Полицейские из Тольятти расследовали гибель 56-летней женщины - пациентки одной из местных больниц. Она поступила в медучреждение с травмой головы, вскоре впала в кому и в тот же день скончалась, не приходя в сознание. Силовики выяснили, что дама получила смертельную