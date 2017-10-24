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Материалы по теме:

Под Самарой катер со спортсменами вылетел на берег и врезался в дерево

Под Самарой катер со спортсменами вылетел на берег и врезался в дерево

В Самарской области произошла необычная авария. Катер, двигавшийся по Волге, вылетел на берег и врезался в дерево. На судне находились двое – мужчина и женщина. По данным портала «Маленькая Сызрань», они были заявлены участниками турнира рыбаков-спиннингистов и авария с катером 
17 октября 2017, 11:49
ДТП в тумане

ДТП в тумане

Утренний туман привел к многочисленным ДТП. Так, на одном участке дороги, соединяющей трассу «обход  г. Самара» и поселок Черновский, произошло сразу три аварии. В частности, Datsun on-Do догнал Nissan Teana, а бензовоз КамАЗ ударил сзади пассажирский автобус ПАЗ, перевозивший школьников. 

12 октября 2017, 11:52
Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды

Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды

В Кировском районе Самары отопление и горячая вода появятся только вечером в воскресенье, 8 октября, передает портал 63.ru со ссылкой на мэрию города.

По информации чиновников, ограничения связаны с окончанием работ по перекладке теплотрассы на улицах Алма-Атинская – 
7 октября 2017, 05:28
СМИ: Не менее 16 человек погибли при столкновении поезда с автобусом под Владимиром

СМИ: Не менее 16 человек погибли при столкновении поезда с автобусом под Владимиром

Во Владимирской области произошло крупное ДТП – автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. По данным отечественных СМИ, речь может идти о 20 погибших. Согласно предварительной информации, трагедия случилась по причине поломки автобуса «Mercedes». В момент столкновения он оказался на 

6 октября 2017, 10:11
В Самаре из-за высокой волны на Волге чуть не утонул самолет

В Самаре из-за высокой волны на Волге чуть не утонул самолет

В понедельник, 2 октября, в Самаре на реке Волге произошла авария с легкомоторным гидросамолетом.

«Высокая волна повредила винт, и самолет начал тонуть», - сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области. Инцидент произошел в фарватере Волги в районе «Ладьи». В кабине 
2 октября 2017, 02:16
В Самаре завершается строительство дороги к новому стадиону

В Самаре завершается строительство дороги к новому стадиону "Самара-Арена"

В региональной столице завершается строительство  дороги к новому стадиону "Самара-Арена", которая обошлась областному бюджету почти в 770 миллионов рублей. Магистраль соединит между собой Волжское шоссе и улицу Демократическую. Именно по ней  на стадион, где летом следующего года пройдут матчи чемпионата 

21 сентября 2017, 04:59
Последний путь: в Самаре водитель умер за рулем

Последний путь: в Самаре водитель умер за рулем

На улице Гагарина на пересечении с улицей Мяги произошла трагедия. Автолюбитель остановился на перекрестке и не смог начать движение. Когда другие другие водители подошли к остановившемуся автомобилю, они увидели, что человек за рулем был мертв.

 

 

 
10 сентября 2017, 01:13
Видео: как выглядит новая улица к стадиону «Самара Арена»

Видео: как выглядит новая улица к стадиону «Самара Арена»

В Сети появилось видео с новой дорогой к стадиону «Самара Арена», который строят к ЧМ-2018 в Радиоцентре. Новая улица называется Арена-2018. Судя по видео, проехать по ней пока нельзя, некоторые участки представляют собой песчаную насыпь.

Напомним, протяженность улицы Арена 
21 апреля 2017, 03:50
Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес

Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес

В Самаре на улице Мичурина в районе площади Памяти образовалась яма, сообщил очевидец в социальной сети. Пользователь также опубликовал фото автомобильных колес, которые были пробиты из-за провала асфальта, образовавшегося на проезжей части. По его сообщению от 10 апреля, колеса пришлось 
10 апреля 2017, 02:29
В Самаре возобновили подачу тепла в 177 домов на Нагорной?

В Самаре возобновили подачу тепла в 177 домов на Нагорной?

Сегодня, 29 января, только в 02:12 было восстановлено в полном объеме теплоснабжение 177 домов и 14 социально значимых учреждений на улице Нагорной. Об этом сообщает официальный сайт ОАО «ПТС».
 
Масштабная авария на теплотрассе произошла в субботу, 28 января, когда 
29 января 2017, 04:55
В Самаре на Нагорной прорвало теплотрассу: 177 домов остались без тепла

В Самаре на Нагорной прорвало теплотрассу: 177 домов остались без тепла

Сегодня, 28 января, в районе пересечения улицы Нагорной с Воронежской прорвало тепломагистраль. В результате 177 жилых домов остались без тепла, передает 63.ru
 
К месту аварии прибыли 3 аварийно-ремонтные бригады с необходимым количеством техники. Рабочие начали земляные работы, чтобы установить 
28 января 2017, 04:35
В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
Для оперативного устранения повреждения к работам привлекли персонал двух аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники.

14 января 2017, 05:05
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