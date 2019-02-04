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В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно …
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4 февраля 2019, 05:37
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Трамваи вернутся на Заводское шоссе в Самаре после апреля
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4 февраля 2019, 05:22
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В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения
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4 февраля 2019, 04:11
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Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей
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4 февраля 2019, 02:37
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В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской
Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке …
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4 февраля 2019, 10:24
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Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт
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4 февраля 2019, 07:58
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Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду
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4 февраля 2019, 07:32
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40 человек эвакуировали из горящего «барака» под Самарой
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3 февраля 2019, 04:50
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В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе
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29 января 2019, 10:02
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Два человека погибли на пожаре в двухэтажном бараке на Крейсерной
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26 января 2019, 04:19
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В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе
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24 января 2019, 01:00
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