Под Сызранью в кювет скатился грузовик с жидким хлором В воскресенье, 3 февраля, в районе Сызрани произошла дорожная авария. В двенадцатом часу дня на участке между федеральной трассой М-5 и поселком Варламово по неизвестной причине КАМАЗ скатился с дороги и оказался в кювете. К счастью, большегруз не опрокинулся и …