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Под Самарой катер со спортсменами вылетел на берег и врезался в дерево
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17 октября 2017, 11:49
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ДТП в тумане
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12 октября 2017, 11:52
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Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды
В Кировском районе Самары отопление и горячая вода появятся только вечером в воскресенье, 8 октября, передает портал 63.ru со ссылкой на мэрию города.
По информации чиновников, ограничения связаны с окончанием работ по перекладке теплотрассы на улицах Алма-Атинская – …
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7 октября 2017, 05:28
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СМИ: Не менее 16 человек погибли при столкновении поезда с автобусом под Владимиром
Во Владимирской области произошло крупное ДТП – автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. По данным отечественных СМИ, речь может идти о 20 погибших. Согласно предварительной информации, трагедия случилась по причине поломки автобуса «Mercedes». В момент столкновения он оказался на …
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6 октября 2017, 10:11
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В Самаре из-за высокой волны на Волге чуть не утонул самолет
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2 октября 2017, 02:16
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В Самаре завершается строительство дороги к новому стадиону "Самара-Арена"
В региональной столице завершается строительство дороги к новому стадиону "Самара-Арена", которая обошлась областному бюджету почти в 770 миллионов рублей. Магистраль соединит между собой Волжское шоссе и улицу Демократическую. Именно по ней на стадион, где летом следующего года пройдут матчи чемпионата …
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21 сентября 2017, 04:59
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Последний путь: в Самаре водитель умер за рулем
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10 сентября 2017, 01:13
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Видео: как выглядит новая улица к стадиону «Самара Арена»
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21 апреля 2017, 03:50
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Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес
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10 апреля 2017, 02:29
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В Самаре возобновили подачу тепла в 177 домов на Нагорной?
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29 января 2017, 04:55
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В Самаре на Нагорной прорвало теплотрассу: 177 домов остались без тепла
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28 января 2017, 04:35
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В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»
Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
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14 января 2017, 05:05