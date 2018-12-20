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Материалы по теме:

Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

На днях на железной дороге в Болгарии произошло ЧП. Поезд, следовавший  из Септември в Добринище сошел с рельсов. Инцидент случился на участке между городами Якоруда и Белица.

По предварительной версии, состав ушел под откос из-за того, что он наехал 
20 декабря 2018, 02:20
В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании. 
 
- Надеемся, у вора проснётся совесть, 
20 декабря 2018, 02:05
В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
 
- Возобновление теплоснабжения 
20 декабря 2018, 01:44
В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

Накануне, 19 декабря, в областной столице под колесами джипа оказалась женщина-пешеход. В 10:30 53-летний автомобилист ехал на Toyota Land Cruiser 150 по улице Черемшанской в сторону проспекта Кирова. По предварительным данным, при повороте направо на проспект Кирова напротив дома № 
20 декабря 2018, 12:37
На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело

На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Женщину подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также фигурантами дела по статье «Посредничество во 
20 декабря 2018, 12:16
Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об уровне зарплат и реальных доходов населения в этом году. По данным подконтрольного ему ведомства, в 2017 году показатель реальной заработной платы составлял 104,6, а уже в 2018 — 108,5.
 
20 декабря 2018, 12:01
Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза

Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза

В ночь на четверг, 20 декабря, в 02:30 в Самаре была восстановлена подача воды жителям домов, которые затронула авария на улице Мориса Тореза. Напомним, что с 18 декабря велись аварийно-строительные работы на водоводе диаметром 900 миллиметров дома №67, который повредила 
20 декабря 2018, 09:50
Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят

Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят

В среду, 19 декабря, специалисты приступят к замене 6 метров трубы на улице Мориса Тореза. Правда, сначала нужно, чтобы из нее вытекла вся вода. Напомним, что накануне в Железнодорожном районе Самары произошла крупная коммунальная авария — технологический сбой на водоводе 
19 декабря 2018, 11:10
По Сызрани гуляет зеленая собака

По Сызрани гуляет зеленая собака

В Сызрани заметили собаку непривычного зеленого цвета. Теперь горожане с азартом обсуждают, что случилось с животным и почему его шерсть приобрела такой насыщенный оттенок? Наиболее адекватной и логичной выглядит версия, что животное испачкалось красителем, который добавили коммунальщики в систему отопления. 
18 декабря 2018, 04:56
Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

В ночь на 17 декабря в Самарской области произошел крупный пожар. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, около 03:05 в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти загорелись частный дом, хозяйственные постройки и гараж. Огонь охватил около 200 квадратных метров площади. На 

17 декабря 2018, 11:11
В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической

В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической

Накануне пожарные тушили крупное возгорание в областной столице. В 12:08 16 декабря стало известно, что на улице Демократической в Кировском районе вспыхнул частный дом. Пламя распространилось на площади 120 кв.м. На месте событий работали 15 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 
17 декабря 2018, 08:00
Крупный пожар в Сызрани: на тушение выезжали 20 человек

Крупный пожар в Сызрани: на тушение выезжали 20 человек

Сегодня, 16 декабря, рано утром на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о пожаре на улице Крупской в Сызрани. Там загорелся частный дом. Пламя охватило участок в 120 квадратных метров.
На тушение пожара выезжало пожарно-спасательное подразделение 

16 декабря 2018, 04:10
В Сызрани 20 пожарных тушили частный дом 1,5 часа

В Сызрани 20 пожарных тушили частный дом 1,5 часа

В среду, 12 декабря, пожарные выезжали на улицу Коммунаров в Сызрани. Сигнал о пожаре в частном доме поступил в 4:45. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пламя полностью было затушено в 6:22. Официальных данных о пострадавших нет, но ранее в 
12 декабря 2018, 04:11
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