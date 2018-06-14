Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области отчиталось о депортации очередной группы нелегальных мигрантов. С 4 по 10 июня регион покинул 31 человек. Всего с начала года самарские приставы выдворили из страны 340 человек, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечают сотрудники УФССП, иностранцы прибывают в область через контрольно-пропускные пункты. Без визы они могут провести на территории России 90 суток. Однако далеко не все, по истечении времени, уезжают домой добровольно. Если зарубежного гостя ловят на нарушении миграционного законодательства, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей и пятилетний запрет на въезд в РФ.
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