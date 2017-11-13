Участника одной из ульяновских банд осудили за серию преступлений в отношении военнослужащих. Как сообщают региональные информагентства, он отбирал у людей в погонах деньги, зарплатные карты и боеприпасы.
Речь, в частности, идет о представителях одной войсковой части, дислоцированной в городской черте. В деле фигурируют суммы от 50 до 500 тыс. рублей. Как правило, преступник угрожал им холодным оружием и избивал. В общей сложности злоумышленник проходил по десяти уголовным делам. За свои «подвиги»он получил 10 лет и 2 месяца колонии. По словам служителей Фемиды, преступники именно с таким «послужным списком» нечасто оказываются в зале суда по традиционной причине отсутствия заявлений со стороны военнослужащих.
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