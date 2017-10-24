Под Самарой катер со спортсменами вылетел на берег и врезался в дерево В Самарской области произошла необычная авария. Катер, двигавшийся по Волге, вылетел на берег и врезался в дерево. На судне находились двое – мужчина и женщина. По данным портала «Маленькая Сызрань», они были заявлены участниками турнира рыбаков-спиннингистов и авария с катером …