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Материалы по теме:

Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре

Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре

В Самаре завершился суд над бывшей заведующей детским садом №42. Она обвинялась в незаконном присвоении денег.

По версии следствия, женщина устроила воспитателем своего знакомого. Человек числился в штате, но своих обязанностей не исполнял. При этом ему начислялась зарплата. Деньги присваивала заведующая. 

15 июня 2018, 10:32
Минспорт РФ требует у подрядчика «Самара Арены» сотни миллионов рублей

Минспорт РФ требует у подрядчика «Самара Арены» сотни миллионов рублей

Минспорт России продолжит через суд требовать 609 миллионов рублей с ПСО «Казань» - генподрядчика строительства «Самара Арены». Именно в такую сумму ведомство оценило размер неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по госконтракту на сооружение объекта. Министерство обратилось в арбитражный суд 

14 июня 2018, 05:09
Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

Областной арбитражный суд обязал тольяттинского автодилера «Крумб-Сервис» освободить землю под собственным техцентром. Речь идет об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров в 6-м квартале Автозаводского района. С иском к компании, специализирующейся в основном на продажах «Лада» и «УАЗ», обращалась мэрия 

13 июня 2018, 07:00
Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей

Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей

 Вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерина намерена судиться с государством. Иск она подала в Лининский районный суд Самары. Женщина хочет получить в качестве компенсации морального вреда за время, проведенное в тюрьме, 10 миллионов рублей, сообщает ВолгаНьюс.

«Думаю, не 
13 июня 2018, 03:23
18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре

18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре

В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве 

29 марта 2018, 11:08
Мужчину сильно избили металлическим ковшом в Жигулевске

Мужчину сильно избили металлическим ковшом в Жигулевске

На днях в больницу города Жигулевск поступил мужчина. Медики диагностировали у него травмы головы. Пациент рассказал, что его избили дома. Действуя по инструкции, врачи сообщили обо всем полицейским.

Правоохранители выяснили, что пострадавший поссорился со своей второй половиной. Конфликт произошел на почве 

21 февраля 2018, 10:13
Житель Безенчукского района избил приятеля трубой от пылесоса

Житель Безенчукского района избил приятеля трубой от пылесоса

Обычная посиделка в формате «на троих» в Безенчукском районе закончилась возбуждением уголовного дела. Компания приятелей распивала спиртное и общалась. В какой-то момент между собутыльниками разгорелась ссора, которая переросла в драку. Участник конфликта схватил трубу от пылесоса и начал отмахиваться ею 

8 февраля 2018, 04:29
Самарец избил сожительницу до смерти

Самарец избил сожительницу до смерти

В Самаре 53-летняя местная жительница погибла после конфликта со своим сожителем, передает ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавшая была доставлена в медучреждение с различными тяжелыми травмами, от которых она впоследствии скончалась.
 
Как установили сотрудники полиции, женщина жила в 
2 декабря 2017, 06:40
Объявлены российские цены на Volvo XC90 нового поколения

Объявлены российские цены на Volvo XC90 нового поколения

С начала июня россияне могут сделать заказ на Volvo XC90 нового поколения. Об этом сообщает Автостат. Базовая переднеприводная комплектация модели с дизельным двигателем D4 Auto (мощностью 190 лошадиных сил, расход топлива 5,3 литра) обойдется в 3 млн 40 тыс. рублей. 
3 июня 2015, 12:39
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