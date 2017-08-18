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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Самарскую школу оштрафуют на 100 000 рублей

Самарскую школу оштрафуют на 100 000 рублей

Служители Фемиды Октябрьского района Самары оставили без изменения решение мирового суда о взыскании штрафа с городской самарской школы номер 41 "Гармония". Напомним, надзорные органы посчитали, что денежные взносы, которые делают родители школьников, собираются незаконно. На образовательное учреждение наложили штраф - 

18 августа 2017, 05:38
Владимиру Квачкову добавили 1,5 года колонии

Владимиру Квачкову добавили 1,5 года колонии

18 августа Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил к 1,5 года лишения свободы отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова.
18 августа 2017, 04:13
Попутного ветра: Международная ОПГ перевозила нелегалов в Финляндию на российской яхте

Попутного ветра: Международная ОПГ перевозила нелегалов в Финляндию на российской яхте

Задержание в Финляндии российской яхты с 17 нелегалами из Йемена на борту вывело местных стражей порядка на след организованной преступной группировки, которая наладила канал контрабанды людей. Это уголовное дело, о котором рассказывают отечественные информагентства, оказалось самым масштабным в своем роде 

18 августа 2017, 03:28
В КНР заработал первый в мире интернет-суд

В КНР заработал первый в мире интернет-суд

Первый в КНР интернет-суд начал свою работу в городе Ханчжоу. По сообщениям китайских СМИ, официальная процедура открытия прошла при участии главы Верховного народного суда Китая Чжоу Цяна.
Как поясняется, в основные задачи интернет-суда войдет рассмотрение дел по фактам мошенничества в 

18 августа 2017, 09:36
В Самаре осудят троих брокеров за мошенничество на 4 млн рублей

В Самаре осудят троих брокеров за мошенничество на 4 млн рублей

В Самаре будут судить троих брокеров, которых обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 4 миллиона рублей.
Мужчины - кстати, ранее не судимые - в 2015 году были сотрудниками организации, которая консультировала своих клиентов по вопросам биржевой торговли. К игре 

16 августа 2017, 02:22
В Самарской области нефтеврезчики откачали в одном месте почти 7000 тонн «черного золота»

В Самарской области нефтеврезчики откачали в одном месте почти 7000 тонн «черного золота»

Незаконная нефтеврезка ликвидирована в выходные  сотрудниками самарского управления ФСБ России.
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны семеро членов организованной преступной группы, которые специализировались на хищениях из магистральных нефтепроводов. Подпольная база была расположена в Волжском районе. Здесь нашли 5 автобойлеров, 

20 марта 2017, 05:05
Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку

Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку

16 лет в колонии особого режима проведет Алексей Скрипниченко. Сегодня такой приговор вынес Самарский областной суд. Процесс шел в закрытом режиме.
23 января 2017, 05:37
В подмосковной Балашихе полиция задержала полсотни членов этнической ОПГ

В подмосковной Балашихе полиция задержала полсотни членов этнической ОПГ

27 из них оказали активное сопротивление сотрудникам полиции.
2 сентября 2016, 02:12
Точка сбыта марихуаны в Тольятти маскировалась под магазин разливных напитков

Точка сбыта марихуаны в Тольятти маскировалась под магазин разливных напитков

Запрещённый товар продавался только клиентам, знающим "кодовые" слова. Сотрудниками ФСКН задержаны пять организаторов наркобизнеса. Работали члены банды группами. Первая выращивала коноплю и производила марихуану в квартире. К культивированию растений преступники подходили "по науке": в помещениях были установлены  системы полива, освещения, вентиляции 

19 апреля 2016, 02:36
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