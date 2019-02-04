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Материалы по теме:

Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег 
4 февраля 2019, 01:45
В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295

В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295

В Самаре продлили автобусные маршруты № 47 и 295, соответствующее постановление уже опубликовали на сайте городской администрации. Теперь конечная остановка автобуса №47 будет располагаться не на Кировском рынке, а в Юнгородке, а маршрутный автобус № 295 будет курсировать до стадиона 
4 февраля 2019, 11:35
Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать

Тольяттинский рецидивист жестоко избил родную мать

На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение от медиков. К ним привезли сильно избитую женщину. Травмы она получила в своей квартире одного из домов на улице 40 лет Победы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину инцидента. Как оказалось, пострадавшая 

4 февраля 2019, 11:11
В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу

В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу

В воскресенье, 3 февраля, в областной столице произошла авария, в которой серьезные травмы получил пешеход. 45-летний водитель иномарки Skoda ехал в 12:05 по Советской Армии в сторону улицы Блюхера. По пути, около дома № 167 по Советской Армии он сбил 
4 февраля 2019, 11:07
В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке 
4 февраля 2019, 10:24
Под Сызранью в кювет скатился грузовик с жидким хлором

Под Сызранью в кювет скатился грузовик с жидким хлором

В воскресенье, 3 февраля, в районе Сызрани произошла дорожная авария. В двенадцатом часу дня на участке между федеральной трассой М-5 и поселком Варламово по неизвестной причине КАМАЗ скатился с дороги и оказался в кювете. К счастью, большегруз не опрокинулся и 
4 февраля 2019, 09:22
«Машины тоже влюбляются»: в Самаре Лада «оседлала» иномарку

«Машины тоже влюбляются»: в Самаре Лада «оседлала» иномарку

Абсурдное ДТП произошло на Дыбенко, не доезжая Советской Армии со стороны Запорожской. Лада «оседлала» иномарку – просто заехала на нее. По всей видимости, водитель вазовской легковушки не справился с управлением, машину понесло и она подпрыгнула на снежном сугробе, как на трамплине. 
3 февраля 2019, 04:29
В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

Накануне поздно вечером в отдел полиции «Похвистневский» Самарской области позвонила пенсионерка. Бабушка очень просила ей помочь: дверь занесло снегом, и она оказалась буквально замурована в доме.
 
Пожилая женщина также рассказала, что ей нездоровится и в любой момент может потребоваться 
2 февраля 2019, 03:52
Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Сегодня, 2 февраля, около 10 часов утра 28-летний водитель за рулем многотонного грузовика устроил крупное ДТП на окраине самарского поселка Зубчаниновка. В районе дома №78а большегруз снес сразу … 16 припаркованных автомобилей. Также «добычей» грузовика стала опора линии электропередач. Столб 
2 февраля 2019, 01:57
В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

Высокопоставленного правоохранителя из Сызрани наказали рублём за нежелание исполнять свои прямые обязанности. В поле зрения силовиков попал  начальник отдела уголовного розыска Сызранского ЛО МВД России на транспорте  Руслан Курмакаев. К нему поступило заявление от «РЖД» о краже на сумму в 

1 февраля 2019, 02:24
В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В четверг, 31 января, в Самаре произошло столкновение двух легковушек, а пострадавшим оказался пешеход. В 10:25 62-летний автомобилист с солидным, 35-летним водительским стажем ехал по проспекту Ленина со стороны Полевой на своей Škoda. При развороте он нарушил правила дорожного движения, 
1 февраля 2019, 12:21
В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину

В Самаре трамвай сбил 69-летнего мужчину

Утро пятницы, 1 февраля, началось в областной столице с дорожной аварии. В районе пересечения улиц 22 Партсъезда и Свободы, напротив дома № 21 по улице 22 Партсъезда трамвай сбил 69-летнего мужчину. По предварительной информации регионального Главка полиции, пенсионер пересекал трамвайные 
1 февраля 2019, 11:57
Опасный переполох: в Самаре проверили 26 зданий после сообщений о минировании

Опасный переполох: в Самаре проверили 26 зданий после сообщений о минировании

В четверг, 31 января, в областной столице в связи с анонимными сообщениями об угрозе заминирования были проверены 26 объектов - торговые центры, административные здания, учреждения здравоохранения и образования. Правоохранительные органы работали слаженно. Напомним, аналогичная история была в минувший вторник. Тогда 
31 января 2019, 10:06
Две девочки и женщина пострадали в ДТП под Сызранью

Две девочки и женщина пострадали в ДТП под Сызранью

ДТП, в котором пострадали сразу три человека, произошло накануне в Самарской области. 52-летний мужчина на вазовской «Весте» ехал по трассе «Урал - Сызрань» из Сызрани в сторону Октябрьска. Несмотря на снегопад, водитель не проявил должной внимательности. Он не выдержал дистанцию 

25 января 2019, 04:11
Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы

Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы

Крупная авария на теплотрассе в областной столице не обошлась без пострадавших: трое взрослых и один ребенок попали в ожоговое отделение больницы имени Пирогова. Врачи оценивают их ожоги как средней степени тяжести. В общей сложности, помощь медиков потребовалась 11 людям, семерым 
22 января 2019, 09:33
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