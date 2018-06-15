На днях в больницу города Жигулевск поступил мужчина. Медики диагностировали у него травмы головы. Пациент рассказал, что его избили дома. Действуя по инструкции, врачи сообщили обо всем полицейским.

Правоохранители выяснили, что пострадавший поссорился со своей второй половиной. Конфликт произошел на почве …