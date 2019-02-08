Нью-Йоркский отель дает скидку постояльцам за отказ от гаджетов Необычную акцию запустила одна из гостиниц Нью-Йорка. Она называется Digital Detox и суть ее состоит в том, чтобы гости хотя бы на время отказывались от использования электронных гаджетов. Речь идет не только о мобильных телефонах, но также о планшетах, ноутбуках …