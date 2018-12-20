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Материалы по теме:

Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

На днях на железной дороге в Болгарии произошло ЧП. Поезд, следовавший  из Септември в Добринище сошел с рельсов. Инцидент случился на участке между городами Якоруда и Белица.

По предварительной версии, состав ушел под откос из-за того, что он наехал 
20 декабря 2018, 02:20
В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании. 
 
- Надеемся, у вора проснётся совесть, 
20 декабря 2018, 02:05
В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
 
- Возобновление теплоснабжения 
20 декабря 2018, 01:44
В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

Накануне, 19 декабря, в областной столице под колесами джипа оказалась женщина-пешеход. В 10:30 53-летний автомобилист ехал на Toyota Land Cruiser 150 по улице Черемшанской в сторону проспекта Кирова. По предварительным данным, при повороте направо на проспект Кирова напротив дома № 
20 декабря 2018, 12:37
На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело

На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Женщину подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также фигурантами дела по статье «Посредничество во 
20 декабря 2018, 12:16
Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об уровне зарплат и реальных доходов населения в этом году. По данным подконтрольного ему ведомства, в 2017 году показатель реальной заработной платы составлял 104,6, а уже в 2018 — 108,5.
 
20 декабря 2018, 12:01
В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме

В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме

В среду вечером, 19 декабря, в Тольятти произошел крупный пожар. В 19:57 дежурному сообщили о возгорании на Лесопарковом шоссе в Центральном районе Автограда. На площади 200 квадратных метров горела мансарда в жилом доме. На месте событий работали 20 сотрудников оперативного 
20 декабря 2018, 11:27
Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку

Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку

В Чапаевске завели уголовное дело на кассира управляющей компании ИП Быков. По версии следствия, в прошлом году 28-летняя женщина похитила из кассы 953 тысячи рублей. Эти деньги местные жители заплатили за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов. Все вырученные средства 
19 декабря 2018, 04:09
Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят

Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят

В среду, 19 декабря, специалисты приступят к замене 6 метров трубы на улице Мориса Тореза. Правда, сначала нужно, чтобы из нее вытекла вся вода. Напомним, что накануне в Железнодорожном районе Самары произошла крупная коммунальная авария — технологический сбой на водоводе 
19 декабря 2018, 11:10
По Сызрани гуляет зеленая собака

По Сызрани гуляет зеленая собака

В Сызрани заметили собаку непривычного зеленого цвета. Теперь горожане с азартом обсуждают, что случилось с животным и почему его шерсть приобрела такой насыщенный оттенок? Наиболее адекватной и логичной выглядит версия, что животное испачкалось красителем, который добавили коммунальщики в систему отопления. 
18 декабря 2018, 04:56
Коммунальщики усиленно чистят кровли в Самаре

Коммунальщики усиленно чистят кровли в Самаре

За последние три дня в Самаре выпало рекордное количество осадков, и коммунальщики уже приступили к очистке кровель. Неустойчивая погода со снегопадами и потеплениями привела к тому, что на крышах домов Самары появились первые сосульки. Жители домов с покатыми кровлями 
12 декабря 2018, 08:21
В Сызрани жители многоэтажек лишились горячей воды из-за коммунальной аварии

В Сызрани жители многоэтажек лишились горячей воды из-за коммунальной аварии

С 17:00 воскресенья, 9 декабря, без горячего водоснабжения остались два многоквартирных дома в Юго-Западном районе. По сообщению администрации Сызрани, отключение в многоэтажках № 60 и 68 по проспекту 50 лет Октября связано с коммунальной аварией — прорыв на сетях произошел 
10 декабря 2018, 08:21
В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

Во вторник, 4 декабря, в областной столице зафиксировали сразу две коммунальные аварии. На теплотрассе диаметром 800 миллиметров произошел порыв на улице Блюхера, 28А. Из-за этого по резервной схеме подавалось тепло в 62 многоквартирных домах, 2 детских садах, 6 учебных заведений 
4 декабря 2018, 08:05
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