Приговоренному к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин экс-милиционеру из Ангарска предъявили новое обвинение еще по 25 эпизодам. Об этом сегодня информирует ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Иркутской области. Таким образом, 52-летний Михаил Попков обвиняется в расправе над 47 женщинами. Однако, как сообщают СМИ, ссылаясь на источник в силовых структурах, сам преступник сознался в 59 убийствах.
Напомним, два года назад бывший офицер МВД был осужден. При этом приговор не вступил в силу: так как идет следствие по новому делу, мужчина по-прежнему находится в иркутском СИЗО.
Уже было доказано, что Попков расправлялся с жертвами в период с 1994 по 2000 год. Обнаженные тела женщин с признаками изнасилования и насильственной смерти обнаруживали в Ангарском и соседних с ним районах Иркутской области.
Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году. Затем якобы трудился на трубном заводе, а также в охранных структурах. Задержали его в 2012-м. Сам бывший правоохранитель говорил, что лишал жизни только «распутных женщин», а потому именовал себя Чистильщиком.
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