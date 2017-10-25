7
17
44
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1

Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1

На финальной стадии находится расследование другого уголовного дела - в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей.
Картамышева своей вины не признает, 

25 октября 2017, 06:07
В Самаре внучка выкрала деньги и золото у своей бабушки

В Самаре внучка выкрала деньги и золото у своей бабушки

Самарские полицейские раскрыли кражу денег и золотых украшений. Потерпевшая – 73-летняя бабушка. Она проживает в доме на Московском шоссе. Пожилая женщина рассказала, что у нее из квартиры пропали драгоценности и 41 тысяча рублей. Следов взлома полицейские на месте преступления не 

25 октября 2017, 10:11
По фактам поджогов автомобилей полицейские возбудили 23 уголовных дела

По фактам поджогов автомобилей полицейские возбудили 23 уголовных дела

В этом году в Самаре злоумышленники часто поджигали машины. По данным фактам полицейские возбудили 23 уголовных дела. По статистике, чаще всего автопреступления совершаются в самых больших районах Самары - Кировском, Промышленном и Октябрьском.
 
Дмитрий Блохин, начальник Управления МВД России 

24 октября 2017, 05:57
186 краж автомобилей произошло в Самаре с начала 2017 года

186 краж автомобилей произошло в Самаре с начала 2017 года

186 краж автомобилей произошло в Самаре с начала 2017 года. Нашли пока только пятую часть угнанных машин. Такие данные во вторник озвучил начальник городской полиции Дмитрий Блохин. Он рассказал, что пресечена деятельность сразу двух крупных преступных групп.
Одна из них 

24 октября 2017, 05:54
Адвокат создателя холдинга

Адвокат создателя холдинга "Кваттрон" Алексея Солдатова потребовал вернуть дело прокурору

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году он передал подложные документы для получения кредита в "Россельхозбанке" своему бизнес-партнеру Елене Андреевой. Речь идет о сумме в 74 миллиона 700 тысяч рублей под залог оборудования для фирмы НПО "Смена", 

23 января 2017, 05:44
Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Приговоренному к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин экс-милиционеру из Ангарска предъявили новое обвинение еще по 25 эпизодам. Об этом сегодня информирует ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Иркутской области. Таким образом, 52-летний Михаил Попков обвиняется в 

10 января 2017, 03:19
Светлану Лада-Русь подозревают в создании НКО, посягающей на личность и права граждан

Светлану Лада-Русь подозревают в создании НКО, посягающей на личность и права граждан

В отношении лидера ликвидированной партии "Воля" Светланы Лада-Русь, более известной как Пеунова, начато еще одно расследование. Теперь ее подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье дело возбуждено впервые в России.
Отметим, что политику 

22 декабря 2016, 04:27
СК создаст систему прогнозирования преступлений

СК создаст систему прогнозирования преступлений

Российский Следственный комитет объявил тендер на разработку особой системы, которая позволит прогнозировать преступления в интернете. Эта информация появилась на сайте госзакупок. На этот проект подразумевается потратить 2,388 млн. рублей.
В СК планируют, что информационная система станет после соответствующего анализа сообщать, 
1 декабря 2015, 09:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.