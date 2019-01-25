1
31
44
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

В Самаре продолжается подключение жилых домов, попавших в зону отключения из-за порыва на Ташкентской. Как рассказали в мэрии, на утро 25 января осталось наладить систему теплоснабжения в трех домах в Кировском районе, сегодня это должны сделать. 

- Остаются точечные обращения 
25 января 2019, 10:52
В блогах: В России владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать

В блогах: В России владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать

Самарец Андрей Лютиков поведал в "Фейсбуке", что владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать, требуя навести порядок в этой сфере. «В акции участвуют водители в Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском крае. В итоге экспортёры на неделю приостановили свои 
25 января 2019, 10:06
16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали

16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали

На этой неделе из-за коммунальных аварий на пересечении Ташкентской и Стара-Загора пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Медики диагностировали у них ожоги 1 и 2 степени, 10 пациентов остались в больнице, а остальных отпустили лечиться домой. 

- На 
25 января 2019, 09:52
В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»

В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»

Из-за неблагоприятных погодных условий на участке с 890 км по 976 км автодороги М-5 «Урал» между Тольятти и Сызранью вечером в четверг ограничили движение грузового автотранспорта. Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов патрулировали территорию, сообщили в региональном ГУ МЧС. По информации 
25 января 2019, 08:55
В блогах. По Самаре гуляет слух о цыганах, ворующих детей в торговых центрах

В блогах. По Самаре гуляет слух о цыганах, ворующих детей в торговых центрах

В паблике "Новости Самары - Самара life" появился слух о том, что в одном из торговых центров Самары якобы чуть не украли ребенка. "Сегодня слышал, что в "Амбаре" цыгане чуть ребенка не украли. Вовремя среагировали охранники. Нашли ребенка в 
24 января 2019, 11:18
В блогах: Жители Сызрани начали рвать матрасы

В блогах: Жители Сызрани начали рвать матрасы

В другом паблике "ВК" - "New Сызрань" поведали, что сызранцы начали рвать матрасы после сообщения о свалившемся на жительницу города богатстве. Одна из местных девушек неожиданно обогатилась. Ее малолетний сын стал прыгать на матрасе недавно умершей бабушки, матрас порвался 
24 января 2019, 11:09
В блогах: Самарчанка решила почистить зубы «Туалетным утенком»

В блогах: Самарчанка решила почистить зубы «Туалетным утенком»

Об абсурдном ЧП рассказали в другом паблике "ВК" - «Подслушано | Самара». В одну из городских больниц вчера привезли женщину с массированным ожогом полости рта. После оказания первой помощи врачи поинтересовались у нее, что же произошло? Как выяснилось, она 
23 января 2019, 10:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх