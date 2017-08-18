Задержание в Финляндии российской яхты с 17 нелегалами из Йемена на борту вывело местных стражей порядка на след организованной преступной группировки, которая наладила канал контрабанды людей. Это уголовное дело, о котором рассказывают отечественные информагентства, оказалось самым масштабным в своем роде в истории скандинавского государства.
Недавно финская погранохрана задержала яхту из России на причале города Лаппеенранта, заподозрив, что на борту помимо трех членов экипажа есть нелегальные пассажиры. При осмотре выяснилось, что на 12-метровой яхте через Сайменский канал незаконно доставили 17 граждан Йемена. Их буквально утрамбовывали в тесные полости, в частности под пол, некоторые в процессе транспортировки находились прямо друг на друге.
Трое россиян–членов экипажа были арестованы по подозрению в организации незаконной миграции при отягчающих обстоятельствах. Им могут предъявить обвинения в жестоком обращении: в узких люках и полостях плавсредства, где перевозили людей, их здоровье было под угрозой.
Дальнейшее расследование выявило, что на яхте и прежде перевозили нелегалов, не менее четырех раз. При этом установлена связь с другими случаями организации незаконной миграции. Следствие считает, что за этим стоит ОПГ, которая за деньги перевозила из России иностранцев в 2015 году, когда число просителей убежища, перебравшихся через восточную границу Финляндии, было максимальным.
Как отмечают эксперты, использование водного транспорта для незаконного проникновения на финскую территорию можно назвать нехарактерным, ведь данную схему контрабанды людей традиционно используют в Средиземном море. Удивление силовиков вызвал и тот факт, что нелегалы прибыли на яхте стоимостью в несколько сотен тысяч евро.
Судно было конфисковано. Граждане Йемена уже подали прошения о предоставлении им в Финляндии убежища.
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