь участок металлическим забором (400 метров). …
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1 июня 2017, 08:23
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У Самарской площади начали проваливаться машины
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31 мая 2017, 10:16