186 краж автомобилей произошло в Самаре с начала 2017 года 186 краж автомобилей произошло в Самаре с начала 2017 года. Нашли пока только пятую часть угнанных машин. Такие данные во вторник озвучил начальник городской полиции Дмитрий Блохин. Он рассказал, что пресечена деятельность сразу двух крупных преступных групп.

Одна из них …