В Самаре продолжают судить предполагаемых участников одного из крупнейших в стране организованных преступных сообществ, которое занималось сбытом дизайнерских наркотиков - спайса и солей. Напомним, только в нашем регионе по уголовному делу проходит 22 человека. В основном это молодые парни и девушки. Сегодня предварительное слушание состоялось в отношении бывшей самарской студентки, которая, по данным правоохранителей, курировала процесс распространения зелья из Таиланда.
Ольге Гановичевой всего 21 год. Но она одна из главных фигурантов уголовного дела организованного преступного сообщества наркосбытчиков, которое действовало на территории всей страны. Начинала она, по данным следствия, с низов - работала курьером-фасовщиком. Но быстро пошла на повышение. Стала оператором, и готовилась взять на себя обязанности куратора сети, для чего вместе со своим молодым человеком, он, кстати, тоже кстати тоже проходит обвиняемым по делу, переехала жить в Таиланд.
Анастасия Коганова, помощник прокурора Куйбышевского района г. Самара
- Она курирует нижестоящих инстанций, то есть курьер-фасовщик, курьер-оптивик, курьер-розница за непосредственно бесперерывным бесперебойным осуществлением деятельности преступного сообщества на местах. В данном случае Самарская, Саратовская области. То есть и конспирация от правоохранительных органов была на том уровне, на котором они задумали. В дальнейшем чтобы реклама данного магазина "ДНК-проект" осуществлялась на многих сайтах. И осуществляла информационный контроль непосредственно со своего компьютера, который в последствии перед задержанием она облила кислотой и телефон оставила, с которым она приезжала до места назначения. 51))
Пожить под тайским солнцем Ольге Гановичевой удалось лишь три месяца. Ее задержали, когда она вместе с возлюбленным ненадолго прилетела в Самару. Изначально девушка активно сотрудничала со следствием. С ней даже было заключено досудебное соглашение. В этом случае возможный минимальный срок наказания сокращается в два раза. То есть если по совокупности статей ей грозит не меньше 15 лет заключения, то могли назначить всего 7,5. Однако в последний момент подозреваемая отказалась от всех своих показаний. А это значит, что ее дело будут рассматривать в общем порядке.
Алексей Радаев, адвокат обвиняемой
- Она вину в совершении вышеуказанных преступлений полностью не признает. Считает, что в ходе предварительного расследования были нарушены ее процессуальные права. В связи с чем она отказалась от досудебного соглашения.
Кроме того, обвиняемая просила изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом. Но решение суда осталось прежним - девушка будет находится в СИЗО.
Теперь дело Ольги Гановичевой будет объединено с другими, по которому проходит сразу 15 ее предполагаемых пособников. По версии следствия, все они входили в организованное преступное сообщество, которое продавало дизайнерские наркотики по всей стране. Еще по два дела находятся в Автозаводском суде Тольятти и в Кировском Самары. Кроме того, с двумя фигурантами заключено досудебное соглашение.