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Двое жителей Самары заказали избиение человека
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15 июня 2018, 12:59
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18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре
В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве …
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29 марта 2018, 11:08
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Мужчину сильно избили металлическим ковшом в Жигулевске
На днях в больницу города Жигулевск поступил мужчина. Медики диагностировали у него травмы головы. Пациент рассказал, что его избили дома. Действуя по инструкции, врачи сообщили обо всем полицейским.
Правоохранители выяснили, что пострадавший поссорился со своей второй половиной. Конфликт произошел на почве …
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21 февраля 2018, 10:13
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Житель Безенчукского района избил приятеля трубой от пылесоса
Обычная посиделка в формате «на троих» в Безенчукском районе закончилась возбуждением уголовного дела. Компания приятелей распивала спиртное и общалась. В какой-то момент между собутыльниками разгорелась ссора, которая переросла в драку. Участник конфликта схватил трубу от пылесоса и начал отмахиваться ею …
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8 февраля 2018, 04:29
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Заплатят за питомцев: Готовится законопроект о платной регистрации домашних животных
В Государственной Думе разработали законопроект об учете и идентификации домашних питомцев. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на зампреда думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова.
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9 октября 2017, 10:09
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В Нижнем Новгороде примут на работу кота с окладом 20 тысяч рублей
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21 августа 2017, 05:33
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Четвероногие самураи: Японцы создали доспехи для домашних животных
Миниатюрные самурайские доспехи для домашних питомцев разработали специалисты японской компании Samurai Age. Как говорят дизайнеры, животные в таком облачении будут всегда защищены, а кроме того, эти атрибуты поддержат в собаках и котах дух воина.
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14 июня 2017, 08:19
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В Самаре до конца мая можно бесплатно сводить кошку или собаку к ветеринару
Жители 10 крупнейших городов России смогут привести своих кошек и собак на бесплатный профосмотр у ветеринаров.
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11 мая 2017, 05:30