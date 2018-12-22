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В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»
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21 декабря 2018, 05:46
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В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме
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20 декабря 2018, 11:27
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Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти
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17 декабря 2018, 11:11
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В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической
Накануне пожарные тушили крупное возгорание в областной столице. В 12:08 16 декабря стало известно, что на улице Демократической в Кировском районе вспыхнул частный дом. Пламя распространилось на площади 120 кв.м. На месте событий работали 15 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали …
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17 декабря 2018, 08:00