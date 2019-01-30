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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.

- По предварительным данным, он получил незаконные 
30 января 2019, 05:36
В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома

В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома

Про еще одного необычного человека поведал другой YouTube-канал - "Делай добро и бросай его в воду". Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома. Своеобразный социальный эксперимент продолжается довольно долго. Мужчина, которого зовут Андрей, забирает пассажиров с 
30 января 2019, 05:05
Взяли покататься: в Новокуйбышевске пассажиры пытались задушить таксиста и угнали авто

Взяли покататься: в Новокуйбышевске пассажиры пытались задушить таксиста и угнали авто

В Самаре правоохранители расследовали криминальную историю: к полицейским обратился за помощью 54-летний водитель такси. Обеспокоенный мужчина рассказал, что у него угнали «Ладу Гранту» - собственность таксомоторной компании. Оказалось, что таксист получил заказ на поездку до Новокуйбышевска. Но, когда он приехал 
30 января 2019, 04:37
Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

С четверга, 31 января, стартуют продажи автомобиля LADA Vesta Sport. В этот день он появится в салонах, сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Новую модель позиционируют как машину для тех, кто стремится к постоянному «драйву» в жизни и на дороге. Она поставляется в 
30 января 2019, 03:05
В блогах: Как на Мехзаводе ушлые коммерсы делают бизнес на пассажирах автобусов

В блогах: Как на Мехзаводе ушлые коммерсы делают бизнес на пассажирах автобусов

Самарчанка Марина Рудой также в "ФБ" рассказала, как на Мехзаводе предприимчивые бизнесмены делают деньги на пассажирах автобусов. «Эта остановка - перевалочный пункт тех несчастных, кто пытается добраться до Управленческого и Красной Глинки, - пишет автор . - Если раньше 
25 января 2019, 10:18
В блогах: В России владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать

В блогах: В России владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать

Самарец Андрей Лютиков поведал в "Фейсбуке", что владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать, требуя навести порядок в этой сфере. «В акции участвуют водители в Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском крае. В итоге экспортёры на неделю приостановили свои 
25 января 2019, 10:06
В блогах. По Самаре гуляет слух о цыганах, ворующих детей в торговых центрах

В блогах. По Самаре гуляет слух о цыганах, ворующих детей в торговых центрах

В паблике "Новости Самары - Самара life" появился слух о том, что в одном из торговых центров Самары якобы чуть не украли ребенка. "Сегодня слышал, что в "Амбаре" цыгане чуть ребенка не украли. Вовремя среагировали охранники. Нашли ребенка в 
24 января 2019, 11:18
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