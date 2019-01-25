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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой

В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой

В Самаре решено продлить улицу Авроры до Ново-Садовой, соответствующую документацию по планировке территории одобрили в региональном правительстве. Подпись под документом поставил первый вице-губернатор - председатель облправительства Александр Нефедов. Улицу Авроры планируют продлить от Московского шоссе до  Ново-Садовой в районе Постникова 
25 января 2019, 05:01
В Чапаевске педофил годами насиловал подростка

В Чапаевске педофил годами насиловал подростка

В Самарской области перед судом предстал мужчина, который надругался над подростком. Во время расследования и суда следователи выяснили, что житель Чапаевска Борис Мыльников с 2015 по 2017 год насиловал несовершеннолетнего юношу, угрожая ему и другим людям убийством. В 2015 году 
25 января 2019, 04:27
Две девочки и женщина пострадали в ДТП под Сызранью

Две девочки и женщина пострадали в ДТП под Сызранью

ДТП, в котором пострадали сразу три человека, произошло накануне в Самарской области. 52-летний мужчина на вазовской «Весте» ехал по трассе «Урал - Сызрань» из Сызрани в сторону Октябрьска. Несмотря на снегопад, водитель не проявил должной внимательности. Он не выдержал дистанцию 

25 января 2019, 04:11
Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет

Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет

Жителям Самары, которые остались без отопления из-за крупной коммунальной аварии в Кировском районе, произведут перерасчет. Они получат квитанции с пересчитанной суммой — дни простоя вычтут по поручению министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова.

- Руководство ПАО «Т Плюс» 
25 января 2019, 02:41
Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

В Самаре продолжается подключение жилых домов, попавших в зону отключения из-за порыва на Ташкентской. Как рассказали в мэрии, на утро 25 января осталось наладить систему теплоснабжения в трех домах в Кировском районе, сегодня это должны сделать. 

- Остаются точечные обращения 
25 января 2019, 10:52
Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев

Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев

Владимир Богатырев назначен временно исполняющим обязанности ректора Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Евгений Шахматов уходит с поста руководителя в связи с истечением срока полномочий. Ранее Богатырев работал в 
25 января 2019, 08:11
В Самаре замдиректора центра медицины катастроф попался на взятке

В Самаре замдиректора центра медицины катастроф попался на взятке

Заместитель директора ГБУЗ «Самарский областной центр медицины катастроф и скорой помощи» стал фигурантом дела о получении взятки. По версии следователей, 30 октября он взял у местного жителя взятку - 60 тысяч рублей. Деньги предназначались за освобождение этого человека от обязательных 
24 января 2019, 10:29
В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове

В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове

В Жигулевске полицейские расследовали нападение с топором на мужчину. Причем, подозреваемой оказалась представительница слабого пола и родная сестра пострадавшего. Выяснилось, что нападение случилось в одном из домов села Бахилова Поляна. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили со свидетелями и изъяли предполагаемое 
23 января 2019, 04:41
Тольяттинец случайно убил жену в разгар пьяной ссоры

Тольяттинец случайно убил жену в разгар пьяной ссоры

Полицейские из Тольятти расследовали гибель 56-летней женщины - пациентки одной из местных больниц. Она поступила в медучреждение с травмой головы, вскоре впала в кому и в тот же день скончалась, не приходя в сознание. Силовики выяснили, что дама получила смертельную 
23 января 2019, 01:49
Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы

Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы

Крупная авария на теплотрассе в областной столице не обошлась без пострадавших: трое взрослых и один ребенок попали в ожоговое отделение больницы имени Пирогова. Врачи оценивают их ожоги как средней степени тяжести. В общей сложности, помощь медиков потребовалась 11 людям, семерым 
22 января 2019, 09:33
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