Жительница Сызрани самовольно захватила 180 квадратных метров земли. Она огородила участок забором, присовокупив его к своим владениям. Суд посчитал эти действия незаконными и постановил забор снести. Однако нарушительница не спешила с исполнением решения.

К женщине обратились приставы. Они пояснили, что в …