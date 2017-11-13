В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных Остаться на улице под новый год рискуют десятки жителей военного городка Рощинский Самарской области. Людям пришли письма от регионального управления жилищного обеспечения Минобороны России с извещением о том, что они должны освободить занимаемые ими квартиры в ближайшее время "в связи …