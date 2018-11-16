В Самаре после вчерашней коммунальной аварии на Московском шоссе по-прежнему холодно почти в десятке жилых домов в районе улиц Тихвинской и 8-ой Радиальной.
Напомним, в ночь на четверг там случилась утечка горячей воды, провалился асфальт , а в образовавшуюся яму угодил автомобиль «Хёнде». Его водитель, выбираясь из машины, получил серьезные ожоги. На Московском шоссе на время пришлось перекрывать движение.
Сотрудники МЧС рапортовали, что без отопления остались 26 жилых домов. Якобы их перевели на резервную схему отопления, но по словам местных жителей, батареи в большинстве квартир всю ночь и утро были холодными, а столбики термометров кое-где не поднимались выше 12 градусов.
Сегодня утром «Предприятие тепловых сетей» на официальный запрос «ТЕРРЫ» ответило , что сварочные работы на месте повреждения тепломагистрали по ул.Гастелло были завершены 16 ноября в 0:46. К 4 часам утра для потребителей была восстановлена штатная схема подачи теплоносителя. Но на момент 12 часов дня, со слов, наших телезрителей, в некоторых домах, в частности по Тихвинской и 8-й Радиальной еще холодно.
|
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега
|
13 ноября 2018, 05:08
|
В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов
|
9 ноября 2018, 05:51
|
В блогах: как мэрия Тольятти и гордума управмикрорайонами делить будут?
|
9 ноября 2018, 09:09
|
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
|
30 октября 2018, 02:36
|
В Самаре на резервную схему переведут часть домов Кировского района
Во вторник, 30 октября, в Кировском районе специалисты «ПТС» будут ремонтировать тепловую сеть в районе улицы Путейской, проспекта Металлургов, улиц Юбилейной и Свободы. По словам представителей ресурсосберегающей организации, ремонт завершат за один день. С 09:00 до 20:00 вторника теплоснабжение будет …
|
30 октября 2018, 08:34
|
В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло
|
27 октября 2018, 09:56
|
В Самаре прошел парад коммунальной техники
|
25 октября 2018, 10:10
|
Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды
24 октября жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды. Причиной коммунальных неудобств стала авария на водоводе диаметром 900 миллиметров. Сейчас специалисты «Самарских коммунальных систем» работают над восстановлением трубопровода.
На время проведения работ пришлось перекрыть часть улицы Мориса Тореза …
|
24 октября 2018, 10:49
|
В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления
|
22 октября 2018, 02:39
|
Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области
|
17 октября 2018, 01:04
|
Во время старта самарской ракеты «Союз» с Байконура произошла авария
|
11 октября 2018, 01:13