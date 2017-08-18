4
29
08
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d8888b.   88888888888   d888    888                         
           d88P  Y88b      888      d8888    888                         
                  888      888        888    888                         
 88888888       .d88P      888        888    888  888  888  888  888d888 
    d88P    .od888P"       888        888    888 .88P  888  888  888P"   
   d88P    d88P"           888        888    888888K   888  888  888     
  d88P     888"            888        888    888 "88b  Y88b 888  888     
 88888888  888888888       888      8888888  888  888   "Y88888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Вооруженный мигрант атаковал самарского бойца Росгвардии

Вооруженный мигрант атаковал самарского бойца Росгвардии

Под Самарой совершено нападение на бойца ОМОНа. Инцидент произошел на территории Волжского района во время рейда Росгвардии в тепличном хозяйстве.

Сотрудники ведомства проводили операцию по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Один из иностранцев, 30-летний мужчина, повел себя агрессивно и набросился 
4 августа 2017, 05:04
Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Мексиканский суд назначил шестерым сотрудникам полиции 27 лет заключения за бегство от преступников. Об этом рассказывает Excelsior.
Дело было так. По звонку одного мужчины стражи порядка отправились в город Кристо-Рэй. Обнаружив на месте несколько грузовиков с бандитами, которые намеревались похитить 

13 июля 2017, 12:15
Почти 120 членов известной мафиозной группировки «Ндрангета» задержаны в Италии

Почти 120 членов известной мафиозной группировки «Ндрангета» задержаны в Италии

Свыше одной тысячи карабинеров провели на юге Италии масштабную операцию по задержанию 116 членов известной и могущественной мафиозной организации «Ндрангета». В операции были задействованы вертолеты, бригады кинологов и криминалистов.
Все произошло в южной области Калабрия. Громкая силовая акция оказалась закономерным 

4 июля 2017, 02:08
Подальше от столицы: МВД собралось отправлять мигрантов на Дальний Восток

Подальше от столицы: МВД собралось отправлять мигрантов на Дальний Восток

Как рассказывают российские СМИ со ссылкой на источник в Федеральном агентстве по делам национальности, в МВД появился проект миграционной политики на 2018-2020 годы. Как следует из этого документа, потоки мигрантов собираются перенаправить на Дальний Восток или в Байкальский регион.
Предыдущую 

30 июня 2017, 12:18
В России введут «паспорт гастарбайтера»

В России введут «паспорт гастарбайтера»

Гастарбайтерам будут выдавать специальные удостоверения личности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в правительстве и силовых ведомствах. Уже известно, что внешне документ будет похож на паспорт. В него занесут основные данные о человеке, впишут сведения о месте фактического проживания и вклеят фотографию. 

27 июня 2017, 08:00
В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей

В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей

В Греции у представителей преступного сообщества изъяли свыше 700 килограммов драгоценностей и реликвий, в том числе драгоценные камни, коллекционные монеты, иконы и т.д. Точную стоимость всего изъятого еще предстоит установить экспертам, но уже понятно, что речь идет о десятках миллионов 

27 июня 2017, 10:22
Самарец продавал гражданство РФ за 160 тысяч рублей

Самарец продавал гражданство РФ за 160 тысяч рублей

В Самаре направлено в суд уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Подозреваемый – безработный, ранее не судимый 45-летний мужчина. Силовики задержали его в апреле. Это произошло сразу после того, как мигрант, проживающий в Самаре по временной регистрации, передал подозреваемому 160 

22 июня 2017, 10:15
В польском Прикарпатье задержали одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози

В польском Прикарпатье задержали одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози

Одного из наиболее опасных и разыскиваемых итальянских мафиози задержали в Польше. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
По сведениям представителей силовых структур, члена итальянской каморры Антонио С. задержали сотрудники Центрального следственного бюро. Человек, ордер на арест которого был выписан уже давно, 

20 июня 2017, 12:03
В Самаре прошли массовые задержания иностранцев

В Самаре прошли массовые задержания иностранцев

Самарские силовики задержали 57 человек – все граждане иностранных государств.  Операцию провели на овощебазе №3, которая расположена в Кировском районе на улице Олимпийской.

«Установлено, что при осуществлении коммерческой деятельности использовался труд иностранных граждан, в том числе не имеющих законных оснований для 

13 июня 2017, 09:55
В Самаре выдворили 139 нелегалов

В Самаре выдворили 139 нелегалов

С начала года самарские судебные приставы выдворили из России 139 нелегалов. Граждане Грузии, Киргизии, Азербайджана и Китая приехали в 63-й регион в поисках работы. Специальных разрешающих документов у них не оказалось. На территории губернии иностранцы находились более 90 суток, что 

22 марта 2017, 05:06
В Самарской области нефтеврезчики откачали в одном месте почти 7000 тонн «черного золота»

В Самарской области нефтеврезчики откачали в одном месте почти 7000 тонн «черного золота»

Незаконная нефтеврезка ликвидирована в выходные  сотрудниками самарского управления ФСБ России.
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны семеро членов организованной преступной группы, которые специализировались на хищениях из магистральных нефтепроводов. Подпольная база была расположена в Волжском районе. Здесь нашли 5 автобойлеров, 

20 марта 2017, 05:05
Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку

Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку

16 лет в колонии особого режима проведет Алексей Скрипниченко. Сегодня такой приговор вынес Самарский областной суд. Процесс шел в закрытом режиме.
23 января 2017, 05:37
ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой

ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой

Сотрудники МВД и ФСБ пришли с проверкой на одно из предприятий сельхозназначения около села Абашево Хворостянского районе. Там силовики обнаружили 20 мигрантов, которые трудились на земле в качестве овощеводов.

У 10 иностранных граждан отсутствовали патенты на работу на территории 63-го региона. 

5 октября 2016, 09:29
В подмосковной Балашихе полиция задержала полсотни членов этнической ОПГ

В подмосковной Балашихе полиция задержала полсотни членов этнической ОПГ

27 из них оказали активное сопротивление сотрудникам полиции.
2 сентября 2016, 02:12
В Красном Яру задержали десятерых рабочих-нелегалов

В Красном Яру задержали десятерых рабочих-нелегалов

Правоохранители задержали на стройке в селе Красный Яр десять мигрантов, которые нелегально трудились в качестве разнорабочих. Ни у одного из них не было необходимого патента. Кроме того, пятеро человек и на территории Российской Федерации находились незаконно. Они просрочили допустимое время 

26 августа 2016, 04:57
В Киеве задержали члена самарской ОПГ

В Киеве задержали члена самарской ОПГ

В Киеве задержали 46-летнего Сергея Носкова по кличке Косой. На его счету, по версии следствия, четыре разбойных нападения и два заказных убийства на территории Самарской области. В частности, речь идет о нападении на сотрудников УВО в торговом центре "Мир Кожи" 
11 апреля 2016, 06:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна