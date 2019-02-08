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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

Директор «Парков Самары» Воеводин заплатит за колесо обозрения

Директор «Парков Самары» Воеводин заплатит за колесо обозрения

В региональное Управление Федеральной антимонопольной службы поступили результаты проверки прокуратуры Ленинского района областного центра по поводу установки в парке им. Гагарина колеса обозрения высотой 55 метров и стоимостью 72,5 млн рублей.

Выяснилось, что руководитель муниципального бюджетного учреждения заключил с 
8 февраля 2019, 03:05
В Тольятти ищут пропавшего 25-летнего парня

В Тольятти ищут пропавшего 25-летнего парня

В Тольятти ищут 25-летнего Богдана Присяжнюка. На связь молодой человек ни с кем не выходит с 6 февраля. Об этом сообщают в своей группе ВКонтакте активисты регионального отделения ДПСО «Лиза Алерт».

Богдан имеет следующие приметы: рост 185-190 сантиметров, 
7 февраля 2019, 12:33
В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки

В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки

Неприятная история на днях произошла в Тольятти: на ребенка, который шел в школу по улице Ушакова, напали три бродячие собаки. К счастью, школьник отделался синяком и порванной одеждой — он был в длинной куртке, штанах и подштанниках. 

- Дорогие власти, 
7 февраля 2019, 10:08
Тольяттинских чиновников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции

Тольяттинских чиновников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции

Двух сотрудников тольяттинского департамента по управлению имуществом антимонопольщики оштрафовали за нарушение требований Закона "О защите конкуренции". Руководителя ведомства и его зама уличили в безвозмездной передаче нежилых помещений, расположенных в Центральном и Комсомольском районах. По закону, это можно делать только 
7 февраля 2019, 07:58
Самарца нашли мертвым в бане в Ульяновской области

Самарца нашли мертвым в бане в Ульяновской области

Житель Самарской области погиб в Димитровграде. В Ульяновскую область он отправился в командировку. Мужчина остановился в одном из местных отелей и решил отдохнуть с приятелями в бане. Однако посиделки не вышло. 5 февраля друзья обнаружили самарца мертвым.

Как сообщает 
6 февраля 2019, 04:00
Лишь для него все улицы Самары: концертный автопоезд Стаса Михайлова перегородил Солнечную

Лишь для него все улицы Самары: концертный автопоезд Стаса Михайлова перегородил Солнечную

Сегодня в Самаре выступит любимец российских женщин, певец Стас Михайлов. И пока одни томятся в приятном предвкушении концерта, другие, судя по всему, терпят некоторые неудобства.

Дело в том, что звезды российской эстрады редко путешествуют налегке. Они привозят с собой 
6 февраля 2019, 02:32
Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

С 25 февраля увеличится число полетов из Самары в российскую столицу. Авиакомпания «Победа» вводит дополнительный дневной рейс в аэропорт Внуково. Отправляться в путь самолеты будут в 12:05 с понедельника по четверг, а также в субботу. Между тем, еще один рейс 
5 февраля 2019, 06:48
По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром 
5 февраля 2019, 05:47
Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, 
5 февраля 2019, 03:05
Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников заявил о грядущей реструктуризации думского аппарата. Сегодня в областном парламенте всего 49 депутатов, а в Думе работает при этом 400 человек. У председателя возникает резонный вопрос: чем они все занимаются? «Только в своем окружении 
25 декабря 2018, 02:41
В Самарской области введут дневной «тихий час»

В Самарской области введут дневной «тихий час»

В четверг, 6 декабря, депутаты Самарской губдумы одобрили в первом чтении изменения, которые собираются внести в региональный «закон о тишине». Сейчас шуметь в жилых домах запрещено с 22:00 до 08:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Теперь в выходные 
6 декабря 2018, 05:55
В губдуме обсуждают конституционные права и свободы человека

В губдуме обсуждают конституционные права и свободы человека

Конференция "Конституционные права и свободы человека и гражданина" стартовала в Самарской Губернской Думе. Она посвящена 25-летию Конституции РФ и 70-летию юбилея Всеобщей декларации прав человека.  . В 1993 году за Конституцию РФ проголосовали 58.3% граждан. Тогда был дан старт построению 

4 декабря 2018, 11:37
В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в 
21 ноября 2018, 09:37
Нью-Йоркский отель дает скидку постояльцам за отказ от гаджетов

Нью-Йоркский отель дает скидку постояльцам за отказ от гаджетов

Необычную акцию запустила одна из гостиниц Нью-Йорка. Она называется Digital Detox и суть ее состоит в том, чтобы гости хотя бы на время отказывались от использования электронных гаджетов. Речь идет не только о мобильных телефонах, но также о планшетах, ноутбуках 
22 октября 2018, 10:58
Самарцы смогут провозить велосипеды в электричках бесплатно

Самарцы смогут провозить велосипеды в электричках бесплатно

В выходные, 22 и 23 сентября, самарцы смогут бесплатно провозить свои велосипеды в электричках. Такую акцию решила устроить «Самарская пригородная пассажирская компания». Ей дали название «Выходные без автомобиля».

Дав возможность бесплатного провоза «двухколесных коней», СПППК присоединилась ко Всемирному дню без автомобиля. 

21 сентября 2018, 02:51
Гей-парад запретили проводить в Жигулевске

Гей-парад запретили проводить в Жигулевске

Власти Жигулевска повторно запретили проведение гей-парада на территории города. Решение было вынесено после рассмотрения заявки на проведение шествия  "в поддержку соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации". Организаторы заявляли о том, что в акции примут участие до 300 человек. В 
12 сентября 2018, 04:02
50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

14 июля на Молодецком кургане пройдет экологическая акция. Мероприятие пройдет в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». В уборке от мусора на одной из самых известных точек региона примут участие волонтеры из Самары, Тольятти и Жигулевска. Всего 50 человек.

Целью акции является 

10 июля 2018, 12:29
Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

21 апреля в Димитровграде произошло ЧП. В субботу бездомная собака напала на 8-летнюю девочку и покусала ее. Все случилось во дворе дома №18 по улице Западной.

Сразу после инцидента родители отвезли малышку в больницу, где ей оказали всю необходимую 
23 апреля 2018, 08:40
Умер экс-депутат Госдумы от Самарской области Валентин Романов

Умер экс-депутат Госдумы от Самарской области Валентин Романов

Сегодня на 81-м году жизни умер выдающийся партийный деятель, депутат Государственной думы пяти созывов, бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС, член президиума ЦК КПРФ Валентин Романов. Соболезнования в адрес его семьи и близких от себя лично и от имени регионального 

28 марта 2018, 01:09
Самарчанку убили в лесу под Ульяновском: подробности

Самарчанку убили в лесу под Ульяновском: подробности

В среду, 3 января, около 22:15, в лесном массиве села Ундоры Ульяновской области было обнаружено тело 44-летней жительницы Самары с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает МВД по Ульяновской области.

Преступника удалось найти по горячим следам. Уже на 
5 января 2018, 03:55
Под Ульяновском разлились отходы от самарских «фанфуриков»

Под Ульяновском разлились отходы от самарских «фанфуриков»

Прокуратура Мелекесского района Ульяновской области начала проверку по факту прорыва 26 августа котлована в поселке Мулловка, где находились производственные отходы самарской компании «Гиппократ». Надзорное ведомство установило, что хранение отходов, в том числе субстанции этилового спирта 5-го класса опасности, осуществляет по 

29 августа 2017, 08:03
Ушла купаться без разрешения: 8-летняя девочка из Тольятти утонула в Ульяновской области

Ушла купаться без разрешения: 8-летняя девочка из Тольятти утонула в Ульяновской области

Вчера, 29 июля, стало известно, что прокуратура Новомалыклинского района Ульяновской области начала проводить проверку по факту гибели малолетнего ребенка. Трагедия произошла в селе Вернее Якушкино.

8-летняя девочка приехала из Тольятти в гости к своей бабушке. Девочка сразу же стала 
30 июля 2017, 01:23
На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус

На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 43-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара. По сведениям госавтоинспекции, 56-летний мужчина - водитель автомобиля "Вольво FH – TRUCK 6X2" в составе полуприцепа "Кроне" - не выбрал безопасную дистанцию.
В итоге произошло столкновение 

2 июня 2017, 12:03
В Самаре оштрафовали товарища Сталина

В Самаре оштрафовали товарища Сталина

Ленинский районный суд постановил оштрафовать на 10 тысяч рублей 1-го секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина. Ранее он носил фамилию Биктагиров. Товарища Сталина признали виновным в нарушении порядка проведения демонстрации.
Служители Фемиды решили, что 1 мая на площади имени Куйбышева 

12 мая 2017, 11:57
Валентин Рашкин встал на защиту Михаила Матвеева

Валентин Рашкин встал на защиту Михаила Матвеева

Первый секретарь московского горкома и заместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин выступил на заседании Госдумы с заявлением о своих коллегах из партии «Единая Россия». В частности, он отметил, что коммунистами  подготовлен доклад, в котором «собрана информация о деятельности более 300 

19 апреля 2016, 03:53
Назад в 90-е: рэкет привел группу димитровградцев в колонию

Назад в 90-е: рэкет привел группу димитровградцев в колонию

В Димитровграде Ульяновской области лишены свободы двое жителей региона, изобличенные в вымогательстве. Как установили правоохранители, безработные 24-летний Никита Бондарев и 35-летний Рустам Атоев вступили в сговор, целью которого являлось завладение денежными средствами владельца кафе «Инь Янь». Встретившись с потерпевшим и 
10 февраля 2016, 12:17
В России стартовала стройка самого мощного на Земле ядерного реактора

В России стартовала стройка самого мощного на Земле ядерного реактора

Самый мощный на планете ядерный реактор МБИР построят в Димитровграде уже в ближайшее время, сообщают интернет-издания. Речь идет о многоцелевом исследовательском ядерном реакторе на быстрых нейронах, который необходим для развития мировой ядерной энергетики. Эксперты заявляют: в мире нет подобной установки. 
12 сентября 2015, 06:12
41 кандидат в райсоветы Самары отказался от участия в выборах

41 кандидат в райсоветы Самары отказался от участия в выборах

После старта досрочного голосования в Самаре сразу 39 кандидатов снялись с выборов в Кировском районе, еще двое - в Советском.
 
В демарше участвуют одномандатники, причем в их числе кроме самовыдвиженцев сторонники различных политических сил – ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России". Причина, 
7 сентября 2015, 02:47
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