Блогер Наталья Козловская рассказала, что тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой.
«Генплан Автограда, принятый как фантастический, не привязанный к реалиям проект, предусматривал много интересного, бредового, полезного и нереализованного, - считает автор. - В том числе сеть велодорожек, благоустроенную набережную и дорогу через лес между улицами Механизаторов и Кунеевской. За хотелки чиновников тольяттинцы заплатят дорогую цену, как то: вырубка леса, потеря рекреационной зоны, магистраль под окнами домов и больницы, снижение качества жизни многих тысяч жителей верхней части района. Это не поможет искоренить пробки. 90 процентов потока все равно идет в другую сторону района и на М-5. Зато земля будет выведена из-под защиты и её со временем можно будет продать под застройку», - пишет автор.
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