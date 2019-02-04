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Материалы по теме:

В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое

В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое

В воскресенье, 3 февраля, произошла крупная авария с пострадавшими на первом километре трассы «Самара - Оренбург» в Нефтегорском районе. 44-летний автомобилист ехал на своей иномарке Renault Logan в сторону Самары из Утевки. В какой-то момент он нарушил правила расположения на 
4 февраля 2019, 01:11
ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!

ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по результатам рассмотрения двух административных дел вынесло штрафные санкции в отношении двух первых лиц департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Тольятти. В настоящий момент руководителем этого подразделения городской администрации трудится Инна Сорокина. Наказан 

4 февраля 2019, 01:02
В Тольятти нашли парк Черного властелина

В Тольятти нашли парк Черного властелина

Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке 

4 февраля 2019, 09:00
В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили 

2 февраля 2019, 04:23
В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

Накануне поздно вечером в отдел полиции «Похвистневский» Самарской области позвонила пенсионерка. Бабушка очень просила ей помочь: дверь занесло снегом, и она оказалась буквально замурована в доме.
 
Пожилая женщина также рассказала, что ей нездоровится и в любой момент может потребоваться 
2 февраля 2019, 03:52
В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

Высокопоставленного правоохранителя из Сызрани наказали рублём за нежелание исполнять свои прямые обязанности. В поле зрения силовиков попал  начальник отдела уголовного розыска Сызранского ЛО МВД России на транспорте  Руслан Курмакаев. К нему поступило заявление от «РЖД» о краже на сумму в 

1 февраля 2019, 02:24
Опасный переполох: в Самаре проверили 26 зданий после сообщений о минировании

Опасный переполох: в Самаре проверили 26 зданий после сообщений о минировании

В четверг, 31 января, в областной столице в связи с анонимными сообщениями об угрозе заминирования были проверены 26 объектов - торговые центры, административные здания, учреждения здравоохранения и образования. Правоохранительные органы работали слаженно. Напомним, аналогичная история была в минувший вторник. Тогда 
31 января 2019, 10:06
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам

Уже в этот четверг в Новокуйбышевске, а в пятницу в Тольятти Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с концертами, посвященными 10-летию группы. Как говорят сами музыканты, несмотря на то, что в основе лежит программа "Антология блюза", оба выступления будут 
11 декабря 2018, 06:51
Водителя из Сызрани, который «заехал» в лицо ДПС-нику, отправили в колонию

Водителя из Сызрани, который «заехал» в лицо ДПС-нику, отправили в колонию

К реальному сроку в Сызрани приговорен водитель, которого обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.

Во время судебного процесса выяснилось, что этот мужчина сел за руль пьяным. Он не хотел, чтобы его привлекли к административной ответственности, и ударил 
20 июля 2018, 09:36
Получили психологическую травму: в Самарской области жестоко избили собаку на глазах маленьких детей

Получили психологическую травму: в Самарской области жестоко избили собаку на глазах маленьких детей

Сотрудники прокуратуры Исаклинского района области выясняют подробности случая жестокого обращения с животным. Во время расследования им удалось узнать, что местный житель в присутствии нескольких детей жестоко избил деревянной палкой собаку. Четвероногая питомица принадлежала его маленькой племяннице, а повод для недовольства 
17 июля 2018, 08:44
Двое жителей Самары заказали избиение человека

Двое жителей Самары заказали избиение человека

Двое жителей Самары вскоре предстанут перед судом за то, что «заказали» избиение человека. По версии следствия, один из фигурантов дела попросил своего сообщника подыскать кого-нибудь, кто согласится совершить нападение на жертву. За это исполнителю готовы были заплатить 110 тысяч рублей.

Спустя 

15 июня 2018, 12:59
18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре

18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре

В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве 

29 марта 2018, 11:08
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