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Материалы по теме:

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно 
4 февраля 2019, 05:37
Трамваи вернутся на Заводское шоссе в Самаре после апреля

Трамваи вернутся на Заводское шоссе в Самаре после апреля

Стало известно, что трамваи снова пустят по Заводскому шоссе после апреля этого года. Движение планируется восстановить после того, как на шоссе завершится ремонт. Напомним, что трамваи не ходят в Юнгородок через Заводское шоссе с лета прошлого года. Маршруты № 2, 
4 февраля 2019, 05:22
В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области нашли трех подростков, которые сбежали из социального учреждения. Педагог рассказала, что 15-летний и двое 17-летних воспитанников спокойно играли в настольные игры, а затем ушли из комнаты в заведении. Воспитатель обнаружила, что они покинули здание через окно — 
4 февраля 2019, 04:11
Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска «спалился» на наркотиках. Прокурор Жигулевска направил в городской суд для рассмотрения уголовное дело в отношении 26-летнего неоднократно судимого за тяжкие преступления папы трех детей. Его обвиняют в пяти случаях сбыта и покушения на продажу наркотиков в 
4 февраля 2019, 02:37
В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке 
4 февраля 2019, 10:24
Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт

Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт

В ближайшие дни Сеть снова «атакуют» мемы о дорожных червях, которые виноваты в проблемах с самарскими дорогами: 3 февраля на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова возник провал на проезжей части. Как сообщили в ГУ МВД по 
4 февраля 2019, 07:58
Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду

Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду

В воскресенье, 3 февраля, спасатели из Сызрани пришли на помощь мужчине с ребенком. Глава семейства сам обратился к сотрудникам оперативной службы и поведал свою печальную историю. Вместе с шестилетним сыном он отправился покататься по Волге на снегоходе, но между островами 
4 февраля 2019, 07:32
40 человек эвакуировали из горящего «барака» под Самарой

40 человек эвакуировали из горящего «барака» под Самарой

Вчера, 2 февраля, поздно вечером в самарском поселке Толевый горел жилой двухэтажный дом. Оттуда было эвакуировано 40 человек, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
 
По предварительной версии пожарных, в бараке (так называют в народе старые 2-эажные здания послевоенной 

3 февраля 2019, 04:50
В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе

В понедельник, 28 января, пожарные тушили автосервис на Ракитовском шоссе в Кировском районе. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 15:04. По неизвестной причине горел утеплитель стены в автосервисе на площади 1 квадратный метр. На месте 
29 января 2019, 10:02
Два человека погибли на пожаре в двухэтажном бараке на Крейсерной

Два человека погибли на пожаре в двухэтажном бараке на Крейсерной

Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Крейсерной в Самаре поступило вчера, 25 января, в 17:27.
 
По информации регуправления ГУ МЧС, пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. Из горящего барака были эвакуированы пятнадцать человек.
 
Пожар 

26 января 2019, 04:19
В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В ночь на четверг, 24  января, пожарные тушили автобус на Ракитовском шоссе в областной столице. Как только сигнал поступил дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях, на место происшествия выехали девять сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. По 
24 января 2019, 01:00
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