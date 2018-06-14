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Материалы по теме:

Приставы будут проверять на наличие долгов водителей катеров в Самарской области

Приставы будут проверять на наличие долгов водителей катеров в Самарской области

Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области инициировало специальную акцию. Она называется «Должник на воде». В течение лета приставы будут останавливать водителей катеров и судовладельцев для того, чтобы проверить, не числятся ли за ними долги. Они будут не только 

7 июня 2018, 07:49
Из-за угрозы здоровью людей приставы закрыли бистро в Самаре

Из-за угрозы здоровью людей приставы закрыли бистро в Самаре

В Самаре судебные приставы на месяц закрыли бистро, где была выявлена угроза здоровью посетителей. В ходе внеплановой проверки в заведении обнаружены супы с грязными овощами, а начинки и кремы хранили на полу. В двух ваннах мыли и продукты, и посуду 

5 июня 2018, 11:17
В Самарской области женщина самовольно захватила земельный участок

В Самарской области женщина самовольно захватила земельный участок

Жительница Сызрани самовольно захватила 180 квадратных метров земли. Она огородила участок забором, присовокупив его к своим владениям. Суд посчитал эти действия незаконными и постановил забор снести. Однако нарушительница не спешила с исполнением решения.

К женщине обратились приставы. Они пояснили, что в 

24 мая 2018, 12:53
Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти

Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти

Судебные приставы закрыли сразу несколько торговых точек в Тольятти. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Под ограничительные меры попали ТЦ «Восход» и «Кольцо», а также универсам «Каретный  двор». Это было сделано в качестве меры предварительной защиты в 

18 апреля 2018, 10:01
Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области

Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области

В Самарской области судебные приставы за первые три месяца 2018 года выдворили за нарушение миграционного законодательства почти 200 иностранцев. Всего за переделы РФ отравлено 178 нелегалов. 122 мигранта уехали за свой счет. За первую неделю апреля выдворено еще 15 нарушителей 

10 апреля 2018, 11:01
Сызранец прописывал мигрантов в доме без фундамента, стен и крыши

Сызранец прописывал мигрантов в доме без фундамента, стен и крыши

Сызранская прокуратура провела проверку исполнения жителями города миграционного законодательства. В итоге, в поле зрения работников надзорной  службы попал мужчина. Оказалось, что он занимался фиктивной пропиской мигрантов. За четыре года сызранец оформил регистрацию для шестерых человек. Прописывал он их в разрушенном 

30 марта 2018, 01:10
Житель Новокуйбышевска получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

Житель Новокуйбышевска получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

В Новокуйбышевске осудили 37-летнего мужчину. Он обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По информации следствия, в ноябре-декабре прошлого года обвиняемый пришел в местный многофункциональный центр. Он прописал в своей квартире 13 граждан Узбекистана. Однако на данной жил площади эти 

27 марта 2018, 06:15
Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти

Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти

В Тольятти раскрыто жесткое двойное убийство. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний безработный мужчина, ранее не судимый. Тела жертв были обнаружены в квартире дома на бульваре Луначарского. Убиты 32-летний мужчина 
13 марта 2018, 05:21
Из Самары депортировали потенциального террориста

Из Самары депортировали потенциального террориста

Гражданин Таджикистана выдворен за пределы России за интерес к деятельности запрещенной во многих странах мира международной террористической организации Исламское государство.
Господин Ахмедов попал в поле зрения самарского управления Федеральной службы безопасности в конце апреля. По данным оперативников, он не только 

27 июня 2017, 10:16
Украинского шпиона из Самары отправили в Донецк

Украинского шпиона из Самары отправили в Донецк

Задержанный в Самаре украинец, который, по сведениям силовиков, занимался шпионажем для Минобороны Украины, депортирован. Его отправили в Донецк, так как именно оттуда он прибыл на территорию Российской Федерации.

27-летний гражданин Украины, по его словам, приехал в Самарскую область, чтобы устроиться волонтером 

21 апреля 2017, 10:57
Из Самарской области за прошлый год депортировали почти 900 мигрантов

Из Самарской области за прошлый год депортировали почти 900 мигрантов

598 из них покинули губернию за свой счет. Показатели в сравнении с предыдущим годом выросли. Тогда были депортированы 730 нелегалов, всего половина оплатила дорогу самостоятельно.
9 января 2017, 05:08
Никите Джигурде грозит штраф и выдворение из России

Никите Джигурде грозит штраф и выдворение из России

Полиция выясняет, на каких правах артист из Украины проживает в Москве. Проверка инициирована адвокатом жены Джигурды, фигуристки Марины Анисиной.
В октябре женщина подала на развод, заявив, что не намерена терпеть "приступы агрессии", которым был подвержен шоумен. В суде Джигурда заявил, 

11 ноября 2016, 05:21
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