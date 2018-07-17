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Двое жителей Самары заказали избиение человека

Двое жителей Самары заказали избиение человека

Двое жителей Самары вскоре предстанут перед судом за то, что «заказали» избиение человека. По версии следствия, один из фигурантов дела попросил своего сообщника подыскать кого-нибудь, кто согласится совершить нападение на жертву. За это исполнителю готовы были заплатить 110 тысяч рублей.

Спустя 

15 июня 2018, 12:59
18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре

18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре

В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве 

29 марта 2018, 11:08
Мужчину сильно избили металлическим ковшом в Жигулевске

Мужчину сильно избили металлическим ковшом в Жигулевске

На днях в больницу города Жигулевск поступил мужчина. Медики диагностировали у него травмы головы. Пациент рассказал, что его избили дома. Действуя по инструкции, врачи сообщили обо всем полицейским.

Правоохранители выяснили, что пострадавший поссорился со своей второй половиной. Конфликт произошел на почве 

21 февраля 2018, 10:13
Житель Безенчукского района избил приятеля трубой от пылесоса

Житель Безенчукского района избил приятеля трубой от пылесоса

Обычная посиделка в формате «на троих» в Безенчукском районе закончилась возбуждением уголовного дела. Компания приятелей распивала спиртное и общалась. В какой-то момент между собутыльниками разгорелась ссора, которая переросла в драку. Участник конфликта схватил трубу от пылесоса и начал отмахиваться ею 

8 февраля 2018, 04:29
Заплатят за питомцев: Готовится законопроект о платной регистрации домашних животных

Заплатят за питомцев: Готовится законопроект о платной регистрации домашних животных

В Государственной Думе разработали законопроект об учете и идентификации домашних питомцев. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на зампреда думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова.
Данный документ собираются представить к рассмотрению. По словам экспертов, закон 

9 октября 2017, 10:09
В Нижнем Новгороде примут на работу кота с окладом 20 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде примут на работу кота с окладом 20 тысяч рублей

Появилась информация об уникальном рабочем месте специально для котов в Нижнем Новгороде. Домашний питомец сможет получать более 20 тысяч рублей.
Усатый работник окажется желанным гостем в одной из строительных фирм. При этом к соискателю предъявляются определенные требования. Он должен адекватно 

21 августа 2017, 05:33
Четвероногие самураи: Японцы создали доспехи для домашних животных

Четвероногие самураи: Японцы создали доспехи для домашних животных

Миниатюрные самурайские доспехи для домашних питомцев разработали специалисты японской компании Samurai Age. Как говорят дизайнеры, животные в таком облачении будут всегда защищены, а кроме того, эти атрибуты поддержат в собаках и котах дух воина.
Специализированная одежда для четвероногих производится для 

14 июня 2017, 08:19
В Самаре до конца мая можно бесплатно сводить кошку или собаку к ветеринару

В Самаре до конца мая можно бесплатно сводить кошку или собаку к ветеринару

Жители 10 крупнейших городов России смогут привести своих кошек и собак на бесплатный профосмотр у ветеринаров.
 
Акция «День здоровья» пройдет в мае в ветклиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода и Омска при поддержке одного 

11 мая 2017, 05:30
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