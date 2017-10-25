Завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела по факту сговора и коммерческого подкупа при проведении торгов на обслуживание медицинского оборудования в больницах Самары. На кону тогда было 4 млрд рублей. Фигурантами этого дела стали зам министра здравоохранения региона Альберт Навасардян, директор компании "Современные медицинские технологии" Сергей Шатило и его заместитель Алексей Санкеев, а также еще четыре человека. Предположительно, это должностные лица организаций "Центр эффективной хирургии", ООО "Медсимвол", ООО "ДжиИ Хэлскеа" и областной клинической больницы имени Середавина. Всем им следователи предъявили обвинение. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела.
Как уже рассказывала ТЕРРА, как только началось следствие, Альберт Навасардян был отстранен от работы в Миндзраве, а затем и уволен. По оперативным данным, он помог СМТ выиграть тендер. Свою вину ни один из фигурантов не признает. Свою проверку по данным фактам проводило и региональное управление ФАС. Антимонопольщики признали участников торгов виновными в картельном сговоре и наложили крупные штрафы.
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