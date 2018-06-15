Двое жителей Самары вскоре предстанут перед судом за то, что «заказали» избиение человека. По версии следствия, один из фигурантов дела попросил своего сообщника подыскать кого-нибудь, кто согласится совершить нападение на жертву. За это исполнителю готовы были заплатить 110 тысяч рублей.
Спустя некоторое время «подрядчик» нашелся. В апреле 2016 года он вместе с двумя приятелями жестоко избил 50-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в суд Железнодорожного района Самары, сообщает региональное СУ СК РФ.
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