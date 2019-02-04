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Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели
В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег …
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4 февраля 2019, 01:45
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В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295
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4 февраля 2019, 11:35
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Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать
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4 февраля 2019, 11:11
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В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу
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4 февраля 2019, 11:07
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В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской
Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке …
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4 февраля 2019, 10:24
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Под Сызранью в кювет скатился грузовик с жидким хлором
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4 февраля 2019, 09:22
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«Машины тоже влюбляются»: в Самаре Лада «оседлала» иномарку
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3 февраля 2019, 04:29
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В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку
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2 февраля 2019, 03:52
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Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей
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2 февраля 2019, 01:57
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В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело
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1 февраля 2019, 02:24
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В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой
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1 февраля 2019, 12:21
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В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину
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1 февраля 2019, 11:57
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Опасный переполох: в Самаре проверили 26 зданий после сообщений о минировании
В четверг, 31 января, в областной столице в связи с анонимными сообщениями об угрозе заминирования были проверены 26 объектов - торговые центры, административные здания, учреждения здравоохранения и образования. Правоохранительные органы работали слаженно. Напомним, аналогичная история была в минувший вторник. Тогда …
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31 января 2019, 10:06
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Две девочки и женщина пострадали в ДТП под Сызранью
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25 января 2019, 04:11
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Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы
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22 января 2019, 09:33
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