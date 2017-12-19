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Материалы по теме:

В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»

В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»

Блогер psergeev77 поведал, что в администрацию Новокуйбышевска передали подписи против памятника чешским легионерам. За два пикета, прошедших в «энске» в декабре, активистам удалось собрать под петицией 427 подписей горожан. Местные жители возмущены идеей героизации интервентов и очень активно подписывали 
22 декабря 2017, 03:49
В блогах: в Самаре на набережной залили каток

В блогах: в Самаре на набережной залили каток

Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной 
22 декабря 2017, 07:07
В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из 
22 декабря 2017, 03:24
Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли 
22 декабря 2017, 02:06
В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. 

21 декабря 2017, 01:07
В Самарской области построят завод по выпуску лифтов

В Самарской области построят завод по выпуску лифтов

В Самарской области планируют запустить производство лифтов. Ожидается, что в регионе построят завод по выпуску подъемных устройств. Эту информацию подтвердил директор Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов.

«В следующем году собираемся заменить еще около 300 лифтов. Кроме того, планируется построить 

21 декабря 2017, 12:48
На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

В среду, 20 декабря, спасатели Самарской области получили сообщение о ЧП на Волге. Под Тольятти пожилой рыбак провалился в промоину и вмерз в лед. Инцидент произошел напротив поселка Луначарский в Ставропольском районе. Сообщение об этом поступило в ПСО Тольятти в 

21 декабря 2017, 09:39
В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?

«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.

«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. 
21 декабря 2017, 09:23
В блогах: В Сызрани появились

В блогах: В Сызрани появились "противогазеры"

В Сызрани появились "противогазеры" - люди, которые готовятся к ядерной войне, об этом поведали в паблике "ВПЛ Сызрань" соцсети "ВКонтакте". Первые 30 сызранцев, готовых выжить в случае атомного апокалипсиса, присоединились к движению «Вместо лиц противогазы». Оно зародилось в России прошедшим летом 

19 декабря 2017, 07:44
Скандал с госконтрактами в Тольятти: мэрии предъявили иск на 1,2 млн рублей

Скандал с госконтрактами в Тольятти: мэрии предъявили иск на 1,2 млн рублей

Очередной скандал с госконтрактами в Тольятти. Там еще один подрядчик начал судиться с мэрией из-за отказа чиновников заплатить за выполненную работу. Размер иска составляет 1 млн 200 тысяч рублей. Такую сумму "Куйбышевский Промстройпроект" потребовал взыскать с города по муниципальному контракту, 
19 декабря 2017, 09:01
В Самаре на Ново-Садовой открыли дорогу от Полевой до Первомайской

В Самаре на Ново-Садовой открыли дорогу от Полевой до Первомайской

В Самаре в среду, 6 декабря, убрали ограждения с дороги на улице Ново-Садовой на участке от Полевой до Первомайской. Планируется, что с 7 декабря там в штатном режиме заработают светофоры и движение транспорта будет возобновлено - по трем полосам в 

6 декабря 2017, 09:42
Названы сроки запуска новой дороги от М5 до аэропорта Самары

Названы сроки запуска новой дороги от М5 до аэропорта Самары

Завершается строительство новой дороги от трассы М5 до аэропорта Курумоч. Так, на этой неделе началось движение по путепроводу, возведенному над железнодорожными путями. Как будет выглядеть новая дорога и чем она лучше старой?

Дорога первой категории, протяженностью чуть более 4 километров, связала 

16 ноября 2017, 08:09
В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу, дорогу заволокло паром

В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу, дорогу заволокло паром

Во вторник, 24 октября, на пересечении улиц Авроры и Гаражной прорвало теплотрассу. Фото с места происшествия пользователь Владимир Мухин опубликовал в соцсети. Дорогу заволокло густым паром.

"Пробки неимоверные! Выбирайте другие пути", - написал один из очевидцев.

«На тепломагистрали 
24 октября 2017, 11:11
В Самаре завершается строительство дороги к новому стадиону

В Самаре завершается строительство дороги к новому стадиону "Самара-Арена"

В региональной столице завершается строительство  дороги к новому стадиону "Самара-Арена", которая обошлась областному бюджету почти в 770 миллионов рублей. Магистраль соединит между собой Волжское шоссе и улицу Демократическую. Именно по ней  на стадион, где летом следующего года пройдут матчи чемпионата 

21 сентября 2017, 04:59
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