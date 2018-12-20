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Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии
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20 декабря 2018, 02:20
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В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»
В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании.
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20 декабря 2018, 02:05
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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный
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20 декабря 2018, 12:37
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На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело
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20 декабря 2018, 12:16
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Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат
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20 декабря 2018, 12:01
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В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме
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20 декабря 2018, 11:27
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Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку
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19 декабря 2018, 04:09
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Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят
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19 декабря 2018, 11:10
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По Сызрани гуляет зеленая собака
В Сызрани заметили собаку непривычного зеленого цвета. Теперь горожане с азартом обсуждают, что случилось с животным и почему его шерсть приобрела такой насыщенный оттенок? Наиболее адекватной и логичной выглядит версия, что животное испачкалось красителем, который добавили коммунальщики в систему отопления. …
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18 декабря 2018, 04:56
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Коммунальщики усиленно чистят кровли в Самаре
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12 декабря 2018, 08:21
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В Сызрани жители многоэтажек лишились горячей воды из-за коммунальной аварии
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10 декабря 2018, 08:21
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В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии
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4 декабря 2018, 08:05