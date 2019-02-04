На днях в тольяттинскую полицию поступило сообщение от медиков. К ним привезли сильно избитую женщину. Травмы она получила в своей квартире одного из домов на улице 40 лет Победы.
Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину инцидента. Как оказалось, пострадавшая 60-летняя женщина что-то не поделила со своим 41-летним сыном. Во время перепалки он избил свою мать. Поняв, что наделал, мужчина сам вызвал «скорую помощь».
После выяснения всех обстоятельств правоохранители решили задержать злоумышленника. О мужчине известно, что он уже имеет за плечами несколько судимостей за нанесение телесных повреждений, кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков.
Сейчас на слишком вспыльчивого тольяттинца заведено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Ему может грозить до восьми лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое
|
4 февраля 2019, 01:11
|
ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по результатам рассмотрения двух административных дел вынесло штрафные санкции в отношении двух первых лиц департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Тольятти. В настоящий момент руководителем этого подразделения городской администрации трудится Инна Сорокина. Наказан …
|
4 февраля 2019, 01:02
|
В Тольятти нашли парк Черного властелина
Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке …
|
4 февраля 2019, 09:00
|
В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске
Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили …
|
2 февраля 2019, 04:23
|
В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку
|
2 февраля 2019, 03:52
|
В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело
|
1 февраля 2019, 02:24
|
Опасный переполох: в Самаре проверили 26 зданий после сообщений о минировании
В четверг, 31 января, в областной столице в связи с анонимными сообщениями об угрозе заминирования были проверены 26 объектов - торговые центры, административные здания, учреждения здравоохранения и образования. Правоохранительные органы работали слаженно. Напомним, аналогичная история была в минувший вторник. Тогда …
|
31 января 2019, 10:06
|
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам
|
11 декабря 2018, 06:51
|
Водителя из Сызрани, который «заехал» в лицо ДПС-нику, отправили в колонию
|
20 июля 2018, 09:36
|
Получили психологическую травму: в Самарской области жестоко избили собаку на глазах маленьких детей
Сотрудники прокуратуры Исаклинского района области выясняют подробности случая жестокого обращения с животным. Во время расследования им удалось узнать, что местный житель в присутствии нескольких детей жестоко избил деревянной палкой собаку. Четвероногая питомица принадлежала его маленькой племяннице, а повод для недовольства …
|
17 июля 2018, 08:44
|
Двое жителей Самары заказали избиение человека
|
15 июня 2018, 12:59
|
18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре
В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве …
|
29 марта 2018, 11:08
Мы Вам перезвоним!