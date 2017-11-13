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Материалы по теме:

Сумма требований к Алексею Гриншпуну может вырасти до 1 млрд рублей

Сумма требований к Алексею Гриншпуну может вырасти до 1 млрд рублей

Уже почти 10 организаций выразили намерение включиться в реестр кредиторов некогда известного в Самарской области бизнесмена Алексея Гриншпуна. Об этом говорится в материалах дела на портале арбитражного суда. Общая сумма требований уже достигает почти 1 млрд рублей. Заседания по иску 

10 ноября 2017, 04:32
Прокурор Самары подал иск против сайта интим-услуг

Прокурор Самары подал иск против сайта интим-услуг

Прокуратура Самары выявила сайт о предоставлении интим-услуг. На нем опубликованы откровенные снимки девушек, а также указаны номера телефонов, цены и перечислены виды услуг. При этом попасть на сайт может любой пользователь, предварительной регистрации не требуется, что «фактически является распространением информации, 

10 ноября 2017, 01:22
Компания СКС отсудила у РЖД 31 миллион рублей

Компания СКС отсудила у РЖД 31 миллион рублей

Компания «Самарские коммунальные системы» (СКС) выиграла у РЖД в суде более 31 миллиона рублей. Как уже сообщала «ТЕРРА», в арбитражном суде Самарской области ресурсоснабжающая организация требовала взыскать с РЖД почти 23,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, в которых было 

8 ноября 2017, 05:11
В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В Швеции полиция задержала воров-экстремалов, которые грабили фуры на полном ходу

В руках шведских стражей порядка оказалась группа злоумышленников, которые рискованным способом, подобно героям голливудских боевиков, похищали ценные грузы из фур почтового оператора PostNord Sverige.
После нескольких эпизодов исчезновения грузов в компании сделали вывод, что кто-то забирается в машины в процессе 

3 ноября 2017, 02:07
Мошенник из Самары обманул москвичку, представившись её сыном

Мошенник из Самары обманул москвичку, представившись её сыном

Самарские полицейские направили в суд уголовные дела в отношении группы телефонных мошенников.

Согласно материалам силовиков, в январе 2017 года жертвой преступников стала жительница Московской области. Ночью ей позвонил неизвестный мужчина, который представился ее сыном, что якобы он избил человека и сейчас 

2 ноября 2017, 04:30
Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару

Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару

На этой неделе Самару снова посетит первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Перед этим, 2 ноября, он побывает в Ульяновске. Там будет подписано соглашение о взаимодействии 

1 ноября 2017, 05:30
В России появилась новая схема телефонного мошенничества

В России появилась новая схема телефонного мошенничества

«Известия» со ссылкой на свои источники рассказали об очередной схеме мошенничества. Она действует следующим образом.
На телефон поступает звонок якобы от провайдера мобильной связи или инженера компании сотовой связи. Мошенник просит абонента набрать некую комбинацию цифр и символов. В результате 

17 октября 2017, 03:32
Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей

Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей

Военнослужащие-иностранцы российской армии могут принимать участие в миротворческих и антитеррористических операциях за пределами Российской Федерации. Соответствующий президентский указ появился на официальном сайте правовой информации.
Как следует из документа, военнослужащие, являющиеся гражданами других государств, могут участвовать в боевых действиях, выполнять задачи 

9 октября 2017, 02:10
Спустя 27 лет: Тайну клоуна-убийцы раскрыли в США благодаря современным технологиям

Спустя 27 лет: Тайну клоуна-убийцы раскрыли в США благодаря современным технологиям

В штате Флорида арестовали клоуна-убийцу, который скрывался от правосудия в течение 27 лет. Об этой необычной криминальной истории рассказали зарубежные информагентства.
В 1990 году в дверь дома Марлин Уоррен из Веллингтона постучался клоун с размалеванным лицом, который держал в руках 

29 сентября 2017, 12:16
Первый пошел: Российские СМИ узнали о планах повысить нижний предел выслуги лет для военных

Первый пошел: Российские СМИ узнали о планах повысить нижний предел выслуги лет для военных

Российские силовые ведомства согласовали законопроект, подразумевающий увеличение нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет. Как сообщают отечественные информагентства, новшество намерены ввести в действие с 2018 года, при этом документ предусматривает переходный период 

25 августа 2017, 02:14
Самарская студентка переехала из Таиланда в СИЗО

Самарская студентка переехала из Таиланда в СИЗО

В Самаре продолжают судить предполагаемых участников одного из крупнейших в стране организованных преступных сообществ, которое занималось сбытом дизайнерских наркотиков - спайса и солей. Напомним, только в нашем регионе по уголовному делу проходит 22 человека. В основном это молодые парни и девушки. 

18 августа 2017, 07:45
Попутного ветра: Международная ОПГ перевозила нелегалов в Финляндию на российской яхте

Попутного ветра: Международная ОПГ перевозила нелегалов в Финляндию на российской яхте

Задержание в Финляндии российской яхты с 17 нелегалами из Йемена на борту вывело местных стражей порядка на след организованной преступной группировки, которая наладила канал контрабанды людей. Это уголовное дело, о котором рассказывают отечественные информагентства, оказалось самым масштабным в своем роде 

18 августа 2017, 03:28
Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

В Ульяновске молния ударила в деревянный дом. Это стало причиной пожара, сообщают региональные информагентства со ссылкой на МЧС.
Инцидент случился в Ленинском районе города. Вечером в Карлинской роще во время грозы произошло возгорание частного дачного строения.
На место происшествия оперативно 

5 июля 2017, 02:24
Смертельный таран: мужчина погиб в столкновении фуры и поезда под Ульяновском

Смертельный таран: мужчина погиб в столкновении фуры и поезда под Ульяновском

Крупное транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Ульяновской области. В Новомалыклинском районе столкнулись большегруз "Вольво" и поезд. Эта авария унесла жизнь мужчины.
По предварительным сведениям региональной полиции, 45-летний водитель фуры выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума на красный 

3 июля 2017, 04:12
В московском ресторане задержали криминального авторитета Ткача Няганьского

В московском ресторане задержали криминального авторитета Ткача Няганьского

В российской столице представители силовых структур задержали 37-летнего Андрея Ткаченко, известного как вор в законе Ткач Няганьский. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
Накануне сотрудники Московского уголовного розыска получили информацию, что в столице находится Ткаченко, которого разыскивают 

23 июня 2017, 05:55
На ульяновской трассе фура улетела в кювет

На ульяновской трассе фура улетела в кювет

На ульяновской трассе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Авария произошла на 24 километре автодороги «Димитровград-Тольятти» в Мелекесском районе.
По сведениям Госавтоинспекции, 27-летний водитель грузового транспортного средства SСАNIА, в составе полуприцепа, не справился с управлением и совершил съезд в 

16 июня 2017, 05:21
В Самарской области нефтеврезчики откачали в одном месте почти 7000 тонн «черного золота»

В Самарской области нефтеврезчики откачали в одном месте почти 7000 тонн «черного золота»

Незаконная нефтеврезка ликвидирована в выходные  сотрудниками самарского управления ФСБ России.
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны семеро членов организованной преступной группы, которые специализировались на хищениях из магистральных нефтепроводов. Подпольная база была расположена в Волжском районе. Здесь нашли 5 автобойлеров, 

20 марта 2017, 05:05
Жители военного городка Чапаевск-11 отказываются платить управляющей компании

Жители военного городка Чапаевск-11 отказываются платить управляющей компании

Их служба и опасна и трудна, но бытовые условия, в которых живут российские военные, порой просто невыносимы. "ТЕРРА" продолжает следить за судьбой военного городка "Чапаевск -11" в Безенчукском районе Самарской области. Напомним, жители более двух десятков домов недалеко от железнодорожной 

16 февраля 2017, 05:35
Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку

Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку

16 лет в колонии особого режима проведет Алексей Скрипниченко. Сегодня такой приговор вынес Самарский областной суд. Процесс шел в закрытом режиме.
23 января 2017, 05:37
В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных

В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных

Остаться на улице под новый год рискуют десятки жителей военного городка Рощинский Самарской области. Людям пришли письма от регионального управления жилищного обеспечения Минобороны России с извещением о том, что они должны освободить занимаемые ими квартиры в ближайшее время "в связи 

26 декабря 2016, 07:15
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