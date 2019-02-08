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Директор «Парков Самары» Воеводин заплатит за колесо обозрения
В региональное Управление Федеральной антимонопольной службы поступили результаты проверки прокуратуры Ленинского района областного центра по поводу установки в парке им. Гагарина колеса обозрения высотой 55 метров и стоимостью 72,5 млн рублей.
Выяснилось, что руководитель муниципального бюджетного учреждения заключил с …
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8 февраля 2019, 03:05
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В Тольятти ищут пропавшего 25-летнего парня
В Тольятти ищут 25-летнего Богдана Присяжнюка. На связь молодой человек ни с кем не выходит с 6 февраля. Об этом сообщают в своей группе ВКонтакте активисты регионального отделения ДПСО «Лиза Алерт».
Богдан имеет следующие приметы: рост 185-190 сантиметров, …
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7 февраля 2019, 12:33
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В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки
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7 февраля 2019, 10:08
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Тольяттинских чиновников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции
Двух сотрудников тольяттинского департамента по управлению имуществом антимонопольщики оштрафовали за нарушение требований Закона "О защите конкуренции". Руководителя ведомства и его зама уличили в безвозмездной передаче нежилых помещений, расположенных в Центральном и Комсомольском районах. По закону, это можно делать только …
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7 февраля 2019, 07:58
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Самарца нашли мертвым в бане в Ульяновской области
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6 февраля 2019, 04:00
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Лишь для него все улицы Самары: концертный автопоезд Стаса Михайлова перегородил Солнечную
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6 февраля 2019, 02:32
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Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву
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5 февраля 2019, 06:48
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По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»
Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром …
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5 февраля 2019, 05:47
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Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей
В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, …
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5 февраля 2019, 03:05
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Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата
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25 декабря 2018, 02:41
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В Самарской области введут дневной «тихий час»
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6 декабря 2018, 05:55
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В губдуме обсуждают конституционные права и свободы человека
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4 декабря 2018, 11:37
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В Самарской области может появиться алиментный фонд
В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в …
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21 ноября 2018, 09:37
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Нью-Йоркский отель дает скидку постояльцам за отказ от гаджетов
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22 октября 2018, 10:58
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Самарцы смогут провозить велосипеды в электричках бесплатно
В выходные, 22 и 23 сентября, самарцы смогут бесплатно провозить свои велосипеды в электричках. Такую акцию решила устроить «Самарская пригородная пассажирская компания». Ей дали название «Выходные без автомобиля».
Дав возможность бесплатного провоза «двухколесных коней», СПППК присоединилась ко Всемирному дню без автомобиля. …
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21 сентября 2018, 02:51
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Гей-парад запретили проводить в Жигулевске
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12 сентября 2018, 04:02
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50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой
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10 июля 2018, 12:29
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Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде
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23 апреля 2018, 08:40
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Умер экс-депутат Госдумы от Самарской области Валентин Романов
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28 марта 2018, 01:09
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Самарчанку убили в лесу под Ульяновском: подробности
В среду, 3 января, около 22:15, в лесном массиве села Ундоры Ульяновской области было обнаружено тело 44-летней жительницы Самары с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает МВД по Ульяновской области.
Преступника удалось найти по горячим следам. Уже на …
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5 января 2018, 03:55
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Под Ульяновском разлились отходы от самарских «фанфуриков»
Прокуратура Мелекесского района Ульяновской области начала проверку по факту прорыва 26 августа котлована в поселке Мулловка, где находились производственные отходы самарской компании «Гиппократ». Надзорное ведомство установило, что хранение отходов, в том числе субстанции этилового спирта 5-го класса опасности, осуществляет по …
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29 августа 2017, 08:03
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Ушла купаться без разрешения: 8-летняя девочка из Тольятти утонула в Ульяновской области
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30 июля 2017, 01:23
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На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус
Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 43-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара. По сведениям госавтоинспекции, 56-летний мужчина - водитель автомобиля "Вольво FH – TRUCK 6X2" в составе полуприцепа "Кроне" - не выбрал безопасную дистанцию.
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2 июня 2017, 12:03
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В Самаре оштрафовали товарища Сталина
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12 мая 2017, 11:57
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Валентин Рашкин встал на защиту Михаила Матвеева
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19 апреля 2016, 03:53
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Назад в 90-е: рэкет привел группу димитровградцев в колонию
В Димитровграде Ульяновской области лишены свободы двое жителей региона, изобличенные в вымогательстве. Как установили правоохранители, безработные 24-летний Никита Бондарев и 35-летний Рустам Атоев вступили в сговор, целью которого являлось завладение денежными средствами владельца кафе «Инь Янь». Встретившись с потерпевшим и …
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10 февраля 2016, 12:17
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В России стартовала стройка самого мощного на Земле ядерного реактора
Самый мощный на планете ядерный реактор МБИР построят в Димитровграде уже в ближайшее время, сообщают интернет-издания. Речь идет о многоцелевом исследовательском ядерном реакторе на быстрых нейронах, который необходим для развития мировой ядерной энергетики. Эксперты заявляют: в мире нет подобной установки. …
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12 сентября 2015, 06:12
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41 кандидат в райсоветы Самары отказался от участия в выборах
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7 сентября 2015, 02:47
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