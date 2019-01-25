|
Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе
|
25 января 2019, 10:52
|
В блогах: В России владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать
Самарец Андрей Лютиков поведал в "Фейсбуке", что владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать, требуя навести порядок в этой сфере. «В акции участвуют водители в Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском крае. В итоге экспортёры на неделю приостановили свои …
|
25 января 2019, 10:06
|
16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали
|
25 января 2019, 09:52
|
В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»
Из-за неблагоприятных погодных условий на участке с 890 км по 976 км автодороги М-5 «Урал» между Тольятти и Сызранью вечером в четверг ограничили движение грузового автотранспорта. Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов патрулировали территорию, сообщили в региональном ГУ МЧС. По информации …
|
25 января 2019, 08:55
|
В блогах. По Самаре гуляет слух о цыганах, ворующих детей в торговых центрах
В паблике "Новости Самары - Самара life" появился слух о том, что в одном из торговых центров Самары якобы чуть не украли ребенка. "Сегодня слышал, что в "Амбаре" цыгане чуть ребенка не украли. Вовремя среагировали охранники. Нашли ребенка в …
|
24 января 2019, 11:18
|
В блогах: Жители Сызрани начали рвать матрасы
В другом паблике "ВК" - "New Сызрань" поведали, что сызранцы начали рвать матрасы после сообщения о свалившемся на жительницу города богатстве. Одна из местных девушек неожиданно обогатилась. Ее малолетний сын стал прыгать на матрасе недавно умершей бабушки, матрас порвался …
|
24 января 2019, 11:09
|
В блогах: Самарчанка решила почистить зубы «Туалетным утенком»
Об абсурдном ЧП рассказали в другом паблике "ВК" - «Подслушано | Самара». В одну из городских больниц вчера привезли женщину с массированным ожогом полости рта. После оказания первой помощи врачи поинтересовались у нее, что же произошло? Как выяснилось, она …
|
23 января 2019, 10:35
Мы Вам перезвоним!