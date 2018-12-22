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Материалы по теме:

В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В пятницу, 21 декабря, произошел пожар в кафе, расположенном в торговом центре «Айсберг» на улице Дачной. Пожарная сигнализация сработала там около трех часов дня. В заведении находились 23 человека. Все сотрудники и посетители точки общепита смогли самостоятельно выйти из здания. 
21 декабря 2018, 05:46
В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме

В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме

В среду вечером, 19 декабря, в Тольятти произошел крупный пожар. В 19:57 дежурному сообщили о возгорании на Лесопарковом шоссе в Центральном районе Автограда. На площади 200 квадратных метров горела мансарда в жилом доме. На месте событий работали 20 сотрудников оперативного 
20 декабря 2018, 11:27
Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

В ночь на 17 декабря в Самарской области произошел крупный пожар. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, около 03:05 в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти загорелись частный дом, хозяйственные постройки и гараж. Огонь охватил около 200 квадратных метров площади. На 

17 декабря 2018, 11:11
В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической

В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической

Накануне пожарные тушили крупное возгорание в областной столице. В 12:08 16 декабря стало известно, что на улице Демократической в Кировском районе вспыхнул частный дом. Пламя распространилось на площади 120 кв.м. На месте событий работали 15 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 
17 декабря 2018, 08:00
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