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В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

Стало известно, что грядущей зимой основная очистка автомобильных дорог будет производиться по ночам, а дворов — в дневное время. Кроме того, на нескольких улицах введут запрет на ночную парковку, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Также зимой планируются временные 
13 ноября 2018, 05:08
В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов

В Самаре без отопления остались 161 дом и 6 детсадов

В пятницу, 9 ноября, в Октябрьском районе Самары произошла коммунальная авария - серьезный порыв на теплотрассе диаметром 700 мм в районе дома № 44 по улице Николая Панова. Прекратилась подача отопления в 161 жилой многоквартирный дом, 6 детских садов, 5 
9 ноября 2018, 05:51
В блогах: как мэрия Тольятти и гордума управмикрорайонами делить будут?

В блогах: как мэрия Тольятти и гордума управмикрорайонами делить будут?

Блогер Игорь Кондратьев затронул тему о том, как мэрия Тольятти и местная гордума будут делить «умок» - то есть управляющих микрорайонами.

"После страстей, разыгранных в несколько серий вокруг избрания председателя и вице-спикеров тольяттинской думы, началась «возня» вокруг «умок». Прошел 
9 ноября 2018, 09:09
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
В Самаре на резервную схему переведут часть домов Кировского района

В Самаре на резервную схему переведут часть домов Кировского района

Во вторник, 30 октября, в Кировском районе специалисты «ПТС» будут ремонтировать тепловую сеть в районе улицы Путейской, проспекта Металлургов, улиц Юбилейной и Свободы. По словам представителей ресурсосберегающей организации, ремонт завершат за один день. С 09:00 до 20:00 вторника теплоснабжение будет 
30 октября 2018, 08:34
В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло

В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло

Долги жителей губернии за тепло и горячую воду достигли 378 млн рублей. В Самаре и Тольятти энергетики начали клеить на подъездах домов списки должников за тепло и горячую воду, на почтовые ящики самых злостных неплательщиков - наклейки "Здесь живет должник". 
27 октября 2018, 09:56
В Самаре прошел парад коммунальной техники

В Самаре прошел парад коммунальной техники

25 октября на площади Куйбышева в Самаре прошел парад коммунальной техники. Все эти трактора, грузовики и бульдозеры будут убирать город от снега во время зимы. Планируется, что на улицах города будут работать до 400 машин.

Подробный репортаж о мероприятии 
25 октября 2018, 10:10
Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды

Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды

24 октября жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды. Причиной коммунальных неудобств стала авария на водоводе диаметром 900 миллиметров. Сейчас специалисты «Самарских коммунальных систем» работают над восстановлением трубопровода.

На время проведения работ пришлось перекрыть часть улицы Мориса Тореза 

24 октября 2018, 10:49
В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В понедельник, 22 октября, стало известно, что 22 дома в Центральном районе Тольятти остались без отопления. На аппаратном совещании в мэрии рассказали, что это случилось из-за аварии на теплосети. Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады, они должны устранить последствия 
22 октября 2018, 02:39
Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области

Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области

Вечером, 16  октября на территории национального парка «Самарская Лука» произошла авария. Водитель KIA Rio ехал по дороге со стороны села Ширяево к трассе М-5. На одном из участков он проявил невнимательность и под колесами легковушки оказался лось. Животное погибло на 
17 октября 2018, 01:04
Во время старта самарской ракеты «Союз» с Байконура произошла авария

Во время старта самарской ракеты «Союз» с Байконура произошла авария

11 октября стало известно об аварии с самарской ракетой "Союз МС-10". Носитель стартовал с космодрома «Байконур». На его борту находились члены нового экипажа МКС: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Во время аварии сработала система спасения, и 
11 октября 2018, 01:13
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