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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Будьте бдительны: розыгрыш формы ЧМ-2018 якобы от «Самара Арены» - это фейк!

Будьте бдительны: розыгрыш формы ЧМ-2018 якобы от «Самара Арены» - это фейк!

В социальных сетях появляются фейковые страницы к ЧМ-2018, в том числе «Самара Арены», на которых якобы от имени  спортобъектов предлагаются призы за подписку, сообщает заказчик спортобъектов ФГУП «Спорт-Инжинирнг». Например, на фейк-странице самарского стадиона сообщается, что «первые 20 тысяч подписчиков получат 

17 апреля 2018, 02:32
На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

В Самаре ограничат движение большегрузов на время ЧМ-2018, сообщил глава регионального минтранса Иван Пивкин. Напомним, чемпионат стартует 14 июня и продолжится до 15 июля. В период игр грузовики смогут проезжать через город только ночью. В дневное время грузовой транспорт массой 

17 апреля 2018, 01:10
Появилось видео и фото нового поля ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

Появилось видео и фото нового поля ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 на футбольном поле уложен новый газон. Фото и видео появилось в Сети. Отметим, в настоящее время идет 
17 апреля 2018, 12:02
Укладку газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат сегодня

Укладку газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат сегодня

Сегодня, 16 апреля, на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат укладку газона, передает пресс-служба главы региона. Работы завершатся к концу понедельника, заявил заместитель гендиректора компании-подрядчка ПСО «Казань» Сергей Пономарев. Как уже сообщала «ТЕРРА», газон для самарского стадиона был срезан в питомнике 
16 апреля 2018, 01:37
Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео

Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео

Появились видео и новые фотографии укладки газона на поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Первые 12 большегрузов с рулонами газона прибыли в Самару 
16 апреля 2018, 09:49
В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»

В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»

Блогер Наталья Козловская рассказала, что тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой.

«Генплан Автограда, принятый как фантастический, не привязанный к реалиям проект, предусматривал много интересного, бредового, полезного и нереализованного, - считает автор. - В том числе сеть велодорожек, благоустроенную набережную и 

19 декабря 2017, 04:16
В Самаре на Ново-Садовой открыли дорогу от Полевой до Первомайской

В Самаре на Ново-Садовой открыли дорогу от Полевой до Первомайской

В Самаре в среду, 6 декабря, убрали ограждения с дороги на улице Ново-Садовой на участке от Полевой до Первомайской. Планируется, что с 7 декабря там в штатном режиме заработают светофоры и движение транспорта будет возобновлено - по трем полосам в 

6 декабря 2017, 09:42
Названы сроки запуска новой дороги от М5 до аэропорта Самары

Названы сроки запуска новой дороги от М5 до аэропорта Самары

Завершается строительство новой дороги от трассы М5 до аэропорта Курумоч. Так, на этой неделе началось движение по путепроводу, возведенному над железнодорожными путями. Как будет выглядеть новая дорога и чем она лучше старой?

Дорога первой категории, протяженностью чуть более 4 километров, связала 

16 ноября 2017, 08:09
В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу, дорогу заволокло паром

В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу, дорогу заволокло паром

Во вторник, 24 октября, на пересечении улиц Авроры и Гаражной прорвало теплотрассу. Фото с места происшествия пользователь Владимир Мухин опубликовал в соцсети. Дорогу заволокло густым паром.

"Пробки неимоверные! Выбирайте другие пути", - написал один из очевидцев.

«На тепломагистрали 
24 октября 2017, 11:11
Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка

Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка

Очевидцы сообщили об очередном провале машины в Самаре. Инцидент произошел около торгового центра «Айсберг». По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano угодил в яму на парковке. Японский паркетник ушел под асфальт передним левым колесом. Фото с места происшествия появилось в Интернете. 
29 июня 2017, 01:44
На набережной в Саратове под асфальт провалился пожарный КамАЗ

На набережной в Саратове под асфальт провалился пожарный КамАЗ

Это происшествие случилось в Саратове на набережной в минувшие выходные. Пожарная машина провалилась под асфальт. Для того, чтобы вызволить автомобиль, пришлось прибегнуть к помощи подъемного крана.
По информации свидетелей инцидента, принадлежащий пожарной службе КамАЗ оказался на набережной для пополнения запасов 

5 июня 2017, 02:14
Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом

Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом

Тольяттинец Андрей Дербенев в «Фейсбуке» сообщил, что проблема набережной 8-го квартала обсуждалась на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Тольятти 30 мая. На данный момент оба провала засыпают бетонным ломом. Далее планируется закрыть весь участок металлическим забором (400 метров). 
1 июня 2017, 08:23
У Самарской площади начали проваливаться машины

У Самарской площади начали проваливаться машины

Во вторник, 30 мая, в Самаре возле Самарской площади провалился в яму автомобиль Renault. В социальной сети появилось фото с места происшествия. По словам очевидца, иномарка «застряла» в асфальте правым передним колесом.  

Отметим, самым громким провалом вчерашнего дня 
31 мая 2017, 10:16
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